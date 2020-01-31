Компании грозил штраф суммой до $6 млрд.
- Facebook согласилась выплатить $550 млн истцам из штата Иллинойс в США, которые обвинили компанию в нелегальном сборе биометрических данных. Суд пока не подтвердил урегулирование конфликта.
- Иск касался системы анализа фотографий в Facebook: она позволяет отмечать людей на изображениях, чтобы распознавать их на других фото. Истцы посчитали применение этой системы незаконным сбором биометрической информации в том числе потому что соцсеть не запрашивала дополнительного разрешения на её применение у пользователя.
- Законодательство Иллинойса об обработке персональных данных считается одним из самых жёстких в США, а под действие коллективного иска попадают более миллиона жителей штата, отмечает Bloomberg. В случае поражения Facebook может заплатить штраф на сумму до $6 млрд.
- В Facebook сообщили, что соглашение с истцами станет лучшим решением «в интересах сообщества и акционеров» для окончания спора.
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Doktor BArbaris
Один из способов стать миллионером
Василий ЗеленовDoktor
Ну да, если 550 миллионов поделить на миллион человек, конечно же будет миллион, а не 550 долларов. В одной из прошлых новостей о победе в коллективном иске против какого-то производителя девайсов, пострадавшие могли получить до 100-200 долларов всего.