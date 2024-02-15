Право
Артур Томилко

В Госдуму внесли законопроект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции

В начале февраля комитет по информполитике Госдумы планировал, что ограничения коснутся только компаний с госучастием.

  • Законопроект, запрещающий размещать рекламу на ресурсах и в соцсетях иностранных агентов внесён в Госдуму и «будет рассмотрен в приоритетном порядке», сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
  • Других подробностей о содержании документа он не раскрыл. На момент написания заметки законопроект не появился в базе Госдумы.
  • В июне 2023 года Минцифры предложило перечислять на спецсчёт платежи от российских стриминговых платформ и сервисов электронных книг лицам, признанным иноагентами и привлеченным к ответственности за «фейки» об армии, а также запретить размещать у них рекламу.
  • О том, что ограничения на размещение рекламы у иноагентов обсуждают в Госдуме, 7 ферваля 2024 года рассказал депутат Антон Горелкин. Тогда он предположил, что запрет будет касаться «компаний с государственным участием».
  • 10 февраля 2024 года Вячеслав Володин заявил, что размещать рекламу на интернет-ресурсах и в соцсетях иноагентов запретят гражданам и компаниям «независимо от форм собственности». По его словам, депутаты «считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов» в России.

#новости #законопроект #иноагенты

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65 комментариев
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 Miskatonic University

Запретите людям дышать и празднуйте победу!

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Liman

Да они даже тогда не успокоятся. Плесень этой своей никому не нужной ересью только и живёт. У них в принципе вообще всё вокруг вызывает злобу, особенно молодёжь

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1 комментарий
S.Capusta

- Раньше ведь как оно было?
- Как?
- Вот именно! А теперь что?
- Что?
- Вот и я, бл..ть, говорю! Такие дела..

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Алек Борисовский

Расстрелять всех у кого другое мнение сразу надо. А потом после расстрела все забрать. Недвижимость и бизнес и отдавать всем кто вернулся с югов.
У них же нет бизнеса и жилья.
Сейчас же ведь не 37 год.
Зачем эти полумеры.

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Михаил

Ну допустим отдельно взятых героев россии уже даже не расстреливают, а взрывают, имущество тоже передают, только не холопам, а уважаемым донам и не жалкие квартиры с машинами, а заводы с пароходами

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1 комментарий
Eddie II

Правильно понимаю, чтобы подставить конкурента, теперь достаточно заказать его рекламу у иноагента?
Ох, вот это депутаты подсобит, благодарю!

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Татьяна

А вот хренушки, там теперь закон о рекламе не даст такого сотворить 🤣

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Дмитрий Зима

можно еще от его имени отправить письмо в минюст и его сделают инагентом. Кстати я не видел чтоб со студента, который письмо на себя написал статус сняли

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Жгучий Лук

Чтобы подставить конкурента есть масса других методов, так что это не меняет ничего. Да и если конкурент по всем аспектам вас делает то тоже не имеет смысла.

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1 комментарий
Framework Юзернеймович

А когда оттепель?

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Zloy Marketolog

когда на выборы ходить начнете

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13 комментариев
Кочегар Бакланов

А что ты для этого сделал?

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Марат Шайхутдинов

В середине пятидесятых

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Zzz Zzz

Света в конце туннеля не видно. Пока что раковая опухоль в виде пыни и его подельников только разрастается.

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Таир Бакиев

И как будут доказывать вину компаний по этому закону? Если просто по факту наличия рекламы у иноагента, так тут возможны провокации, как со стороны иноагентов, так и конкурентов. Если будет требоваться доказательства, что компания намеренно размещала рекламу, то что после каждой рекламы у иноагента будут в этих компаниях обыски проходить, чтобы доказательную базу собрать? Ведь ни компания, ни тем более иноагент сами на себя показаний давать не будут. Ну и третий вариант, если компания закажет продвижение у условного казахского агентства, а то заказало рекламу у иноагента, то есть ли тут состав преступления? Ведь компания не имела намерений нарушать закон, а казахское агенство законов Казахстана не нарушало.

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Кочегар Бакланов

Ты че, думаешь это кого-то интересует? В России нет суда. Так что "докажут" если надо и всё что надо. А если не надо, то и уголовного дела заводить не будут просто.

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Zloy Marketolog
после каждой рекламы у иноагента будут в этих компаниях обыски проходить, чтобы доказательную базу собрать

Изи катка

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2 комментария
Zloy Marketolog
казахское агенство законов Казахстана не нарушало

Так и сенатор США законов США не нарушал, однако же

МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
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1 комментарий
Таир Бакиев

Ну и непонятно, как быть с реферальными программами, прописывать что инагенты не имеют права на выплаты по реферальным программам?
И что у каждого брать справку что он не иноагент?

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Невероятный Блондин

Ладно, размещайте у меня.
Меня пока не признали. Окошки еще есть

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Сладкий Бубалех

Про знаки отличия для иноагентов будем снова шутить?

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Дядя Толя

Паника в офисе Aviasales?

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Таир Бакиев

Ну и еще. из непонятного.
Вот допустим, есть канал "Редакция" он не иноагент, есть Пивоваров - он иноагент, будет ли считаться размещение рекламы на канале Редакция как реклама у иноагента? Особенно если например иноагент не является собственником, а просто сотрудником.
Или если иноагент Моргенштерн придет на стрим к какому-нибудь другому блогеру, будет ли реклама у него считаться рекламой у иноагента?

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Таир Бакиев

Ну и продолжая углубляться внутрь. Что делать с монетизацией? Вот допустим должен ли ВК прописывать, что он не будет монетизировать ролики иноганетов? И если да, то переходим на следующий уровень.

Вот есть иноагент Илья Прусикин, живет он на доходы от песен Little Big. Вопрос: размещая рекламу на радио, где в ротации есть песни Little Big нарушается ли запрет на рекламу у иноагентов, ведь радо зарабатывает на рекламе и выплачивает из этих денег роялити правообладателям, среди которых есть и иноагенты!

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Снежный человек

Ну всё, денежный канал перекрыт ребяткам

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Eddie II

Нам же пропаганда все эти года рассказывала что иноагентов спонсирует госдеп. А теперь оказывается каналами были российские компании граждане? У вас там методичка забродила?

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Георгий Станков

Эх, а у их трафика самая лучшая конверсия всегда была

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Кочегар Бакланов

Прям всё как в "Изгнании" Лиона Фейхтвангера.
Недавно прочитал эту книгу, очень похоже... История как будто повторяется.

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Denis Shaykin (Denchis)

Все просто. Иноагентов пытаются оставить без средств существования. Мизулина и ко приложили не мало сил, чтобы не обосраться, но посмотрим что из этого получится. Студенты в г. Казань очень порадовали, когда просто встали и вышли из зала, чтобы ее не слушать.

Ну тут ничего нового - маразм крепчает👍😎

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Продюсер душнила

Мне нравится, как Володин это объяснил — по многочисленным просьбам граждан. И ни одного пруфа, разумеется. Что за граждане, сколько их, дискуссия на эту тему, не, ничего. Они там уже даже перестали делать вид, что хоть как-то работают для обычных людей.

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Илья Прокопенко

Собственно, это плюс один гениальный способ выжить из страны работающий успешный бизнес и стартапы. Не первый и не последний

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Виталий Подольский

-

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Sergey Folps

Это скорее против тех кто за бугром

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Just a human

Истерика все не прекратится. Все покоя не дает что популярные люди оказались адекватными

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Татьяна

Крайне спорное утверждение

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1 комментарий
Dektor

Потихоньку дожмут.

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Nexus Group Canada Corporation

Really bulshit there

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Vlad Ilen

Заеб.... Запретите жить и узбагойтесь!

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Юрий Климов

не удивлено , я думал что это уже давно запретили делать

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Виктор Савицкий

У меня есть вопрос. Иноагенты - это те, кто на общественную деятельность в РФ получают деньги из-за рубежа. Да? А те, кто выводят деньги за рубеж и там управляют общественной деятельностью в РФ как называются? Есть кто ответит?

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Denis Shaykin (Denchis)

Депутаты гос думы РФ 😁😁😁😁👌🤣

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Зелёная Лошадь

Сейчас для того, чтобы стать иноагентом, финансирование не нужно. Это раньше нужно было всяких испанских боксёров нанимать (гуглить Роберто Фабио Монда Карденас), а сейчас достаточно расплывчатого "находился под влиянием иностранного государства", и можно ничего не доказывать.

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1 комментарий
Ванюшка

Уважаемые эксперты, объясните, почему это плохо? Можно добавить сравнений и примеров, как разрушают бизнесы и семьи такие законы.

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Илья Прокопенко

Плюс один повод поменять юрисдикцию и не более. Условные Авиасейлз регают кипрское юрлицо и закрывают российское. И продолжают работать как работали.

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62 комментария
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