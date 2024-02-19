Мы видим, что преимущественный способ передвижения курьеров — это средства индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому считаем важным, чтобы транспорт сотрудника соответствовал основным требованиям безопасности, которые предъявляются к СИМ: соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч и передача телематики поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах.