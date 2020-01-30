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Татьяна Боброва
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«Опора России» попросила ФАС обязать Booking.com в России предоставлять пользователям полные данные о бронированиях Материал редакции

В декабре Booking.com согласилась отказаться от «манипуляционных приёмов» после таких же требований Еврокомиссии.

  • «Опора России» предложила ФАС обязать сервис бронирований Booking.com в России сократить использование «манипулятивных мер», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.
  • В частности, сервис должен разъяснять пользователям, что сообщения вроде «в продаже остался только один номер» относятся только к комнатам, которые реализуются непосредственно через Booking.com, считают в «Опоре России». Также пользователи должны видеть общую цену, которую заплатят с учётом всех сборов, а условия ранжирования отелей в рейтинге должны быть разъяснены.
  • «Опора России» также просит, чтобы Booking.com снял с отелей обязательство снижать стоимость бронирования для гостей, которые нашли комнату дешевле в том же отеле. Сейчас для некоторых средств размещений возврат цены гарантируется. В Booking.com затруднились прокомментировать ситуацию на российском рынке, в ФАС не ответили на запрос газеты.
  • В «Опоре России» объяснили свою просьбу аналогичными требованиями Еврокомиссии: в декабре 2019 года Booking.com пообещал прекратить манипулировать ценами и скидками в объявлениях после беседы с регулятором. Тогда в компании говорили, что добровольно сотрудничали с ЕК.
  • В ноябре 2019 года ФАС обязала Booking.com перестать требовать от российских гостиниц гарантии лучшей цены. Жалобу подала «Опора России». В Booking.com отмечали, что партнёры сами устанавливают цены на сдаваемые объекты.

#новость #фас #bookingcom

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#новость #минкомсвязи
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6 комментариев
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Dennis Gooddeni

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С такими правильными инициативами и такими правильными названиями организаций их продвигающих, не теряется надежда на светлое будущее и процветание! Браво! Продолжаете!

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Aziz Azimov

0

А нельзя через ФАС предложить Booking самостоятельно оплачивать налог за получаемую им комиссию? Сейчас эта ответственность лежит на стороне отелей. 

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Антон Лисин

0

Давно западным компаниям надо наплевать на законы всяких шнягинских депутатиков. И заблокировать их имущество и счета в ЕС. Тогда может поумнеют.

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Руслан Агаев

0

Агода получше будет чем букинг... но про неё история умалчивает)

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Max Kurvin

0

Сам столкнулся с ситуацией которую требуют поменять «показывать пользователю полною стоимость с учетом сборов». Бронировал апартаменты в Риме. Апп 1 выходили 24000 +17000 сборы, апп 2 выходили 25000 +3000 сборы. Логично что возьму вторые, хотя по стоимости сами апартаменты дороже. Ведь пользователю важнее сколько он в итоге заплатит, а не сколько стоят апартаменты

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Stanislav

0

Что еще за "Опора России"?

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