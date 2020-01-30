В декабре Booking.com согласилась отказаться от «манипуляционных приёмов» после таких же требований Еврокомиссии.
- «Опора России» предложила ФАС обязать сервис бронирований Booking.com в России сократить использование «манипулятивных мер», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.
- В частности, сервис должен разъяснять пользователям, что сообщения вроде «в продаже остался только один номер» относятся только к комнатам, которые реализуются непосредственно через Booking.com, считают в «Опоре России». Также пользователи должны видеть общую цену, которую заплатят с учётом всех сборов, а условия ранжирования отелей в рейтинге должны быть разъяснены.
- «Опора России» также просит, чтобы Booking.com снял с отелей обязательство снижать стоимость бронирования для гостей, которые нашли комнату дешевле в том же отеле. Сейчас для некоторых средств размещений возврат цены гарантируется. В Booking.com затруднились прокомментировать ситуацию на российском рынке, в ФАС не ответили на запрос газеты.
- В «Опоре России» объяснили свою просьбу аналогичными требованиями Еврокомиссии: в декабре 2019 года Booking.com пообещал прекратить манипулировать ценами и скидками в объявлениях после беседы с регулятором. Тогда в компании говорили, что добровольно сотрудничали с ЕК.
- В ноябре 2019 года ФАС обязала Booking.com перестать требовать от российских гостиниц гарантии лучшей цены. Жалобу подала «Опора России». В Booking.com отмечали, что партнёры сами устанавливают цены на сдаваемые объекты.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","bookingcom"],
"comments": 6,
"likes": 3,
"favorites": 6,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 104104,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 30 Jan 2020 11:28:08 +0300",
"is_special": false }
Dennis Gooddeni
С такими правильными инициативами и такими правильными названиями организаций их продвигающих, не теряется надежда на светлое будущее и процветание! Браво! Продолжаете!
Aziz Azimov
А нельзя через ФАС предложить Booking самостоятельно оплачивать налог за получаемую им комиссию? Сейчас эта ответственность лежит на стороне отелей.
Антон Лисин
Давно западным компаниям надо наплевать на законы всяких шнягинских депутатиков. И заблокировать их имущество и счета в ЕС. Тогда может поумнеют.
Руслан Агаев
Агода получше будет чем букинг... но про неё история умалчивает)
Max Kurvin
Сам столкнулся с ситуацией которую требуют поменять «показывать пользователю полною стоимость с учетом сборов». Бронировал апартаменты в Риме. Апп 1 выходили 24000 +17000 сборы, апп 2 выходили 25000 +3000 сборы. Логично что возьму вторые, хотя по стоимости сами апартаменты дороже. Ведь пользователю важнее сколько он в итоге заплатит, а не сколько стоят апартаменты
Stanislav
Что еще за "Опора России"?