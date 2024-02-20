Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции
По нему, вероятно, будут грозить штрафы за несоблюдение ограничений, введённых против иноагентов.
- Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, запрещающий размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов. В Госдуму его внесли 15 февраля 2024 года.
- Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов, при этом медиа смогут их цитировать — если это делается не в рекламных целях.
- Распространять рекламу запрещено как физлицам, так и компаниям. Других подробностей нет. Какое наказание будет грозить за нарушение — не указано. Один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснял, что «меры ответственности уже прописаны».
- Законопроект вносит изменения в ст.11 закона об иноагентах, ст.5 и ст.7 закона о рекламе и ст.4 закона о СМИ. По ст.19.34 КоАП за несоблюдение ограничений в отношении иноагентов (среди которых и предлагают прописать запрет на рекламу) физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей.
- В июне 2023 года Минцифры предложило перечислять на спецсчёт платежи от российских стриминговых платформ и сервисов электронных книг лицам, признанным иноагентами и привлечённым к ответственности за «фейки» об армии, а также запретить размещать у них рекламу.
- О том, что ограничения на размещение рекламы у иноагентов обсуждают в Госдуме, 7 февраля 2024 года рассказал депутат Антон Горелкин. Тогда он предположил, что запрет будет касаться «компаний с государственным участием».
- 10 февраля спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что размещать рекламу на интернет-ресурсах и в соцсетях иноагентов запретят гражданам и компаниям «независимо от форм собственности». По его словам, депутаты «считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода» в России.
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Прекрасный повод зайти на канал имени Алексея и посмотреть видео, например про спикера Володина
У меня нет видео про Володина!
Правильно! Умерла так умерла, зарабатывайте там, где вам хорошо. А то задолбали, хаят и хаят, а денюшки брать не, не стрёмно. Поддерживаю!
Татьяна, я, данной мне властью, признаю вас иноагентом. Почему? А почему бы и нет?
Наброс засчитан, новорег детектед
Так хаят-то они не страну, а людей, которым даже ларьком у дома опасно доверять управлять, не то что вот этим вот всем.) Представьте, что условия вашей жизни определяет не очень умный пятилетний ребёнок, не очень получается картина?
Кто знает молитву против кремлеботов? Быстро зачитайте!
Умерла так умерла
Кто там комментировал, что "иноагентство - знак качества").
Тут просто дискриминация по признаку, что не понравились кому-то.
Как, например,... евреи нацистам
Да
А если иноагенты начнут рекламировать кого-то по приколу, штрафы будут?
Нет, вы же все понимаете, это другое
Володин говорил, что тогда будут иноагентов привлекать за "мошенничество", каким образом ХЗ
Запррретить! Прекррррратить! Рррррродина! Поррррядок!
Молодцы какие, всех куска хлеба лишили 👌🏻
не лишили, а перераспределили
Никто не сомневался, что нужны срочные победы… пусть даже над «Воронежем»
Когда эти ***** перестанут портить законодательство?
Мне кажется, что им всегда будет мало.
Ноги уже давно вытерли о закон и равенство, они искренне верят, что эти бумажки их защитят в будущем от озлобленной толпы 😂
А раньше разрешали, потому что как бы можно, потому что иностранное, потому что импорт, а теперь как бы импорт нам не нужен, понимаете?
С иноагентами жить - по-иноагентски выть.
Получается, если Тиньков репоснет себе в сторис статью с vc.ru, то редакцию оштрафуют на 500к?
Не факт, репрессивная машина научилась читать между строк и применять в нужный момент нужные законы, а в нужный момент закрывать глаза
Все радостнее с каждым годом жить...
Уже с каждым месяцем
Думаю что законопроект примут. Осталось только понять какой будет итоговый вариант закона. Дождёмся и увидим.
Будет «самым либеральным, не то что у них там» сделаным «по многочисленным просьбам»
Посмотрим во что выльется
Да очно будут! Штраф, расстрел, штраф всех оставшихся родственников.
Блядь та хдеж рекламу-то разместить, на яндексах-контактах? Еще рывок, еще чуток. Зажмем и закрутим все гайки.
То есть если у себя на странице ВК поделиться роликом в ЮТ условного Каца, это штраф?