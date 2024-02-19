Право
Полина Лааксо

Дептранс Москвы предложил проверять курьеров на знание ПДД и отслеживать их по городским камерам Статьи редакции

Участники рынка курьерских сервисов допускают, что это усилит дефицит кадров и повысит риск утечек персональных данных.

  • Регулирование отрасли обсудили Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения и такие компании, как «Яндекс», Ozon, «Сбермаркет», «Самокат», «Магнит», X5 Group, Dodo Brands и «Кухня на районе», узнало РБК со ссылкой на знакомые с ходом встречи источники.
  • Так, например, московское ведомство планирует создать единую систему регистрации и учёта курьеров, которая будет отслеживать время работы и их перемещения. Последние можно фиксировать через городские камеры — они будут распознавать доставщиков по номерам на сумках и форме.
  • Среди других идей — разработать единое тестирование на знание правил безопасного вождения и обязать компании сверять планы на открытие дарксторов (помещений, где хранятся и собираются заказы) с властями, чтобы вокруг них можно было развивать транспортную инфраструктуру.
  • В дептрансе подтвердили факт встречи, но не уточнили, будут ли готовить отдельный законопроект. По словам одного из источников РБК, речь идёт о саморегулировании. Представитель «Вкусвилла» рассказал, что «сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы».

Мы видим, что преимущественный способ передвижения курьеров — это средства индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому считаем важным, чтобы транспорт сотрудника соответствовал основным требованиям безопасности, которые предъявляются к СИМ: соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч и передача телематики поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах.

представитель Дептранса Москвы
  • По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб, дефицит курьерских кадров в 2023 году составил 100 тысяч человек и в 2024 году вырастет до 250-300 тысяч. Один из участников рынка полагает, что резкое «жёсткое» регулирование повысит порог входа в профессию и только усугубит дефицит, что негативно скажется на стоимости доставки.
  • В частности мигрантов, например, может отпугнуть необходимость получать «разрешительные справки для постановки на учёт» среди курьеров. Такие работники будут переходить из «белой» зоны работы в «серую».
  • А интеграция с городскими системами для учёта курьеров и отслеживания их геолокации может оказаться «невыполнимой» для малого бизнеса и к тому же создаст риски для утечек персональных данных, потому что все они будут храниться в одном месте, допустили источники.
Источник фото: msk1.ru

#новости #доставка #курьеры

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 Невероятный Блондин
создать единую систему регистрации и учёта курьеров, которая будет отслеживать время работы и их перемещения. Последние можно фиксировать через городские камеры — они будут распознавать доставщиков по номерам на сумках и форме.

Один вопрос: нахуя?

Ладно, второй вопрос: чтобы что?

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Иван Помидоров

Я иногда в лёгком шоке бываю, видя, когда эти кадры на электровелосипедах проносятся по встречке на красный свет. Неплохо бы подобных штрафовать на очень крупную сумму, как минимум.

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Zloy Marketolog

Ну так пусть фиксируют нарушения и штрафуют, в чем проблема? Автомобили же штрафуют без слежения

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Иван Помидоров

Да я не против. Не знаю, почему их не штрафуют, может не могут идентифицировать как раз.

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Невероятный Блондин

Об этом я не подумал.
Никак не могу привыкнуть

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Mikhail

За то потом мы начнем ныть хули дилдоджон 30 минут едет с соседней улицы, пускай носятся, ты че яжматерь с тугосерей?

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Слегка Придурковатый

Штрафовать, очевидно же.

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Eddie II

Создание единых реестров это возможность заработать на подрядах по созданию реестров.

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Mikhail

Первый ответ: написано в статье, для отслеживания
Второй ответ: это тебе еду доставляют, а заодно соседу кайфы, взгляни шире))0

Виси: как же отвратно работает веб версия на мобиле(айос), хочешь тыкнуть на пиксель и тут весь сайт решает подэнсить, у бесит ука

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Вадим Д.

Ага, сперва курьеров отслеживать, потом таксистов и пассажиров, хотя там уже всё сливают, а потом линии разноцветные: коку куда можно ходить по статусу и профессии.

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Слегка Придурковатый

Не знаю, как там в Москве, но вот у нас в ебенях курьеры на электропомойках частенько хуеют. А на электровелопомойках хуеют прям круглогодично.

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Darth Swordman
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Madsons

Страна концлагерь, мировой лидер по количеству силовиков на 1000 человек, но им и этого мало.

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Darth Swordman

А причём здесь соседняя страна? Новость-то про Россию =)

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Kris Hrozno

Еще и пешеходов туда же можно?

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Фоксик

Планируется.

На пешеходном переходе Бережковской набережной в Москве протестировали прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц. Устройство может фиксировать нарушения правил дорожного движения, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в журнале «Безопасность дорожного движения».
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Семён Печкин

"отслеживать время работы и их перемещения. Последние можно фиксировать через городские камеры "
Кроме осваивания бюджета какой-то смысл в этом есть? На кой чёрт следить за курьером по камерам?

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Darth Swordman

Не исключено, что они стали не только пиццу разносить

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Zloy Marketolog

Не исключено, что 40 000 человек в жопе перевозят пакетики, надо теперь в жопу заглядывать к остальным 140 миллионам?

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Бабаевский по акции

И роллы тоже?

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Darth Swordman
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Максим Степанов

Народ, ну слив персоналки каким-нибудь говнояндексом и безопасность дорожного движения - это совсем разные вещи. Я лично считаю, что половину всех водителей надо лишить прав : количество долбоебов на дороге просто зашкаливает

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Eddie II

А кто им эти права выдал и как, не хотите разобраться?)

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Максим Степанов

Естественно

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Eddie II

Ловите экстремиста! С коррупцией тут решил бороться!

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Eddie II
встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч

Как он представляете такой ограничитель в велосипеде?

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Dmitrii Alekseevich

Возможно, речь о электоровелосипеде. По городу 25 км/ч на обычном (а часто у них они весьма усталые) тоже выглядит многовато.

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Mikhail

Так же как и на всех японских байках стоит отсечка на 35

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Гриша Н.
разработать единое тестирование на знание правил безопасного вождения

Как они задолбали на своих электровелосипедах переть как танки, вообще на всех плевать

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Mikhail

Пока ты идешь за шаурмой с мелочью в кармане, кто то может себе позволить заплатить цену шаурмы за доставку, хорош ныть

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Cepasa Cat

Ребят, все кто пишет комментарии "против" - вы просто не сталкивались с проблемами, которые генирят эти товарищи на велосипедах. Реальный случай из моей жизни: Приехал в клинику, паркуюсь в карман, вокруг никого, выравниваю машину, выезжая буквально на полметра назад на полосу движения - в этот момент грохот, тачка чуть ли не на бок встает. Выхожу - в задней части торчит это "чудо" на велосипеде. Я не знаю сколько оно весит, но у меня замята арка, заднее крыло и стойка (машина купе Dodge Challenger) - ну тоесть я попал на ремонт половины бочины. Спрашиваю как - так - в ответ не связная речь на непонятном диалекте. Думаю ладно, он же рабортает в доставке, значит они за него отвечают. Начинаю звонить - через 10 переводов попадаю на человека который мне объясняет что за куреров ответственности никто не несет, а работу они получают зарегистрировавшись в приложухе. Звоню ментам - те отказываются приезжать, отправляя меня к участковому.. Пока разговариваю по телефону - курьер вытащил свой велик, прыгнул и уехал. Итог - разбитая коллекционная тачка, ремонт на 800 000р, желание убивать и ненависть ко всей курьерской службе.

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Eddie II

Представим на секунду что ваше дтп случилось уже после того, как был создан единый реестр курьеров. Чем это вам помогло?

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Terri Brown

"Участники рынка курьерских сервисов допускают, что это усилит дефицит кадров и повысит риск утечек персональных данных."-но дептрансу все равно. Чем курьеры отличаются от просто тех кто часто катается на великах и самокатах? пусть и их проверяют тогда

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оскар

Сейчас на курьерах потестим, потом каждому повесим номер на куртку. И будет у нас цифровой лагерь. Звучит даже интересно, диджитал зона, звучит даже круто

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Mikhail

А блатные можно будет купить?
Типо три семерочки? Встаю в очередь $$$

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