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Право
Татьяна Боброва
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Министр связи Максут Шадаев объяснил предложение об онлайн-доступе правоохранительных органов к личным данным россиян Материал редакции

Речь идёт о возможности получать в онлайне те данные, которые правоохранительные органы уже получают в бумажном виде.

5 комментариев
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На заседании Госсовета обсуждалась идея перехода правоохранительных органов от бумажного документооборота к использованию «системы межведомственного электронного взаимодействия для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к ней». Об этом рассказал министр связи Максут Шадаев в беседе с РБК.

По его словам, расширения полномочий спецслужб и правоохранительных органов не предполагается.

29 января 2020 года «Ведомости» со ссылкой на презентацию с заседания Госсовета написали, что Шадаев предложил дать правоохранительным органам прямой доступ к личным данным россиян к 2024 году.

РБК, которое также ознакомилось с презентацией, пишет, что в документе есть пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках оперативно-разыскной деятельности».

По словам Шадаева, на заседании были представлены рекомендации для рабочих групп цифровой экономики. «Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — пояснил министр.

#новость #минкомсвязи

Право
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«Ведомости»: новый министр связи предложил дать правоохранительным органам прямой доступ к личным данным россиян
Например, для банковской информации или данных мобильных операторов — сейчас для этого нужно решение суда.
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5 комментариев
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Артём А.

2

Ну я вижу одни плюсы.
Государство сможет проще и эффективнее исполнять свои обязанности. Если у них будут спецы, наличие данных позволит лучше собирать налоги, ловить преступников, видеть реальное положение дел. В общем круто.
С другой стороны, будет проще и злоупотребить данными. Казалось бы, это минус. Но нет, это значит, что цены на черном рынке данных упадут! И каждый сможет позволит себе порыться в белье друга! Круто же

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Дмитрий Алтунин

Артём
0

Ну да. Читал где-то, что банковскую выписку ООО можно купить от 50т ₽. Ужасно. Хотя бы долларов пятьсот :)

Шутки в сторону. Все равно это уже есть частично. Просто приводят в цивилизованную форму

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

“Ну очень надо, вам что, далеко, что ли»?

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Агнец невинный

0

насколько ж упростится рэкет - это ж как CRM .. выбираешь нужную подборочку по нужным параметрам и пресуешь

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Michael Tretyak

–1

“1984” Оруэлла как инструкцию взяли, по всей видимости. Вот этот вот “прямой доступ” правоохранительных и иных гос. органов к таким данным создаёт неограниченные возможности для злоупотреблений. Только навскидку:

1. Слив / продажа данных заинтересованным лицам;

2. При неограниченном доступе - возможность манипулирования данными и внесения в них изменений в интересах государства;

3. С учётом регулярных взломов систем обработки и хранения данных и утечек данных сограждан - утечка уже не отдельных категорий данных, а полноценных досье на каждого.

И это даже не говоря о том, что подобные инициативы полностью идут вразрез как минимум с неприкосновенностью частной жизни (гарантированной Конституцией), банковской тайной, врачебной тайной, тайной переписки.

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