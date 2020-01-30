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Лиана Липанова
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Суд в США обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому институту за нарушение патентных прав Материал редакции

Истец утверждает, что в производстве Wi-Fi-чипов Broadcom использовала разработки института.

  • Суд в Лос-Анджелесе обязал Apple и производителя микросхем для устройств связи Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому технологическому институту за нарушение четырёх патентов на технологию Wi-Fi, пишет Bloomberg.
  • Это одно из самых крупных в истории решений по патентным спорам, отмечает издание.
  • Apple должна будет заплатить $837 млн, а Broadcom – $270 млн. Apple является одним из крупнейших заказчиков Wi-Fi-чипов Broadcom, они используются в iPhone, iPad и Apple Watches и других продуктах производителя. Истец утверждает, что в производстве Wi-Fi-чипов Broadcom использовала разработки института.
  • Институт подал в суд на компании в 2016 году. Apple в суде называла себя просто «косвенной стороной», пишет Reuters. И Broadcom, и Apple заявили, что планируют обжаловать приговор.
  • По итогам 2019 года пятая часть продаж Broadcom приходится на Apple, напоминает Reuters. В январе 2020 года компании подписали сделку на поставку чипов на $15 млрд.

#новость #apple #broadcom

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#новость #минкомсвязи
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5 комментариев
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Denis Smirnov

0

А это что то новенькое... Вроде изобретения делают студенты/научные руководители и они же владельцы патентов. 

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smm DAD Developer studio

Denis
1

При университете работают многие профессора, у них на базе универа лаборатория, штат.

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Aleksandr Dubrovin

0

Поэтому наука в США и развивается.

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smm DAD Developer studio

0

В России местный производитель (чего либо) не стал бы выплачивать местной компании за нарушение патентных прав.

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Vyacheslav Anzhiganov

smm
0

почему? стоит дать пояснения к такому заявлению.

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