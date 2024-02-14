ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе» Статьи редакции
Такая реклама запрещена по закону.
- Антимонопольная служба возбудила дело после «жалобы гражданина на рекламу организации Work 5» в поисковой системе «Яндекса». Компания предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.
- Реклама услуг по подготовке работ для прохождения госаттестации или экзаменов в учебных заведениях запрещена законом, указывает ФАС. Поэтому возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО «Яндекс».
- За нарушение закона о рекламе юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей.
- В декабре 2023 года антимонопольная служба возбуждала дело в отношении «Яндекса» и рекламодателя из-за баннера с рекламой лекарства «Тыквеол» в «Директе». На нём не было дисклеймера о противопоказаниях к применению и необходимости проконсультироваться со специалистом.
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А рекламу проституции они не хотят замечать? В директе это откручивается регулярно. Как и пирамиды финансовые
У рекламодателей стоит таргет - пользователям ФАС не отображать
Они как раз ЦА для такой рекламы))
Тоже офигиваю. В директе спокойно могут попасть то "массажные салоны", то "волшебные грибочки", то "выгодные инвестиции", но смущает ФАС рефераты) Опасный бизнес прикрыли. Теперь сможем спать спокойно.
Рефераты не зарабатывают так много, чтобы откупиться, похоже
хех) да вы что, покуситься на такое!! чиновники когда съезжаются на свои конференции, это первое что пользуется самым высоким спросом))
Похоже, дипломчик гражданину на 3 написали :(
из фас..
а вероятно, и для ФАС'овца 😁
ФАСовцы напрямую заносят, зачем им эти писули
Иногда кажется, что фас каждый год выбирает кого-то чисто для хайпа. В прошлом году, помнится, все с Ленинградским метрополитеном судились. Так ни до чего и не дошло
Бесполезная служба. У нас в сфере такси и доставки уже много лет монополия, всем плевать.
Проблема была в терминологии, как я понимаю?
"Реклама услуг по подготовке работ для прохождения госаттестации или экзаменов в учебных заведениях запрещена законом"
"Рефераты на заказ" заменить на "Дополнительная подготовка студентов для написания рефератов, курсовых, дипломных"
распоясались понимаешь эти яндексы, рефераты понимаешь людям пишут, ПРЕКРАТИТЬ!!
Да сколько уже раз эти жалобы подавали и дела заводили. Итог один - им либо ничего не будет, либо заплатят штраф и дальше пойдут работать
Яндекс - он такой
Думаю будет назначен штраф в размере 1.000 рублей. Как они его выплатят, не знаю
А за спам Яндекс.Браузера не хоят наказать?
ой вот к рефератом то чего прикопались)это же даже не дипломки)с появлением чата GPT думал уже эта услуга неактуальна)ИИ тебе за минуту бесплатно напишет реферат
За всем этим торчат уши ChatGPT
И лично Байдена
Ну да, дедушка Джо галлюцинирует даже сильнее чем ChatGPT.
Явно Байден не в себе. До сих пор кекаю с его историй российскому журналисту, что Мексика - это исконно американская земля, никаких мексиканцев не существует, а соседи постоянно провоцируют Белый дом на военные конфликты.
Да кинули товарища просто. Бабки взяли. Реферат не написали. А так Директу можно и проверять рекламу перед публикацией. Как бы и своя нейросеть есть.
Орнул с ссылки в статье
А когда сайт виси прошерстят по рекламе телеграмм каналов?
Кстати, это закон относительно новый - раньше это просто была grey area, но с конца 2018 и правда запрещено.
Я сначала не поверил своим глазам, а потом понял что это какая-то мера для галочки, а не противодействие реальным неконкурентным практикам монополиста-яндекса.
Буду надеяться что все же фас этим не ограничится.
Ну думаю раз этим занимается ФАС, то проблема очевидно в монополии, так ведь?!
Ведь не может же ведомство заниматься не свойственными ему вещами только лишь потому, что у него есть полномочия блокировать сделки по слиянию и продаже компаний
ФАС отвечает за соблюдение закона о рекламе. Так уж получилось.
из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе»
На этой рекламе я думаю яндекс в сутки зарабатывает больше, до обеда штраф отобьют
Такое впечатление, что дела возбуждают как то выборочно. Тут правильно пишут - что есть масса других тем, которые не замечаются. Странно все это
Это вот за этот сервис? Так он же бред генерирует
https://yandex.ru/referats/
На сколько мы все знаем Яндексу закону не писан, но самом деле я очень удивлен что фас вообще заинтересовалась яндесом, видимо что то у них там случилось