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Андрей Фролов
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Facebook согласилась заплатить $550 млн по иску о сборе биометрических данных в США Материал редакции

Компании грозил штраф суммой до $6 млрд.

  • Facebook согласилась выплатить $550 млн истцам из штата Иллинойс в США, которые обвинили компанию в нелегальном сборе биометрических данных. Суд пока не подтвердил урегулирование конфликта.
  • Иск касался системы анализа фотографий в Facebook: она позволяет отмечать людей на изображениях, чтобы распознавать их на других фото. Истцы посчитали применение этой системы незаконным сбором биометрической информации в том числе потому что соцсеть не запрашивала дополнительного разрешения на её применение у пользователя.
  • Законодательство Иллинойса об обработке персональных данных считается одним из самых жёстких в США, а под действие коллективного иска попадают более миллиона жителей штата, отмечает Bloomberg. В случае поражения Facebook может заплатить штраф на сумму до $6 млрд.
  • В Facebook сообщили, что соглашение с истцами станет лучшим решением «в интересах сообщества и акционеров» для окончания спора.

#новость #facebook

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2 комментария
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Doktor BArbaris

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Один из способов стать миллионером

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Василий Зеленов

Doktor
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Ну да, если 550 миллионов поделить на миллион человек, конечно же будет миллион, а не 550 долларов. В одной из прошлых новостей о победе в коллективном иске против какого-то производителя девайсов, пострадавшие могли получить до 100-200 долларов всего.

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