Право
Маша Цепелева

ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе» Статьи редакции

Такая реклама запрещена по закону.

  • Антимонопольная служба возбудила дело после «жалобы гражданина на рекламу организации Work 5» в поисковой системе «Яндекса». Компания предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.
  • Реклама услуг по подготовке работ для прохождения госаттестации или экзаменов в учебных заведениях запрещена законом, указывает ФАС. Поэтому возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО «Яндекс».
  • За нарушение закона о рекламе юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей.
  • В декабре 2023 года антимонопольная служба возбуждала дело в отношении «Яндекса» и рекламодателя из-за баннера с рекламой лекарства «Тыквеол» в «Директе». На нём не было дисклеймера о противопоказаниях к применению и необходимости проконсультироваться со специалистом.

#новости #фас

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34 комментария
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 Andrey Chuguev

А рекламу проституции они не хотят замечать? В директе это откручивается регулярно. Как и пирамиды финансовые

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Юрий Б.

У рекламодателей стоит таргет - пользователям ФАС не отображать

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Максим Ц.

Они как раз ЦА для такой рекламы))

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Ракс

Тоже офигиваю. В директе спокойно могут попасть то "массажные салоны", то "волшебные грибочки", то "выгодные инвестиции", но смущает ФАС рефераты) Опасный бизнес прикрыли. Теперь сможем спать спокойно.

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Варя Исаева

Рефераты не зарабатывают так много, чтобы откупиться, похоже

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Денис Саблин

хех) да вы что, покуситься на такое!! чиновники когда съезжаются на свои конференции, это первое что пользуется самым высоким спросом))

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Чиф Никиф
«жалобы гражданина на рекламу организации Work 5»

Похоже, дипломчик гражданину на 3 написали :(

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Сергей Коновалов

из фас..

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Asf

а вероятно, и для ФАС'овца 😁

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Доктор Шкутко

ФАСовцы напрямую заносят, зачем им эти писули

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Валерий Гладков

Иногда кажется, что фас каждый год выбирает кого-то чисто для хайпа. В прошлом году, помнится, все с Ленинградским метрополитеном судились. Так ни до чего и не дошло

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Какер Тарлсон

Бесполезная служба. У нас в сфере такси и доставки уже много лет монополия, всем плевать.

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Максим

Проблема была в терминологии, как я понимаю?

"Реклама услуг по подготовке работ для прохождения госаттестации или экзаменов в учебных заведениях запрещена законом"

"Рефераты на заказ" заменить на "Дополнительная подготовка студентов для написания рефератов, курсовых, дипломных"

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Денис Саблин

распоясались понимаешь эти яндексы, рефераты понимаешь людям пишут, ПРЕКРАТИТЬ!!

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Сергей Демянчук

Да сколько уже раз эти жалобы подавали и дела заводили. Итог один - им либо ничего не будет, либо заплатят штраф и дальше пойдут работать

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Юрий Б.

Яндекс - он такой

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Доктор Шкутко

Думаю будет назначен штраф в размере 1.000 рублей. Как они его выплатят, не знаю

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Тоже хочу

А за спам Яндекс.Браузера не хоят наказать?

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Андрей Маркин

ой вот к рефератом то чего прикопались)это же даже не дипломки)с появлением чата GPT думал уже эта услуга неактуальна)ИИ тебе за минуту бесплатно напишет реферат

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умный человек

За всем этим торчат уши ChatGPT

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Gruntofos

И лично Байдена

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Ivan Cato

Ну да, дедушка Джо галлюцинирует даже сильнее чем ChatGPT.

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Какер Тарлсон

Явно Байден не в себе. До сих пор кекаю с его историй российскому журналисту, что Мексика - это исконно американская земля, никаких мексиканцев не существует, а соседи постоянно провоцируют Белый дом на военные конфликты.

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Станислав

Да кинули товарища просто. Бабки взяли. Реферат не написали. А так Директу можно и проверять рекламу перед публикацией. Как бы и своя нейросеть есть.

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Дмитрий Вальд

Орнул с ссылки в статье

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Maxim Fox

А когда сайт виси прошерстят по рекламе телеграмм каналов?

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Филипп Новиков

Кстати, это закон относительно новый - раньше это просто была grey area, но с конца 2018 и правда запрещено.

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Domorost

Я сначала не поверил своим глазам, а потом понял что это какая-то мера для галочки, а не противодействие реальным неконкурентным практикам монополиста-яндекса.
Буду надеяться что все же фас этим не ограничится.

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Валера Сатков

Ну думаю раз этим занимается ФАС, то проблема очевидно в монополии, так ведь?!
Ведь не может же ведомство заниматься не свойственными ему вещами только лишь потому, что у него есть полномочия блокировать сделки по слиянию и продаже компаний

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Valentin Dombrovsky

ФАС отвечает за соблюдение закона о рекламе. Так уж получилось.

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За нарушение закона о рекламе юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей.
из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе»

На этой рекламе я думаю яндекс в сутки зарабатывает больше, до обеда штраф отобьют

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Юрий

Такое впечатление, что дела возбуждают как то выборочно. Тут правильно пишут - что есть масса других тем, которые не замечаются. Странно все это

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Георгий

Это вот за этот сервис? Так он же бред генерирует
https://yandex.ru/referats/

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Олег Ефремов
Такая реклама запрещена по закону.

На сколько мы все знаем Яндексу закону не писан, но самом деле я очень удивлен что фас вообще заинтересовалась яндесом, видимо что то у них там случилось

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