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Татьяна Боброва
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«Ведомости»: новый министр связи предложил дать правоохранительным органам прямой доступ к личным данным россиян Материал редакции

Например, для банковской информации или данных мобильных операторов — сейчас для этого нужно решение суда.

  • 27 января 2020 года новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев представил стратегию развития цифровой экономики на заседании Госсовета. Кто именно был на совещании, неизвестно, но операторы связи «большой четвёрки» не подтвердили своего присутствия, пишут «Ведомости».
  • По данным газеты, в презентации Шадаев предложил к 2024 году предоставить сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), доступ к информации о россиянах в онлайн-режиме: государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
  • Издание отмечает, что проводить ОРД могут несколько силовых ведомств, в частности МВД. Сейчас они получают данные из собственных и сторонних баз — например, информационной системы ГИБДД. Доступ к другим типам данных органы получают по-разному, в том числе по решению суда. Судебное решение понадобится, например, для получения банковской информации или доступа к электронной почте, указывает издание.
  • Также в презентации предлагается обеспечить полный доступ гражданина к его собственной электронной медицинской карте и результатам анализов, подключить все медучреждения в России к сервисам проведения видеоконференций с пациентами и обеспечить россиян в группе риска устройствами мониторинга состояния здоровья.
  • По мнению Шадаева, россияне не должны тратить более трёх часов в год на общение с органами власти, пишет газета. К 2024 году в личном кабинете госуслуг граждане должны получить доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы.
Министр Шадаев предлагает открыть персональные…
А общение граждан с властью ограничить тремя часами в год
www.vedomosti.ru

#новость #минкомсвязи

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41 комментарий
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Денис Фоминов

47

Правильно ли понимаю что сотрудник МВД сможет в любое время посмотреть кол-во денег на банковском счете и перехватывать смс от банка на совершении платежей, и все это в удобном интерфейсе?

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John Lock

Денис
6

С одной большой кнопкой "сделать хорошо"😎

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ЯжПрограммист

John
15

С выпадающим списком: 1) Подбросить наркотичесике вещества. 2) Показать сомнительные снятия наличных. 3) Заблокировать счета. 4) Показать сообщения сомнительного содержания в соц. сетях.

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Steve Evets

Денис
2

90-е: мечтают стать бизнесменами
00-е: мечтают стать олигархами
10-е: мечтают стать госчиновниками
20-е: мечтают стать ментами

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Ware Wow

Steve
0

90-е: мечтают стать бизнесменами 

бандитом.

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Bulat Ziganshin

Ware
0

так выходит, всё вернулось в 90-е )))

Ответить

Steve Evets

Ware
0

те, кто мечтал стать бандитом, - еще в "нулевые" к последнему пункту перешли

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Комментарий удален

ЯжПрограммист

Денис
0

и главное чтобы дизайн сервиса делал Артемий Лебедев

Ответить

Антон Василик

26

Да и домой пусть заходят в любое время. Надо второй ключ сделать и в отделение отнести))

Ответить

Алексей Патрин

Антон
2

Зато хоть цветы польют, кота накормят и газеты из почтового ящика заберут.

Ответить

Джон Крайтон

Алексей
4

Кота польют, цветы заберут, газеты накормят.

Ответить

Bela Lugosi's Dead

Джон
0

Кота заберут, цветы накормят газетами

Ответить

fgdgdfgdfg

Антон
1

Вообще, это не так работать должно: ты идёшь в отделение, заполняешь заявку на установку замка, оплачиваешь госпошлину и в течении 30 дней он по почте приходит. А сотрудники правоохранительных органов ходят с универсальным ключом. А потом реформы и оптимизация — можно получить в день обращения.

Ответить

ЯжПрограммист

9

Гугл сделал проще, просто ввел за это плату https://habr.com/ru/news/t/485714/
 К 2024 году в личном кабинете госуслуг граждане должны получить доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы.

Ну хоть будем знать что о тебе узнал товарищ майор, чтобы не сболтнуть лишего.

Ответить

Михаил Апельсинов

ЯжПрограммист
13

В нашем случае гражданин сам будет оплачивать предоставление данных о себе

Ответить

ЯжПрограммист

Михаил
2

Это понятно, вопрос только один. 
Можно ли будет с этой суммы получить налоговый вычет.

Ответить

Александр Привалов

ЯжПрограммист
1

Нет.
Может быть срок на годик скостят

Ответить

ЯжПрограммист

Александр
5

это если друзей приведешь 😂

Ответить

Сергей Смыков

8

Наверняка будут отдельные группы "россиян", к данным которых у МВД доступа не будет, даже при проведении ОРД. Также как "не только лишь все" номера автомобилей автоматические камеры могут не замечать при нарушении ПДД.

Ответить

Bulat Ziganshin

Сергей
2

во всех квартирах, которые приобрела семья мишустиных, собственником значится "российская федерация". а у детей чайки вообще какая-то бнопня

Ответить

Денис Файзулин

Сергей
0

Сотрудники полиции в сопровождении спецназа по ошибке пришли с обысками к старшему помощнику генерального прокурора Юрия Чайки по особым поручениям Марине Гридневой.

Попытка провести обыск состоялась еще в декабре 2019 года, а сегодня стало известно об увольнении из органов полицейского, который допустил соответствующую ошибку в документах.

Ответить

Лёха Литвинов

5

Хорош! Еще предлагаю принять закон, по которому всем надо с вывернутыми карманами ходить. 

Правильного человека назначили.

Ответить

Steve Evets

Лёха
3

Да после вчерашнего видео про Мишустина, теперь понятно что только таких и будут назначать.  Спасибо, что есть Ютуб и ФБК, которые раскрывают глаза на реальность

Ответить

Евгений Ларин

4

Скажите где уже наконец можно занять очередь чтобы сразу переписать свое имущество  на максута шадаева и прочих уважаемых господ

Ответить

Steve Evets

Евгений
2

на Госуслугах скоро, вероятно. Туда доступ будет бесплатным, даже за инет платить не надо. Только галочку поставь, и всё

Ответить

Аркадий Чумаков

3

Что дальше им дадут? Право первой брачной ночи?

Ответить

Денис Файзулин

2
Ответить

John Lock

1

Ооо, бгггг, просто поле непаханное для злоупотреблений, превышений полномочий, устранений конкурентов, недоброжелателей и просто тех кто мордой не вышел🤣

Ответить

Илья Плотников

John
–2

Разумеется, бывают перегибы на местах, но вы всегда сможете обратиться в суд

Ответить

Илья Плотников

Илья
1

Перепись тех, кто не умеет без тэга <sarcasm/> 

Ответить

Dennis Gooddeni

1

А нам всё равно, а нам всё равно, мы волшебную косим трынь-траву! 💃🕺🏾

Ответить

Комментарий удален

Pasha Kislova

1

Думаю пора в органы податься... А вы бизнес, бизнес, венчурные инвестиции... 

Ответить

Аркадий Алексеевич

0

Четко придумал, побыстрее проголосовать за новых депутатов, чтобы они еще на один срок поставили

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Комментарий удален

Eugene Smirnov

0

Доступ ко всем данным любому менту просто вопрос времени

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Pavel Voronkov

0

Звучит конечно хреново, но например, почему бы не реализовать в рамках цифровой экономики электронную систему судов для таких операций. Интернет есть у всех.
Сотрудники ОРД загружают данные, система автоматически назначается свободного судью, который электронным способом рассматривает ходатайство и вперёд.

Ответить

Steve Evets

Pavel
0

ага. Только уже за 18 секунд, даже не за 18 минут, как в случае с Телеграм

Ответить

Руслан Сатыбаев

0

Хорошая кормушка, че, не одному фейсбуку нашими данными торговать, теперь будет у майоров подработка

Ответить

Руслан Агаев

0

Бредовый закон.

Ответить

Юрий Крупин

0

"Например, для банковской информации или данных мобильных операторов — сейчас для этого нужно решение суда."

Ещё возможно разрешение самого владельца же, не?

Ответить

Nikita Rogatov

Юрий
–2

нет только суда, а в штатах и суда не нужно, и запрещено говорить что твои данные разглашали

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Ivano Digital

0

На свой личный телефонный номер я получаю около 10 коммерческих звонков в день: кредиты, квартиры, телком-услуги, опросы и т.п. Вчера мне даже МГТС позвонил в 23:00 ночи. Это значительно ухудшает жизнь граждан РФ.
Прекратить несанкционированные звонки на личные номера — это задача Министерства цифрового развития. Требуется регуляторно запретить телефонный спам, как это сделано во всем мире. Носков нихера не далал. Надеюсь Максут Шадаев в первую очередь займется решением этого вопроса.

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