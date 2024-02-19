Роскомнадзор обязал «Яндекс Афишу» и «Яндекс Здоровье» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции
Делать это нужно по «закону Яровой».
- Роскомнадзор 6 февраля 2024 года внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис для бронирования и покупки билетов на мероприятия «Яндекс Афиша», 14 февраля — оператора фискальных данных «Яндекс ОФД» и сервис для онлайн-консультаций с врачами «Яндекс Здоровье». Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
- В начале февраля в реестр попали «Яндекс Заправки» и «Яндекс Драйв», а также «Кинопоиск» и «Яндекс Доставка». За всё время существования списка в него внесли 27 сервисов «Яндекса», три из них исключили — «Маркет», «Беру!» и «Дзен», который перешёл к VK, отмечает «Роскомсвобода».
- С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На середину февраля 2024 года в реестре более 415 записей, в том числе о других сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», Qiwi и прочих.
- В декабре 2023 года Минцифры предложило изменить подход к формированию реестра ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
3.1K показов
2.1K открытий
Это уже стандарт, почти "база".
В скором времени при регистрации ИП/ООО и пр. первое согласие будет: обязуюсь регулярно сдавать точные данные ещё до запроса властей прикреплённому ко мне тов. майору.
38-ой год вернулся
Смех смехом, а это будет намного честнее
При этом как будто и без этого согласия не делятся..
Роскомсвобода - это иноагент, почему вы об этом не упоминаете, и почему ссылаетесь на нее? Вы рекламируете иноагента или у вас с ними коммерческие интересы общие?
🤡
Пошел на х раб!
У вас в профиле вообще статья с инструкцией по обходу блокировок.
Что такое иноагент ?
🤡
Нельзя?
15 рублей в кассе не забудь забрать🤡
Я же вам говорил, что и до Алисы дойдет 😂 Что вы там, любители умных колонок Яндекса, шубыршите у себя на хатах
так это сразу было понятно - их для этого и делают. Читали книгу «Нейзнайка»?…Там описаны эти прослушки в чужих домах…
Это еще с той утечкой известно стало
так добропорядочным гражданем нечего скрывать от Большого брата
Где закопали медицинскую тайну❓🤬
https://youtu.be/Bcoqd_TwcLo?si=ySOrQBccfXpqx5jd
А ну, мразь, докладывай, на какой спектакль Петров ходил
Не, ну ладно хранить и делится данными по Афише, если кому интересно какие я билеты покупают, то пускай читают. Ну вот здоровье! Пошли бы они куда подальше!
Подальше пойдёте вы.
Врачебная тайна?
Нет, не слышали
Это же не врачи запрашивают. На них она не распространяется.
Через "Здоровье" категорию годности будут определять: в стройбат, в писари или в парашютисты...
или сразу на органы💀
Можно подумать, они не делились.
теперь всё официально и с вашего согласия
Стены всё выше и выше
Хорошо что как только вышел Яндекс , я так и не воспользовался этой помойкой
Наконец-то заявили публично, надеюсь людей пишущих о том, что их данные передаются куда-то, будет меньше
Где конкретно можно коммуницировать на сайте Афиши и ОФД?три из них исключили — «Маркет», «Беру!» и «Дзен», который перешёл к VK
Ну да, в Дзене совсем никак нельзя коммуницировать)) Поди еще и ВК не входит в реестр?
Всё что нужно знать про закон в России.
Норм придумали, удобно определять кто чем пригодится стране, кто какие концерты посещает
Посещал концерты Шевчука, спектакли Серебренникова - явно террорист! Да вообще, посещал театры, концерты, кроме Шамана и Газманова, - взять на карандаш, больно умный, а значит потенциальный коллаборант и предатель.
Наш выбор 🤷🏼♂️
РКН решил рано или поздно всех обязать это делать,ну что ж приятного просмотра того что я ем, куда езжу ,могу еще сообщать сколько раз в туалет хожу 🤣🤣🤣
это давно известно с вашего смартфона - не утруждайтесь
Виси получается тоже попадает под ОРИ... Ведь есть функция обмена сообщениями между пользователями, а значит товарищ майор должен быть в курсе...
Яндекс до свидания
А кто нибудь пользуется яндекс здоровье?
Покакать -то ещё можно,не оставляя свои данные ?
ну если вы для этого делом проблемы какие то и вы с врачами консультируетесь или лекарства покупаете , то все будут в курсе проблем ваших
Собственно ничего нового
@Андрей Вечерний это ты?
С тобой теперь опасно разговаривать?
А если человек зарегистрировался из-за рубежа, на иностранный номер. Его переписка тоже в РФ хранится?
А вот зачем делать функцию обмена сообщения между пользователями в таких сервисах?
сходил на концерт, например, Фили в тюле, и все, в гулаг
Злодеи в РКН сидят))))))