Минюст включил Олега Тинькова в список иноагентов Статьи редакции
В октябре 2022 года он отказался от российского гражданства.
- Минюст пополнил перечень иностранных агентов. Ведомство включило в него предпринимателя и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.
- Помимо него в список иноагентов внесли актера Никиту Кукушкина, журналистку Анну Наринскую, философа Юлию Синеокую.
- 19 апреля 2022 года Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании тогда назвали пост предпринимателя его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили о планах сменить название.
- 28 апреля 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила о покупке 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times бизнесмен заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости.
- 31 октября 2022 года Тиньков заявил о выходе из российского гражданства.
- 15 февраля 2024 года «Тинькофф» представил обновлённую версию логотипа, на котором до этого был изображён «фамильный герб семьи Тиньковых». О планах по смене названия в банке не сообщали.
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То есть, теперь на мемах с Тиньковым нужно ставить плашку "материал иноагента" или типа того?
* мем про иноагента
Сомнительно, но окэй
Окай!
Пох**й, я так чувствую.
Тинькофф* Банк
теперь - карманный банк (надо закрыть там все счета).
а смысл, если он не гражданин?
Расстрелять и выдать гражданство посмертно)
как Навальному?
Выдать гражданство и расстрелять. Давайте не передёргивать последовательность!
Ты чё тут самый умный штоле?
Сейчас поищут по друзьям\знакомым и отберут последнее имущество что осталось.
Одни хорошие новости сегодня.
Чем же хороша новость о превращении закона об иноагентах в инструмент подавления инакомыслия и политической конкуренции?
Скажите спасибо, что не расстреливают.
ахахах, конч (да и до этого сообщения ваша сущность была понятна)
Вот и поговорили.
Он даже половины слов не понял, которые вы написали.
«хорошие»?
Это у бота намек на смерть Навального.
А вы догадливый.
Да вот же, добрались до него англо-саксы.. не уберегли Алёшеньку российские просторы.. и добротные стены..
Только сейчас?
А логотип по вашему ради чего меняли? Не писать же плашку иноагента на каждом бланке банка? Вооот.
Это не только смело, а п****ц как смело
Пиздос🤣🤣🤣
Вот прямо как-то уже даже не интересно.
Когда начнут печатать короткие списки НЕиноагентов? Вот там уже любопытно было бы.
Никогда его не любил, но всегда уважал, а после 24.02 (СВО у меня это язык никогда называть не поворачивался) зауважал еще больше.
За что уважать то?
За достижения в бизнесе, достигнутые путем предпринимательства, а не прихватизации, и за то, что говорил что думает, без оглядки на последствия. Самоуважение для него важнее денег.
И где его бизнесы? А темы про его банк тут и на других ресурсах сами найдете?говорил что думает, без оглядки на последствия
Дайте мне пару лямов баксов и паспорт страны без экстрадиции, я вам каждый день буду записывать часовые стримы, что думаю, а не раз в пол года что то изрыгать, как Тинек.
Ожидаемо 🤦🏻♀️банк выкупили - теперь «можно».
А затем объявили о планах сменить название.
Видимо новый логотип с буквой Т означает не Тиньков, а Т-72
Т14 Армата. Это же инновационный банк.
Должны памятник поставить ему что создал МММ, теперь ОПГ кремля купаются в деньгах граждан
Кто там сказал: «Дебилы, блять!»?…
Коронная фраза дебила
А не гражданина России можно признать иноагентом?
По моему это первый такой случай.
По такой логике туда можно записать еще под тысячу иностранцев.
Кого-то уже включали кажется.
Щас посмотрел в инете разъяснения:
"Иностранный агент, в соответствии с законом, — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.
Иноагентами могут быть признаны:
российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;
общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;
физическое лицо независимо от его гражданства."
Вопрос зачем конечно остается.
"В соответствии с законом..." - дальше можно не читать. Ты в России, сынок.
Ну Лёва из Би-2 (Егор Бортник), Дмитрий Гордон признаны иноагентами, хотя не граждане РФ
А нахуя?) У него нет РФ гражданства
А вам не похуй? Ему то до всех допизды!
Минюст идет в пешее