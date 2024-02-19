Право
Евгения Евсеева

Роскомнадзор обязал «Яндекс Афишу» и «Яндекс Здоровье» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции

Делать это нужно по «закону Яровой».

  • Роскомнадзор 6 февраля 2024 года внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис для бронирования и покупки билетов на мероприятия «Яндекс Афиша», 14 февраля — оператора фискальных данных «Яндекс ОФД» и сервис для онлайн-консультаций с врачами «Яндекс Здоровье». Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
  • В начале февраля в реестр попали «Яндекс Заправки» и «Яндекс Драйв», а также «Кинопоиск» и «Яндекс Доставка». За всё время существования списка в него внесли 27 сервисов «Яндекса», три из них исключили — «Маркет», «Беру!» и «Дзен», который перешёл к VK, отмечает «Роскомсвобода».
  • С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На середину февраля 2024 года в реестре более 415 записей, в том числе о других сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», Qiwi и прочих.
  • В декабре 2023 года Минцифры предложило изменить подход к формированию реестра ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.

#новости #ори #яндекс

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69 комментариев
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 Вадим Д.

Это уже стандарт, почти "база".

В скором времени при регистрации ИП/ООО и пр. первое согласие будет: обязуюсь регулярно сдавать точные данные ещё до запроса властей прикреплённому ко мне тов. майору.

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Татьяна Щиголева

38-ой год вернулся

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4 комментария
Krem-brulee

Смех смехом, а это будет намного честнее

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Суздальский огурец

При этом как будто и без этого согласия не делятся..

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Александр Торцев

Роскомсвобода - это иноагент, почему вы об этом не упоминаете, и почему ссылаетесь на нее? Вы рекламируете иноагента или у вас с ними коммерческие интересы общие?

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Аndrew

🤡

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ALENA CH

Пошел на х раб!

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2 комментария
Eddie II

У вас в профиле вообще статья с инструкцией по обходу блокировок.

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1 комментарий
Dektor

Что такое иноагент ?

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4 комментария
Jarosik Cobain

🤡

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Zloy Marketolog
почему ссылаетесь на нее

Нельзя?
15 рублей в кассе не забудь забрать🤡

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Krem-brulee

Я же вам говорил, что и до Алисы дойдет 😂 Что вы там, любители умных колонок Яндекса, шубыршите у себя на хатах

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Татьяна Щиголева

так это сразу было понятно - их для этого и делают. Читали книгу «Нейзнайка»?…Там описаны эти прослушки в чужих домах…

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6 комментариев
Невероятный Блондин

Это еще с той утечкой известно стало

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1 комментарий
Pavel Loginov

так добропорядочным гражданем нечего скрывать от Большого брата

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Татьяна Щиголева

Где закопали медицинскую тайну❓🤬

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Иван Хаманн

https://youtu.be/Bcoqd_TwcLo?si=ySOrQBccfXpqx5jd

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Тоже хочу

А ну, мразь, докладывай, на какой спектакль Петров ходил

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Сергей Демянчук

Не, ну ладно хранить и делится данными по Афише, если кому интересно какие я билеты покупают, то пускай читают. Ну вот здоровье! Пошли бы они куда подальше!

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Иванов Иван

Подальше пойдёте вы.

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Невероятный Блондин

Врачебная тайна?
Нет, не слышали

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Иванов Иван

Это же не врачи запрашивают. На них она не распространяется.

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Пользователь

Через "Здоровье" категорию годности будут определять: в стройбат, в писари или в парашютисты...

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Татьяна Щиголева

или сразу на органы💀

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Можно подумать, они не делились.

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Татьяна Щиголева

теперь всё официально и с вашего согласия

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2 комментария
Пользователь

Стены всё выше и выше

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Владимир Мананников

Хорошо что как только вышел Яндекс , я так и не воспользовался этой помойкой

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Ландышева

Наконец-то заявили публично, надеюсь людей пишущих о том, что их данные передаются куда-то, будет меньше

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Zloy Marketolog
ОРИ — это любое физическое или юридическое лицо, владеющее сайтом, на котором присутствует возможность коммуникации между пользователями.

Где конкретно можно коммуницировать на сайте Афиши и ОФД?

три из них исключили — «Маркет», «Беру!» и «Дзен», который перешёл к VK

Ну да, в Дзене совсем никак нельзя коммуницировать)) Поди еще и ВК не входит в реестр?

Всё что нужно знать про закон в России.

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Стас Стас

Норм придумали, удобно определять кто чем пригодится стране, кто какие концерты посещает

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Иван Помидоров

Посещал концерты Шевчука, спектакли Серебренникова - явно террорист! Да вообще, посещал театры, концерты, кроме Шамана и Газманова, - взять на карандаш, больно умный, а значит потенциальный коллаборант и предатель.

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1 комментарий
Dektor

Наш выбор 🤷🏼‍♂️

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Игорь Плахин

РКН решил рано или поздно всех обязать это делать,ну что ж приятного просмотра того что я ем, куда езжу ,могу еще сообщать сколько раз в туалет хожу 🤣🤣🤣

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Татьяна Щиголева

это давно известно с вашего смартфона - не утруждайтесь

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Alexey Arhipov

Виси получается тоже попадает под ОРИ... Ведь есть функция обмена сообщениями между пользователями, а значит товарищ майор должен быть в курсе...

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Виктор

Яндекс до свидания

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Кузя

А кто нибудь пользуется яндекс здоровье?

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Kseniia Grishniakova

Покакать -то ещё можно,не оставляя свои данные ?

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Sam Duke

ну если вы для этого делом проблемы какие то и вы с врачами консультируетесь или лекарства покупаете , то все будут в курсе проблем ваших

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1 комментарий
Суздальский огурец

Собственно ничего нового

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Невероятный Блондин

@Андрей Вечерний это ты?
С тобой теперь опасно разговаривать?

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Cтас Белов

А если человек зарегистрировался из-за рубежа, на иностранный номер. Его переписка тоже в РФ хранится?

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Станислав

А вот зачем делать функцию обмена сообщения между пользователями в таких сервисах?

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Alex Melnikoff

сходил на концерт, например, Фили в тюле, и все, в гулаг

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Макс

Злодеи в РКН сидят))))))

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