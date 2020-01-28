ФАС проверит рекламу «Арбидола» об эффективности препарата против коронавируса
Материал редакции
Рекламу с упоминанием коронавируса также запустил производитель «Ингавирина».
27 января 2020 года компания «Отисифарм», производитель противовирусного препарата «Арбидол», запустила рекламную кампанию на радио. В ролике упоминаются случаи заражения новым коронавирусом и говорится, что «Арбидол» «активен даже против коронавируса», пишет РБК.
«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передаётся от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса», — приводит издание рекламное сообщение.
По словам источника издания, «Отисифарм» запустила кампанию до 7 февраля 2020 года и выделила на неё дополнительный бюджет. Он оценивает затраты на два дня рекламы на двух станциях с охватом всей России в 500 тысяч рублей без НДС. В «Отисифарме» на момент публикации материала не ответили на запрос издания.
В ФАС сообщили, что проверят рекламу фармпроизводителя. В инструкции препарата говорится, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, но утверждение, что препарат способен противодействовать коронавирусу 2019-nCoV, требует дополнительной оценки, пояснила представитель регулятора.
«Ведомости» пишут, что рекламу с упоминанием коронавируса также запустил производитель «Ингавирина» — на радио и на сайте противовирусного препарата. По данным DSM Group, «Ингавирин» по продажам занимает второе место среди противовирусных средств в России с выручкой в 5,2 млрд рублей за 2019 год, «Арбидол» — на четвёртом месте с выручкой в 2,5 млрд рублей.
Вспышка нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на 28 января 2020 года, количество погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек, а общее число заражённых оценивается в 4,5 тысячи человек.
Sergei Timofeyev
Много подделок! Правильный - помогает!
Алексис Второй
Ну да, ну да. Голикову-то привлекли?
Andrey Chuev
Да, было бы неплохо подтянуть этих мошенников - этот арбидол ну просто панацея от всех бед