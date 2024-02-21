ЕС после 15 марта 2024 года снимет санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа — Reuters Статьи редакции
Ограничения против него ввели ещё летом 2022 года.
- По данным источников Reuters, ЕС договорился не продлевать санкции против трёх человек, один из которых — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Имена двух других издание не называет.
- ЕС продлевает и пересматривает санкционный список раз в полгода. Последний раз он делал это в середине сентября 2023-го: тогда санкции сняли с четырёх россиян, среди которых был бывший глава Ozon Александр Шульгин. Новый пересмотр может пройти до 15 марта 2024 года, когда должен истечь срок ограничений.
- Reuters отмечает, что благодаря согласованию раздела «Яндекса» в начале февраля 2024-го аргументы против Воложа в судебных разбирательствах «ослабли». Предприниматель сейчас оспаривает введение санкций против себя.
- Евросоюз внёс Воложа в санкционный список 3 июня 2022 года из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России. Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
- Тогда же совет директоров компании заявил, что «окажет любую возможную поддержку Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.
- В августе 2023-го Аркадий Волож опубликовал заявление против «военной операции» в Украине: «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути».
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Фартануло казахстанскому бизнесмену.
здарова зае6ал!
Казах же откуда санкции
Да почему казах-то?
https://lenta.ru/news/2018/01/09/volozh/
Не успеваю за этим мальтийским казахом….
Еврейского происхождения
шалом, братья славяне! присаживайтесь, пейте кумыс
Шапалак! 🤭
Человек, который создал Яндекс Новости, которые являются рассадником пропаганды должен быть под санкциями. Вместо того, чтобы закрыть сервис и понести убытки, они решили его просто продать VK. Теперь рассадник пропаганды это Дзен со встроенным поиском от Яндекса...
Насколько я помню именно после поста в FB создателя Яндекс.Новости с призывом ввести санкции и были введены санкции против руководителей Яндекса.Санкции против Тиграна Худавердяна ввели в марте 2022 года, тогда он занимал должность директора «Яндекса» в России. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине. На следующий день после введения санкций Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.
https://www.rbc.ru/business/06/09/2023/64f841fd9a794770139f5768Бывший глава "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон после начала войны публично обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от россиян о войне в Украине. После этого против топ-менеджеров компании и ее основателя Аркадия Воложа ввели санкции. Волож ушел со всех позиций в компании.
https://www.bbc.com/russian/news-63811714
Ну и что толку, что он ушел с поста? Они создали зло, инструмент манипуляций для кремля. У меня отец читает всю эту чушь. Куда писать, чтобы их не снимали? Для меня это личное
к слову, не катят отговорки что у них не было выбора.
Выбор был. Просто они выбрали прогнутся.
Комон, будучи владельцем крупнейшего в стране браузера, поиска, новостного сервиса, можно людям рассказать свою точку зрения, и пусть РКН, или другая структура, доказывает, что это не программный сбор, а намеренная манипуляция.
так любой мейнстрим - пропаганда вне зависимости от страны и продвигаемой идеи. Было бы любопытно узнать хоть одно название медиа уровня дзена по посещаемости , чтоб без пропаганды. Каждое медиа такого масштаба отрабатывает повестку спонсора. И даже большинство частных каналов в телеге или еще где то - пропаганда, так как редкие из них дают высказывать разные точки зрения. Всегда есть водораздел. За войну или против, за запад или против , за ЛГБТ там с плюсами или хз или против. Так надо всех по миру под санкции засунуть. Или вы намекаете, что вот есть западные СМИ и они чисто правдой кроют и никакой пропаганды? Шкаф в углу улыбнулся
Ютуб никому ничего не пропагандирует.
Он тебе подскажет ровно то, что ты и так любишь.
Ватнику покажет Соловьева(не будь он в бане), либералу Каца.
К слову, так действуют большинство соц.сетей и лент.
Вся эта помойка про то что через соц.сети кто-то напрямую манипулирует мнением, настолько высосана из пальца, и не доказана, что аж смешно про это читать.
Правильный ход. Тех кто встаёт на сторону добра нужно поощрять снятием санкций. Тогда таких людей будет больше.
У бизнесменов должен быть выбор. Либо ты за кровавого диктатора и отгребёшь санкции либо ты против и тогда никакие санкции тебе не грозят.
Кто не с нами, тот против нас. Это демократия, не перепутайте с тоталитаризмом.
Демократия и тоталитаризм — понятия из другой плоскости
Приплёл демократию. Хотя бы узнай сперва смысл этого слова.
Нализал
Обязательно всем об этом сообщать?
Спросите у Reuters
ну так распилили - свободен
Заслужил. Или выслужил, как там сейчас правильно?
Он уже экстремальный иноагент? Хрен поцмёшь сейчас, скоро половину фамилиц только со * можно будет писать (-:
То ли дело Овсянников:21 ноября 2017 года попал под санкции стран Евросоюза так как он «был избран губернатором Севастополя на выборах 10 сентября 2017 года, организованных Россией в незаконно аннексированном Севастополе», кроме того Овсянников делал публичные заявления в поддержку аннексии Россией Крыма. В декабре 2020 года Овсянников обратился в суд ЕС с просьбой о снятии с него санкций, подчеркнув, что он «терпит экономический ущерб в результате санкций» и санкционные ограничения мешают ему вести бизнес на территории Евросоюза, в том числе, зарегистрировать компанию на Кипре. В конце октября 2022 года Европейский суд постановил аннулировать решение Евросоюза о продлении санкций в отношении Овсянникова так как он не занимает должность, за работу на которой он попал под санкции Евросоюза.
Читается так, как будто чуваку предсказали дату смерти
Ждём тинек 2.0?
Ждем теперь аналог Яндекса, уровня гугл. Т.к. ему теперь совсем ничего не мешает построить мегакорпорацию. Ждём...
Никто не мешает, кроме гугла…
Майкрософт с бесконечным бабло, ну ну.. волож никто зарубежом и нечего путного он уже не сделает
Это понятно. Но ныл то он что именно в России ему мешали сделать второй гугл.
🍾🍾🍾
И бывшего губернатора Севастополя, бывшего под санкциями, выпустили из заключения , так как он оказался гражданином Великобритании
Вот это поворот
Реабилитирован
Это просто смешно
Иноагент* Аркадий** Волож***
такими темпами ,может со всех снимут санкции
Поползал на коленках, отстигнул... отмылся и пошел. Баблос то с Рашки разрешили вывести.. пусть не весь, но до конца жизни хватит
Встал на путь исправления и сотрудничества с лагерной администрацией. Выйдет из под ссанкций по УДО.