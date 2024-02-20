Право
Евгения Евсеева

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции

По нему, вероятно, будут грозить штрафы за несоблюдение ограничений, введённых против иноагентов.

  • Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, запрещающий размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов. В Госдуму его внесли 15 февраля 2024 года.
  • Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов, при этом медиа смогут их цитировать — если это делается не в рекламных целях.
  • Распространять рекламу запрещено как физлицам, так и компаниям. Других подробностей нет. Какое наказание будет грозить за нарушение — не указано. Один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснял, что «меры ответственности уже прописаны».
  • Законопроект вносит изменения в ст.11 закона об иноагентах, ст.5 и ст.7 закона о рекламе и ст.4 закона о СМИ. По ст.19.34 КоАП за несоблюдение ограничений в отношении иноагентов (среди которых и предлагают прописать запрет на рекламу) физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей.
  • В июне 2023 года Минцифры предложило перечислять на спецсчёт платежи от российских стриминговых платформ и сервисов электронных книг лицам, признанным иноагентами и привлечённым к ответственности за «фейки» об армии, а также запретить размещать у них рекламу.
  • О том, что ограничения на размещение рекламы у иноагентов обсуждают в Госдуме, 7 февраля 2024 года рассказал депутат Антон Горелкин. Тогда он предположил, что запрет будет касаться «компаний с государственным участием».
  • 10 февраля спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что размещать рекламу на интернет-ресурсах и в соцсетях иноагентов запретят гражданам и компаниям «независимо от форм собственности». По его словам, депутаты «считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода» в России.

#новости #иноагенты

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62 комментария
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 Либерал-смузихлеб 3.0

Прекрасный повод зайти на канал имени Алексея и посмотреть видео, например про спикера Володина

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Max Daniels

У меня нет видео про Володина!

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4 комментария
Татьяна

Правильно! Умерла так умерла, зарабатывайте там, где вам хорошо. А то задолбали, хаят и хаят, а денюшки брать не, не стрёмно. Поддерживаю!

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Слегка Придурковатый

Татьяна, я, данной мне властью, признаю вас иноагентом. Почему? А почему бы и нет?

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12 комментариев
Aleksei M

Наброс засчитан, новорег детектед

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Человек мира

Так хаят-то они не страну, а людей, которым даже ларьком у дома опасно доверять управлять, не то что вот этим вот всем.) Представьте, что условия вашей жизни определяет не очень умный пятилетний ребёнок, не очень получается картина?

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13 комментариев
Sokol

Кто знает молитву против кремлеботов? Быстро зачитайте!

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2 комментария
Владимир Степану

Умерла так умерла

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Стартапер-пессимист

Кто там комментировал, что "иноагентство - знак качества").
Тут просто дискриминация по признаку, что не понравились кому-то.
Как, например,... евреи нацистам

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Aleksei M

Да

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sunblade

А если иноагенты начнут рекламировать кого-то по приколу, штрафы будут?

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Aleksei M

Нет, вы же все понимаете, это другое

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Таир Бакиев

Володин говорил, что тогда будут иноагентов привлекать за "мошенничество", каким образом ХЗ

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Sergey Chaplygin

Запррретить! Прекррррратить! Рррррродина! Поррррядок!

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Виктория Никанорова

Молодцы какие, всех куска хлеба лишили 👌🏻

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Неуловимый Кабачок

не лишили, а перераспределили

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Aleksei M

Никто не сомневался, что нужны срочные победы… пусть даже над «Воронежем»

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Ddd

Когда эти ***** перестанут портить законодательство?
Мне кажется, что им всегда будет мало.

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Aleksei M

Ноги уже давно вытерли о закон и равенство, они искренне верят, что эти бумажки их защитят в будущем от озлобленной толпы 😂

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Андрей Вечерний

А раньше разрешали, потому что как бы можно, потому что иностранное, потому что импорт, а теперь как бы импорт нам не нужен, понимаете?

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Слегка Придурковатый

С иноагентами жить - по-иноагентски выть.

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Eddie II

Получается, если Тиньков репоснет себе в сторис статью с vc.ru, то редакцию оштрафуют на 500к?

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Denis Volkov

Не факт, репрессивная машина научилась читать между строк и применять в нужный момент нужные законы, а в нужный момент закрывать глаза

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Александр Пустовалов

Все радостнее с каждым годом жить...

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Кирилл Таран

Уже с каждым месяцем

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Стас Батурин

Думаю что законопроект примут. Осталось только понять какой будет итоговый вариант закона. Дождёмся и увидим.

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Aleksei M

Будет «самым либеральным, не то что у них там» сделаным «по многочисленным просьбам»

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Orca

Посмотрим во что выльется

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Вадим Д.
вероятно, будут грозить штрафы

Да очно будут! Штраф, расстрел, штраф всех оставшихся родственников.

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Vlad Ilen

Блядь та хдеж рекламу-то разместить, на яндексах-контактах? Еще рывок, еще чуток. Зажмем и закрутим все гайки.

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Denkotovskiy

То есть если у себя на странице ВК поделиться роликом в ЮТ условного Каца, это штраф?

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59 комментариев
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