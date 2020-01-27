ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП из-за неуплаты налогов
Материал редакции
Банки предлагают налоговой действовать через приставов и планируют оспаривать её решения.
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты страховых взносов, налогов и штрафов. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», пишет РБК со ссылкой на источники и представителей банков.
Банки предлагали ФНС действовать через приставов, а теперь планируют оспаривать решения налоговой, указывает издание. В ФНС отмечают, что случаи привлечения банков к ответственности единичны. По данным РБК, штраф для банков составляет 20% от суммы, незаконно перечисленной банком на счета налогоплательщика.
По данным Ассоциации банков России, проблема возникла летом 2019 года — тогда ФНС начала массово отправлять запросы банкам о блокировке и списании средств с личных счетов ИП. Всего за год крупные игроки получили по 300 тысяч подобных предписаний, оценивают в ассоциации. Но до этого никто из участников не привлекался к ответственности за их неисполнение.
Банки не исполняли решения ФНС, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов, говорят в ассоциации. Также они руководствовались Налоговым кодексом, в котором прописано, что взыскание с личных счетов ИП должно происходить через судебных приставов.
В ноябре ассоциация и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловались на практику ФНС в правительство. В Минфине ответили, что имущество ИП не обособлено от его личного имущества. ЦБ поддержал позицию Минфина и ФНС.
Andrey Kulakov
Легендарная поддержка малого бизнеса))
Роман Верон
Ага блин задолжаешь рубль , взыщут со всего где только могут по максимуму а потом выбивай излишки с них
Антон Гранд
Встаёт с колен малый бизнес.
Dmitry Ds
Идин раз КБК указал старый, заблокировали счета во всех банках на две недели. При этом сумма на счете была и ее сами же списали, а счета все равно не работали.
Теперь так же будет и по карточным счетам... Придется походу к наличке возвращаться.