Право
Артур Томилко

Минюст включил Олега Тинькова в список иноагентов Статьи редакции

В октябре 2022 года он отказался от российского гражданства.

  • Минюст пополнил перечень иностранных агентов. Ведомство включило в него предпринимателя и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.
  • Помимо него в список иноагентов внесли актера Никиту Кукушкина, журналистку Анну Наринскую, философа Юлию Синеокую.
  • 19 апреля 2022 года Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании тогда назвали пост предпринимателя его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили о планах сменить название.
  • 28 апреля 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила о покупке 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times бизнесмен заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости.
  • 31 октября 2022 года Тиньков заявил о выходе из российского гражданства.
  • 15 февраля 2024 года «Тинькофф» представил обновлённую версию логотипа, на котором до этого был изображён «фамильный герб семьи Тиньковых». О планах по смене названия в банке не сообщали.

#новости #тиньков #иноагенты

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49 комментариев
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 Unknown

То есть, теперь на мемах с Тиньковым нужно ставить плашку "материал иноагента" или типа того?

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Иванов Иван

* мем про иноагента

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Станислав

Сомнительно, но окэй

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Борис Интеграторов

Окай!

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Dektor

Пох**й, я так чувствую.

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mysh

Тинькофф* Банк

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Татьяна Щиголева

теперь - карманный банк (надо закрыть там все счета).

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неформат

а смысл, если он не гражданин?

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Максим Ростокин

Расстрелять и выдать гражданство посмертно)

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Татьяна Щиголева

как Навальному?

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Борис Интеграторов

Выдать гражданство и расстрелять. Давайте не передёргивать последовательность!

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Иванов Иван

Ты чё тут самый умный штоле?

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Axel Denisenko
а смысл, если он не гражданин?

Сейчас поищут по друзьям\знакомым и отберут последнее имущество что осталось.

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Алекс

Одни хорошие новости сегодня.

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Nikita Voronin

Чем же хороша новость о превращении закона об иноагентах в инструмент подавления инакомыслия и политической конкуренции?

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Алекс

Скажите спасибо, что не расстреливают.

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Nikita Voronin

ахахах, конч (да и до этого сообщения ваша сущность была понятна)

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Алекс

Вот и поговорили.

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Kiss1nger

Он даже половины слов не понял, которые вы написали.

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Татьяна Щиголева

«хорошие»?

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Evgeny P.

Это у бота намек на смерть Навального.

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Алекс

А вы догадливый.

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Иванов Иван

Да вот же, добрались до него англо-саксы.. не уберегли Алёшеньку российские просторы.. и добротные стены..

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Ivan sss

Только сейчас?

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Roman

А логотип по вашему ради чего меняли? Не писать же плашку иноагента на каждом бланке банка? Вооот.

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debil
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J P Morgan Chase

Это не только смело, а п****ц как смело

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Vlad Ilen

Пиздос🤣🤣🤣

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Вадим Д.

Вот прямо как-то уже даже не интересно.

Когда начнут печатать короткие списки НЕиноагентов? Вот там уже любопытно было бы.

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Evgeny P.

Никогда его не любил, но всегда уважал, а после 24.02 (СВО у меня это язык никогда называть не поворачивался) зауважал еще больше.

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Алекс

За что уважать то?

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Evgeny P.

За достижения в бизнесе, достигнутые путем предпринимательства, а не прихватизации, и за то, что говорил что думает, без оглядки на последствия. Самоуважение для него важнее денег.

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Алекс
За достижения в бизнесе, достигнутые путем предпринимательства

И где его бизнесы? А темы про его банк тут и на других ресурсах сами найдете?

говорил что думает, без оглядки на последствия

Дайте мне пару лямов баксов и паспорт страны без экстрадиции, я вам каждый день буду записывать часовые стримы, что думаю, а не раз в пол года что то изрыгать, как Тинек.

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Татьяна Щиголева

Ожидаемо 🤦🏻‍♀️банк выкупили - теперь «можно».

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Inna Moon
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Robert Takaev

А затем объявили о планах сменить название.

Видимо новый логотип с буквой Т означает не Тиньков, а Т-72

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Nikita Voronin

Т14 Армата. Это же инновационный банк.

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Иван Кожедуб

Должны памятник поставить ему что создал МММ, теперь ОПГ кремля купаются в деньгах граждан

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Татьяна Щиголева

Кто там сказал: «Дебилы, блять!»?…

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xsignes

Коронная фраза дебила

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Topre
31 октября 2022 года Тиньков заявил о выходе из российского гражданства.

А не гражданина России можно признать иноагентом?
По моему это первый такой случай.
По такой логике туда можно записать еще под тысячу иностранцев.

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Gre Li

Кого-то уже включали кажется.

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Topre

Щас посмотрел в инете разъяснения:
"Иностранный агент, в соответствии с законом, — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут быть признаны:

российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;

физическое лицо независимо от его гражданства."

Вопрос зачем конечно остается.

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Nikita Voronin

"В соответствии с законом..." - дальше можно не читать. Ты в России, сынок.

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ftNerd

Ну Лёва из Би-2 (Егор Бортник), Дмитрий Гордон признаны иноагентами, хотя не граждане РФ

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mqJ

А нахуя?) У него нет РФ гражданства

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Kiss1nger
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One Marc

А вам не похуй? Ему то до всех допизды!

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Комментарий года

Минюст идет в пешее

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