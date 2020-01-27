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Татьяна Боброва
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ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП из-за неуплаты налогов Материал редакции

Банки предлагают налоговой действовать через приставов и планируют оспаривать её решения.

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты страховых взносов, налогов и штрафов. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», пишет РБК со ссылкой на источники и представителей банков.
  • Банки предлагали ФНС действовать через приставов, а теперь планируют оспаривать решения налоговой, указывает издание. В ФНС отмечают, что случаи привлечения банков к ответственности единичны. По данным РБК, штраф для банков составляет 20% от суммы, незаконно перечисленной банком на счета налогоплательщика.
  • По данным Ассоциации банков России, проблема возникла летом 2019 года — тогда ФНС начала массово отправлять запросы банкам о блокировке и списании средств с личных счетов ИП. Всего за год крупные игроки получили по 300 тысяч подобных предписаний, оценивают в ассоциации. Но до этого никто из участников не привлекался к ответственности за их неисполнение.
  • Банки не исполняли решения ФНС, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов, говорят в ассоциации. Также они руководствовались Налоговым кодексом, в котором прописано, что взыскание с личных счетов ИП должно происходить через судебных приставов.
  • В ноябре ассоциация и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловались на практику ФНС в правительство. В Минфине ответили, что имущество ИП не обособлено от его личного имущества. ЦБ поддержал позицию Минфина и ФНС.
Банки получили штрафы из-за нежелания…
Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам…
www.rbc.ru

#новость #налоги #фнс

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4 комментария
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Andrey Kulakov

2

Легендарная поддержка малого бизнеса))

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Роман Верон

0

Ага блин задолжаешь рубль , взыщут со всего где только могут по максимуму а потом выбивай излишки с них

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Антон Гранд

0

Встаёт с колен малый бизнес.

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Dmitry Ds

0

Идин раз КБК указал старый, заблокировали счета во всех банках на две недели. При этом сумма на счете была и ее сами же списали, а счета все равно не работали.

Теперь так же будет и по карточным счетам... Придется походу к наличке возвращаться.

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