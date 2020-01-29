Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Речь идёт о возможности получать в онлайне те данные, которые правоохранительные органы уже получают в бумажном виде.
На заседании Госсовета обсуждалась идея перехода правоохранительных органов от бумажного документооборота к использованию «системы межведомственного электронного взаимодействия для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к ней». Об этом рассказал министр связи Максут Шадаев в беседе с РБК.
По его словам, расширения полномочий спецслужб и правоохранительных органов не предполагается.
29 января 2020 года «Ведомости» со ссылкой на презентацию с заседания Госсовета написали, что Шадаев предложил дать правоохранительным органам прямой доступ к личным данным россиян к 2024 году.
РБК, которое также ознакомилось с презентацией, пишет, что в документе есть пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках оперативно-разыскной деятельности».
По словам Шадаева, на заседании были представлены рекомендации для рабочих групп цифровой экономики. «Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — пояснил министр.
Ну я вижу одни плюсы.
Государство сможет проще и эффективнее исполнять свои обязанности. Если у них будут спецы, наличие данных позволит лучше собирать налоги, ловить преступников, видеть реальное положение дел. В общем круто.
С другой стороны, будет проще и злоупотребить данными. Казалось бы, это минус. Но нет, это значит, что цены на черном рынке данных упадут! И каждый сможет позволит себе порыться в белье друга! Круто же
Ну да. Читал где-то, что банковскую выписку ООО можно купить от 50т ₽. Ужасно. Хотя бы долларов пятьсот :)
Шутки в сторону. Все равно это уже есть частично. Просто приводят в цивилизованную форму
насколько ж упростится рэкет - это ж как CRM .. выбираешь нужную подборочку по нужным параметрам и пресуешь
“1984” Оруэлла как инструкцию взяли, по всей видимости. Вот этот вот “прямой доступ” правоохранительных и иных гос. органов к таким данным создаёт неограниченные возможности для злоупотреблений. Только навскидку:
1. Слив / продажа данных заинтересованным лицам;
2. При неограниченном доступе - возможность манипулирования данными и внесения в них изменений в интересах государства;
3. С учётом регулярных взломов систем обработки и хранения данных и утечек данных сограждан - утечка уже не отдельных категорий данных, а полноценных досье на каждого.
И это даже не говоря о том, что подобные инициативы полностью идут вразрез как минимум с неприкосновенностью частной жизни (гарантированной Конституцией), банковской тайной, врачебной тайной, тайной переписки.
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