Речь идёт о возможности получать в онлайне те данные, которые правоохранительные органы уже получают в бумажном виде.

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На заседании Госсовета обсуждалась идея перехода правоохранительных органов от бумажного документооборота к использованию «системы межведомственного электронного взаимодействия для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к ней». Об этом рассказал министр связи Максут Шадаев в беседе с РБК.

По его словам, расширения полномочий спецслужб и правоохранительных органов не предполагается.

29 января 2020 года «Ведомости» со ссылкой на презентацию с заседания Госсовета написали, что Шадаев предложил дать правоохранительным органам прямой доступ к личным данным россиян к 2024 году.

РБК, которое также ознакомилось с презентацией, пишет, что в документе есть пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках оперативно-разыскной деятельности».