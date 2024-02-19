Дептранс Москвы предложил проверять курьеров на знание ПДД и отслеживать их по городским камерам Статьи редакции
Участники рынка курьерских сервисов допускают, что это усилит дефицит кадров и повысит риск утечек персональных данных.
- Регулирование отрасли обсудили Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения и такие компании, как «Яндекс», Ozon, «Сбермаркет», «Самокат», «Магнит», X5 Group, Dodo Brands и «Кухня на районе», узнало РБК со ссылкой на знакомые с ходом встречи источники.
- Так, например, московское ведомство планирует создать единую систему регистрации и учёта курьеров, которая будет отслеживать время работы и их перемещения. Последние можно фиксировать через городские камеры — они будут распознавать доставщиков по номерам на сумках и форме.
- Среди других идей — разработать единое тестирование на знание правил безопасного вождения и обязать компании сверять планы на открытие дарксторов (помещений, где хранятся и собираются заказы) с властями, чтобы вокруг них можно было развивать транспортную инфраструктуру.
- В дептрансе подтвердили факт встречи, но не уточнили, будут ли готовить отдельный законопроект. По словам одного из источников РБК, речь идёт о саморегулировании. Представитель «Вкусвилла» рассказал, что «сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы».
- По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб, дефицит курьерских кадров в 2023 году составил 100 тысяч человек и в 2024 году вырастет до 250-300 тысяч. Один из участников рынка полагает, что резкое «жёсткое» регулирование повысит порог входа в профессию и только усугубит дефицит, что негативно скажется на стоимости доставки.
- В частности мигрантов, например, может отпугнуть необходимость получать «разрешительные справки для постановки на учёт» среди курьеров. Такие работники будут переходить из «белой» зоны работы в «серую».
- А интеграция с городскими системами для учёта курьеров и отслеживания их геолокации может оказаться «невыполнимой» для малого бизнеса и к тому же создаст риски для утечек персональных данных, потому что все они будут храниться в одном месте, допустили источники.
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Один вопрос: нахуя?
Ладно, второй вопрос: чтобы что?
Я иногда в лёгком шоке бываю, видя, когда эти кадры на электровелосипедах проносятся по встречке на красный свет. Неплохо бы подобных штрафовать на очень крупную сумму, как минимум.
Ну так пусть фиксируют нарушения и штрафуют, в чем проблема? Автомобили же штрафуют без слежения
Да я не против. Не знаю, почему их не штрафуют, может не могут идентифицировать как раз.
Об этом я не подумал.
Никак не могу привыкнуть
За то потом мы начнем ныть хули дилдоджон 30 минут едет с соседней улицы, пускай носятся, ты че яжматерь с тугосерей?
Штрафовать, очевидно же.
Создание единых реестров это возможность заработать на подрядах по созданию реестров.
Первый ответ: написано в статье, для отслеживания
Второй ответ: это тебе еду доставляют, а заодно соседу кайфы, взгляни шире))0
Виси: как же отвратно работает веб версия на мобиле(айос), хочешь тыкнуть на пиксель и тут весь сайт решает подэнсить, у бесит ука
Ага, сперва курьеров отслеживать, потом таксистов и пассажиров, хотя там уже всё сливают, а потом линии разноцветные: коку куда можно ходить по статусу и профессии.
Не знаю, как там в Москве, но вот у нас в ебенях курьеры на электропомойках частенько хуеют. А на электровелопомойках хуеют прям круглогодично.
Страна концлагерь, мировой лидер по количеству силовиков на 1000 человек, но им и этого мало.
А причём здесь соседняя страна? Новость-то про Россию =)
Еще и пешеходов туда же можно?
Планируется.На пешеходном переходе Бережковской набережной в Москве протестировали прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц. Устройство может фиксировать нарушения правил дорожного движения, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в журнале «Безопасность дорожного движения».
"отслеживать время работы и их перемещения. Последние можно фиксировать через городские камеры "
Кроме осваивания бюджета какой-то смысл в этом есть? На кой чёрт следить за курьером по камерам?
Не исключено, что они стали не только пиццу разносить
Не исключено, что 40 000 человек в жопе перевозят пакетики, надо теперь в жопу заглядывать к остальным 140 миллионам?
И роллы тоже?
Народ, ну слив персоналки каким-нибудь говнояндексом и безопасность дорожного движения - это совсем разные вещи. Я лично считаю, что половину всех водителей надо лишить прав : количество долбоебов на дороге просто зашкаливает
А кто им эти права выдал и как, не хотите разобраться?)
Естественно
Ловите экстремиста! С коррупцией тут решил бороться!
Как он представляете такой ограничитель в велосипеде?
Возможно, речь о электоровелосипеде. По городу 25 км/ч на обычном (а часто у них они весьма усталые) тоже выглядит многовато.
Так же как и на всех японских байках стоит отсечка на 35
Как они задолбали на своих электровелосипедах переть как танки, вообще на всех плевать
Пока ты идешь за шаурмой с мелочью в кармане, кто то может себе позволить заплатить цену шаурмы за доставку, хорош ныть
Ребят, все кто пишет комментарии "против" - вы просто не сталкивались с проблемами, которые генирят эти товарищи на велосипедах. Реальный случай из моей жизни: Приехал в клинику, паркуюсь в карман, вокруг никого, выравниваю машину, выезжая буквально на полметра назад на полосу движения - в этот момент грохот, тачка чуть ли не на бок встает. Выхожу - в задней части торчит это "чудо" на велосипеде. Я не знаю сколько оно весит, но у меня замята арка, заднее крыло и стойка (машина купе Dodge Challenger) - ну тоесть я попал на ремонт половины бочины. Спрашиваю как - так - в ответ не связная речь на непонятном диалекте. Думаю ладно, он же рабортает в доставке, значит они за него отвечают. Начинаю звонить - через 10 переводов попадаю на человека который мне объясняет что за куреров ответственности никто не несет, а работу они получают зарегистрировавшись в приложухе. Звоню ментам - те отказываются приезжать, отправляя меня к участковому.. Пока разговариваю по телефону - курьер вытащил свой велик, прыгнул и уехал. Итог - разбитая коллекционная тачка, ремонт на 800 000р, желание убивать и ненависть ко всей курьерской службе.
Представим на секунду что ваше дтп случилось уже после того, как был создан единый реестр курьеров. Чем это вам помогло?
"Участники рынка курьерских сервисов допускают, что это усилит дефицит кадров и повысит риск утечек персональных данных."-но дептрансу все равно. Чем курьеры отличаются от просто тех кто часто катается на великах и самокатах? пусть и их проверяют тогда
Сейчас на курьерах потестим, потом каждому повесим номер на куртку. И будет у нас цифровой лагерь. Звучит даже интересно, диджитал зона, звучит даже круто
А блатные можно будет купить?
Типо три семерочки? Встаю в очередь $$$