Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой Статьи редакции
Он принял его к производству в конце января 2024 года.
- Таганский районный суд Москвы рассмотрел иск Трещева А.С. о взыскании с МТС морального вреда в размере $1 млрд, сообщили в объединённой пресс-службе московских судов. В удовлетворении исковых требований решили отказать.
- Трещев требовал взыскать деньги с оператора и перевести их в фонд «Защитники Отечества». Таганский суд принял иск к производству 26 января 2024 года. Тогда же он принял другой иск к МТС о возмещении морального вреда — на 10 млн рублей. По нему решение пока неизвестно.
- В декабре 2023 года после публикации откровенных фотографий с вечеринки Анастасии Ивлеевой некоторые депутаты и общественные деятели выступали с критикой её участников, а также называли само проведение мероприятия «циничным» из-за политической ситуации. Ивлеевой после этого заинтересовалась налоговая, а клуб, в котором проходила вечеринка, проверили Роспотребнадзор и полиция.
- Разные заявители с декабря 2023 года пытались подать иски о взыскании морального вреда с Ивлеевой и МТС. Один из них подал продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились ещё 22 человека. Они требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей с Ивлеевой и $1 млрд с МТС, ссылались на то, что МТС выступила «одним из главных организаторов вечеринки» и её якобы посетил вице-президент компании Игорь Мишин. Суд отказался принять иск, поскольку заявители не подтвердили, что ответчики общие по отношению к каждому истцу.
- 13 февраля Лефортовский суд зарегистрировал ещё один иск: теперь к Ивлеевой и Владимиру Евтушенкову — основателю АФК «Система», одному из владельцев МТС. Процесс по нему начнётся 29 февраля.
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Как же чужих денег хочется)
Может истец клиент мтс и понес репутационные потери. Переживания и кушать не может.
Надо иск подавать от 100 хотяб человек
Второй раз отклонили, кажется? Но, сдаётся мне, шизанутые подадут третий иск и добьются своего.
Нет, настоящие патриоты после третьего отказа ещё раз подадут в суд, но уже на сам суд 🥲
Патриот-то настоящий, а моральный вред измеряет в долларах США 🙂
Читать пробовал?13 февраля Лефортовский суд зарегистрировал ещё один иск: теперь к Ивлеевой и Владимиру Евтушенкову — основателю АФК «Система», одному из владельцев МТС. Процесс по нему начнётся 29 февраля.
Так вот там от 13 февраля новенький уже готовится
"Не красен 'стук', да здоров"
Да конечно добьются, уже видно что в покое они не хотят оставлять ни МТС, ни Ивлееву
не думаю, что в этой ситуации можно чего-то добиться
Там с самого начала непонятно было чего они добиваются. Просто нет правовых оснований. Если подавать, так на журналистов, распространяющие не совсем приличные фотки, да ещё без согласия, да ещё без согласия авторов.
бог любит троицу, обязательно добьются
Оскорблённые решили на халяву бабло срубить но не фартануло и в итоге им пришлось сглотнуть своё оскорбление.
Или засланные казачки закинули специально кривой иск, чтобы получить заранее запланированный отскок. )
кругом предатели гадят в штаны патриотам! Доколе?!
Дотоле
Ну хоть кто-то приструнил этих говноедов
а Мантуров наверное на "Пушкинских чтениях" от работы отдыхает...
Еб#ть ты слепошарый
Это вы про МТС?)
Ну не про полуголую Ивлееву же.
Как говорят у нас в деревне про МТС: Рыба гниет с головы, а яйцо с основания.
Это их личное дело! Потеряли имидж- наказание в деньгах! Если считают что это порнография - штраф за порно! Остальное - это хотят руки погреть и быть замеченным в хайпе!
Кто бы сомневался))) кстати, благодаря Насте стоимость камня упала с 20 до 6 млн руб))
Который жопу украшал?
на каком основании отклонили?
В статье же указано.поскольку заявители не подтвердили, что ответчики общие по отношению к каждому истцу.
Вы из тех, кто читает только заголовок?
Обиделись те, кого не позвали
И обиделись те, кого позвали
Кто бы сомневался...
Одумаются может уже?
Интересно, как долго эта тема будет мусолится?
Надеемся, что еще недолго
Ишаков со своими дружками захотел денег срубить. Хоть здесь суд оказался справедлив)
Так уже была же такая новость неделю назад? или они дело пересматривали и во второй раз отклонили иск?
Узбагойтесь уже !
( кстати, если бы не скандал, я бы ничего и не слышал про это, видел Собчак в колготках ,или типа того, мелькнула где-то, внимания не обратил )