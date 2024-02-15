В Госдуму внесли законопроект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции
В начале февраля комитет по информполитике Госдумы планировал, что ограничения коснутся только компаний с госучастием.
- Законопроект, запрещающий размещать рекламу на ресурсах и в соцсетях иностранных агентов внесён в Госдуму и «будет рассмотрен в приоритетном порядке», сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
- Других подробностей о содержании документа он не раскрыл. На момент написания заметки законопроект не появился в базе Госдумы.
- В июне 2023 года Минцифры предложило перечислять на спецсчёт платежи от российских стриминговых платформ и сервисов электронных книг лицам, признанным иноагентами и привлеченным к ответственности за «фейки» об армии, а также запретить размещать у них рекламу.
- О том, что ограничения на размещение рекламы у иноагентов обсуждают в Госдуме, 7 ферваля 2024 года рассказал депутат Антон Горелкин. Тогда он предположил, что запрет будет касаться «компаний с государственным участием».
- 10 февраля 2024 года Вячеслав Володин заявил, что размещать рекламу на интернет-ресурсах и в соцсетях иноагентов запретят гражданам и компаниям «независимо от форм собственности». По его словам, депутаты «считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов» в России.
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Запретите людям дышать и празднуйте победу!
Да они даже тогда не успокоятся. Плесень этой своей никому не нужной ересью только и живёт. У них в принципе вообще всё вокруг вызывает злобу, особенно молодёжь
- Раньше ведь как оно было?
- Как?
- Вот именно! А теперь что?
- Что?
- Вот и я, бл..ть, говорю! Такие дела..
Расстрелять всех у кого другое мнение сразу надо. А потом после расстрела все забрать. Недвижимость и бизнес и отдавать всем кто вернулся с югов.
У них же нет бизнеса и жилья.
Сейчас же ведь не 37 год.
Зачем эти полумеры.
Ну допустим отдельно взятых героев россии уже даже не расстреливают, а взрывают, имущество тоже передают, только не холопам, а уважаемым донам и не жалкие квартиры с машинами, а заводы с пароходами
Правильно понимаю, чтобы подставить конкурента, теперь достаточно заказать его рекламу у иноагента?
Ох, вот это депутаты подсобит, благодарю!
А вот хренушки, там теперь закон о рекламе не даст такого сотворить 🤣
можно еще от его имени отправить письмо в минюст и его сделают инагентом. Кстати я не видел чтоб со студента, который письмо на себя написал статус сняли
Чтобы подставить конкурента есть масса других методов, так что это не меняет ничего. Да и если конкурент по всем аспектам вас делает то тоже не имеет смысла.
А когда оттепель?
когда на выборы ходить начнете
А что ты для этого сделал?
В середине пятидесятых
Света в конце туннеля не видно. Пока что раковая опухоль в виде пыни и его подельников только разрастается.
И как будут доказывать вину компаний по этому закону? Если просто по факту наличия рекламы у иноагента, так тут возможны провокации, как со стороны иноагентов, так и конкурентов. Если будет требоваться доказательства, что компания намеренно размещала рекламу, то что после каждой рекламы у иноагента будут в этих компаниях обыски проходить, чтобы доказательную базу собрать? Ведь ни компания, ни тем более иноагент сами на себя показаний давать не будут. Ну и третий вариант, если компания закажет продвижение у условного казахского агентства, а то заказало рекламу у иноагента, то есть ли тут состав преступления? Ведь компания не имела намерений нарушать закон, а казахское агенство законов Казахстана не нарушало.
Ты че, думаешь это кого-то интересует? В России нет суда. Так что "докажут" если надо и всё что надо. А если не надо, то и уголовного дела заводить не будут просто.
Изи катка
Так и сенатор США законов США не нарушал, однако жеМВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
Ну и непонятно, как быть с реферальными программами, прописывать что инагенты не имеют права на выплаты по реферальным программам?
И что у каждого брать справку что он не иноагент?
Ладно, размещайте у меня.
Меня пока не признали. Окошки еще есть
Про знаки отличия для иноагентов будем снова шутить?
Паника в офисе Aviasales?
Ну и еще. из непонятного.
Вот допустим, есть канал "Редакция" он не иноагент, есть Пивоваров - он иноагент, будет ли считаться размещение рекламы на канале Редакция как реклама у иноагента? Особенно если например иноагент не является собственником, а просто сотрудником.
Или если иноагент Моргенштерн придет на стрим к какому-нибудь другому блогеру, будет ли реклама у него считаться рекламой у иноагента?
Ну и продолжая углубляться внутрь. Что делать с монетизацией? Вот допустим должен ли ВК прописывать, что он не будет монетизировать ролики иноганетов? И если да, то переходим на следующий уровень.
Вот есть иноагент Илья Прусикин, живет он на доходы от песен Little Big. Вопрос: размещая рекламу на радио, где в ротации есть песни Little Big нарушается ли запрет на рекламу у иноагентов, ведь радо зарабатывает на рекламе и выплачивает из этих денег роялити правообладателям, среди которых есть и иноагенты!
Ну всё, денежный канал перекрыт ребяткам
Нам же пропаганда все эти года рассказывала что иноагентов спонсирует госдеп. А теперь оказывается каналами были российские компании граждане? У вас там методичка забродила?
Эх, а у их трафика самая лучшая конверсия всегда была
Прям всё как в "Изгнании" Лиона Фейхтвангера.
Недавно прочитал эту книгу, очень похоже... История как будто повторяется.
Все просто. Иноагентов пытаются оставить без средств существования. Мизулина и ко приложили не мало сил, чтобы не обосраться, но посмотрим что из этого получится. Студенты в г. Казань очень порадовали, когда просто встали и вышли из зала, чтобы ее не слушать.
Ну тут ничего нового - маразм крепчает👍😎
Мне нравится, как Володин это объяснил — по многочисленным просьбам граждан. И ни одного пруфа, разумеется. Что за граждане, сколько их, дискуссия на эту тему, не, ничего. Они там уже даже перестали делать вид, что хоть как-то работают для обычных людей.
Собственно, это плюс один гениальный способ выжить из страны работающий успешный бизнес и стартапы. Не первый и не последний
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Это скорее против тех кто за бугром
Истерика все не прекратится. Все покоя не дает что популярные люди оказались адекватными
Крайне спорное утверждение
Потихоньку дожмут.
Really bulshit there
Заеб.... Запретите жить и узбагойтесь!
не удивлено , я думал что это уже давно запретили делать
У меня есть вопрос. Иноагенты - это те, кто на общественную деятельность в РФ получают деньги из-за рубежа. Да? А те, кто выводят деньги за рубеж и там управляют общественной деятельностью в РФ как называются? Есть кто ответит?
Депутаты гос думы РФ 😁😁😁😁👌🤣
Сейчас для того, чтобы стать иноагентом, финансирование не нужно. Это раньше нужно было всяких испанских боксёров нанимать (гуглить Роберто Фабио Монда Карденас), а сейчас достаточно расплывчатого "находился под влиянием иностранного государства", и можно ничего не доказывать.
Уважаемые эксперты, объясните, почему это плохо? Можно добавить сравнений и примеров, как разрушают бизнесы и семьи такие законы.
Плюс один повод поменять юрисдикцию и не более. Условные Авиасейлз регают кипрское юрлицо и закрывают российское. И продолжают работать как работали.