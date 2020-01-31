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Андрей Фролов
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АЗАПИ: из-за пиратских каналов в Telegram издатели книг недополучили более 55 млрд рублей Материал редакции

Весь книжный рынок России оценивается в 82 млрд рублей.

16 комментариев
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Пиратские копии книг в Telegram распространяют около 200 каналов с совокупной аудиторией около 2 млн человек заявил «Ведомостям» глава Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Эта организация представляет издательства «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус» и интернет-магазина книг «Литрес».

Даже если не вся аудитория пиратских каналов скачивает книги, издатели недополучили из-за них более 55 млрд рублей, считает АЗАПИ. Ассоциация считает мессенджер одним из крупнейших источников пиратства в рунете.

Весь книжный рынок в России «Эксмо-АСТ» оценивает в 82 млрд рублей, пишут «Ведомости». В 2018 году издательство оценивало легальный рынок электронных книг в 4,2 млрд рублей.

По словам Рябыко, правообладатели не могут обратиться в суд по поводу пиратства в мессенджере, так как официально сервис заблокирован в России с апреля 2018 года. На обращения АЗАПИ Telegram не реагирует, поэтому организация жалуется в Apple и Google, говорит он.

По требованию Apple мессенджер сразу блокирует канал-нарушитель, рассказал Рябыко. Google рассматривает жалобы дольше и просит сервис удалить только конкретный контент, заметил он.

АЗАПИ надеется, что Telegram либо внедрит технологию «цифрового отпечатка», которая позволяет отслеживать пиратские копии контента и уже помогла «ВКонтакте» в похожем споре с книжными издателями, либо введёт идентификацию владельцев каналов, чтобы им можно было предъявлять юридические претензии. Павел Дуров не ответил на вопросы «Ведомостей».

#новость #telegram

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Эта статья в первую очередь для юридических нердов и журналистов, а также для криптоанархистов и просто людей, неравнодушных к судьбе нашего главного соотечественника-бизнесмена за бугром.
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16 комментариев
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Руслан Агаев

6

Поделитесь пиратскими каналами в телеге, а то я не в теме:)

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Mike Kosulin

Руслан
3

Ассоциация считает, что после регистрации всем книги сразу выдают. Странно, что тебе не выдали.

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Saucedo Puetz

Mike
1

Вам не пофиг что считают эти блаженные?

Ответить

Ilya Vlasov

Руслан
1

@flibustafreebookbot

Ответить

Сергей Камянецкий

4

Телеграм на территории РФ заблокирован. Пользоваться им не представляется возможным - ну а чего, так РКН сказал. Издатели книг что-то напутали))

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Алексей Бурнатный

3

А издатели не думали над снижением издержек, кооперативного современного печатного производства, инвестициями в популяризацию, поиск и развитие авторов?

Люблю книги и за стоящую заплачу. Я, видимо, неправильный пират. Скачиваю в телеге, читаю и если хорошая - покупаю в переплете.

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Максим Ростокин

Алексей
0

Наибольших денег стоит авторское произведение, которое гарантирует изданию большой тираж и популярность в электронном виде. А стоимость производства при таком раскладе резко уходит на второй план - напротив, хиты продаж печаются на дорогой бумаге, в подарочной упаковке, да ещё с наценкой за раскрутку автора.

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Saucedo Puetz

2

Вы бы эти деньги все равно не получили никак. Народ бы тупо качал с флибусты, либрусека или торрентов. Ну или на флешках бы менялся.

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Георгий Донадин

2

Я провёл собственное маркетинговое исследование рынка. ЦА авторов книги
делиться на 2 типа:

1. Те кто может позволить себе купить книгу и главное хочет купить.

2. Те кто не хочет покупать, но хочет прочитать. И это нормальное поведение. Это просто нужно принять.

Полезность ЦА второго типа очень значима. Сайты, сообщества и телеграм каналы имеют большие охваты, поэтому вероятность засветиться книге и автору книги где-нибудь в блоге, интервью или в подкасте крайне высока. Это увеличит популярность личного бренда новых авторов.

Я бы назвал статью по другому: как авторы вложили 55 млрд в партизанский маркетинг 👍🏻

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Wonabeez Doratie

1

Жалко без ссылок, да и можно подумать все кто потратят в отсутствии альтернативы будут пркупать

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Максим Ростокин

Wonabeez
1

Ссылку получишь, если выложишь защищённые авторским правом материалы)

Ответить

Mike Kosulin

1

Представители уже летят в Дубай выбивать недополученную прибыль.

Ответить

Антон Храмченко

1

Флибуста бот, не благодарите)

Ответить

Sergei Timofeyev

1

С такими ценами на книги я подожду читать свою единственную книгу с электронными чернилами. 

Ответить

Murat Oshroev

0

Спасибо телеге)) столько прекрасных книг благодаря ей прочитал ❤️

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Денис Семенов

0

Они наркоманы. По их расчетам каждый из двух миллионов спиратил книг на 27 500 рублей. 

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