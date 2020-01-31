Весь книжный рынок России оценивается в 82 млрд рублей.

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Пиратские копии книг в Telegram распространяют около 200 каналов с совокупной аудиторией около 2 млн человек заявил «Ведомостям» глава Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Эта организация представляет издательства «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус» и интернет-магазина книг «Литрес».

Даже если не вся аудитория пиратских каналов скачивает книги, издатели недополучили из-за них более 55 млрд рублей, считает АЗАПИ. Ассоциация считает мессенджер одним из крупнейших источников пиратства в рунете.

Весь книжный рынок в России «Эксмо-АСТ» оценивает в 82 млрд рублей, пишут «Ведомости». В 2018 году издательство оценивало легальный рынок электронных книг в 4,2 млрд рублей.

По словам Рябыко, правообладатели не могут обратиться в суд по поводу пиратства в мессенджере, так как официально сервис заблокирован в России с апреля 2018 года. На обращения АЗАПИ Telegram не реагирует, поэтому организация жалуется в Apple и Google, говорит он.

По требованию Apple мессенджер сразу блокирует канал-нарушитель, рассказал Рябыко. Google рассматривает жалобы дольше и просит сервис удалить только конкретный контент, заметил он.