Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой Статьи редакции

Он принял его к производству в конце января 2024 года.

  • Таганский районный суд Москвы рассмотрел иск Трещева А.С. о взыскании с МТС морального вреда в размере $1 млрд, сообщили в объединённой пресс-службе московских судов. В удовлетворении исковых требований решили отказать.
  • Трещев требовал взыскать деньги с оператора и перевести их в фонд «Защитники Отечества». Таганский суд принял иск к производству 26 января 2024 года. Тогда же он принял другой иск к МТС о возмещении морального вреда — на 10 млн рублей. По нему решение пока неизвестно.
  • В декабре 2023 года после публикации откровенных фотографий с вечеринки Анастасии Ивлеевой некоторые депутаты и общественные деятели выступали с критикой её участников, а также называли само проведение мероприятия «циничным» из-за политической ситуации. Ивлеевой после этого заинтересовалась налоговая, а клуб, в котором проходила вечеринка, проверили Роспотребнадзор и полиция.
  • Разные заявители с декабря 2023 года пытались подать иски о взыскании морального вреда с Ивлеевой и МТС. Один из них подал продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились ещё 22 человека. Они требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей с Ивлеевой и $1 млрд с МТС, ссылались на то, что МТС выступила «одним из главных организаторов вечеринки» и её якобы посетил вице-президент компании Игорь Мишин. Суд отказался принять иск, поскольку заявители не подтвердили, что ответчики общие по отношению к каждому истцу.
  • 13 февраля Лефортовский суд зарегистрировал ещё один иск: теперь к Ивлеевой и Владимиру Евтушенкову — основателю АФК «Система», одному из владельцев МТС. Процесс по нему начнётся 29 февраля.

#новости #суд #мтс

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37 комментариев
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 Sokol

Как же чужих денег хочется)

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Дмитрий Рявкин

Может истец клиент мтс и понес репутационные потери. Переживания и кушать не может.

Надо иск подавать от 100 хотяб человек

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Alexey V

Второй раз отклонили, кажется? Но, сдаётся мне, шизанутые подадут третий иск и добьются своего.

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ii

Нет, настоящие патриоты после третьего отказа ещё раз подадут в суд, но уже на сам суд 🥲

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Eddie II

Патриот-то настоящий, а моральный вред измеряет в долларах США 🙂

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noname

Читать пробовал?

13 февраля Лефортовский суд зарегистрировал ещё один иск: теперь к Ивлеевой и Владимиру Евтушенкову — основателю АФК «Система», одному из владельцев МТС. Процесс по нему начнётся 29 февраля.
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Кирилл Кириллов

Так вот там от 13 февраля новенький уже готовится

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Иван Хаманн

"Не красен 'стук', да здоров"

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Эвелина Андреева

Да конечно добьются, уже видно что в покое они не хотят оставлять ни МТС, ни Ивлееву

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Константин Павлюченко

не думаю, что в этой ситуации можно чего-то добиться

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Gre Li

Там с самого начала непонятно было чего они добиваются. Просто нет правовых оснований. Если подавать, так на журналистов, распространяющие не совсем приличные фотки, да ещё без согласия, да ещё без согласия авторов.

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Твой друг и товарищ

бог любит троицу, обязательно добьются

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Alex Dark

Оскорблённые решили на халяву бабло срубить но не фартануло и в итоге им пришлось сглотнуть своё оскорбление.

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ЕЯ

Или засланные казачки закинули специально кривой иск, чтобы получить заранее запланированный отскок. )

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Олег Талапов

кругом предатели гадят в штаны патриотам! Доколе?!

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Андрей Че

Дотоле

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muchizhi

Ну хоть кто-то приструнил этих говноедов

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Иван Хаманн

а Мантуров наверное на "Пушкинских чтениях" от работы отдыхает...
Еб#ть ты слепошарый

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Max Abdrakhmanov

Это вы про МТС?)

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Hox

Ну не про полуголую Ивлееву же.

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Griby Lenina

Как говорят у нас в деревне про МТС: Рыба гниет с головы, а яйцо с основания.

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Василий Кузнецов

Это их личное дело! Потеряли имидж- наказание в деньгах! Если считают что это порнография - штраф за порно! Остальное - это хотят руки погреть и быть замеченным в хайпе!

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Alex GODERATOR

Кто бы сомневался))) кстати, благодаря Насте стоимость камня упала с 20 до 6 млн руб))

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Ale K

Который жопу украшал?

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Andrey Chuguev
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Татьяна Щиголева

на каком основании отклонили?

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Илюша

В статье же указано.

поскольку заявители не подтвердили, что ответчики общие по отношению к каждому истцу.
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Гавриил Злобин

Вы из тех, кто читает только заголовок?

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dr. Dolittle

Обиделись те, кого не позвали

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Анастасия Коваль

И обиделись те, кого позвали

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Vlad Ilen

Кто бы сомневался...

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Имам Гаджиев

Одумаются может уже?

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Пётр Арбенев

Интересно, как долго эта тема будет мусолится?

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Гавриил Злобин

Надеемся, что еще недолго

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Анастасия Сычёва

Ишаков со своими дружками захотел денег срубить. Хоть здесь суд оказался справедлив)

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Jeff Trump

Так уже была же такая новость неделю назад? или они дело пересматривали и во второй раз отклонили иск?

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Андрей Че

Узбагойтесь уже !
( кстати, если бы не скандал, я бы ничего и не слышал про это, видел Собчак в колготках ,или типа того, мелькнула где-то, внимания не обратил )

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34 комментария
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