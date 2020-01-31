Соцсети вовремя не предоставили информацию о хранении данных россиян на серверах в России, утверждает ведомство.

В закладки

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter — компании в установленный срок не предоставили информацию о хранении данных россиян на территории России.

31 января 2020 года Роскомнадзор сообщил о составлении протоколов о правонарушении Facebook и Twitter. Регулятор обещал направить протоколы в суд в течение трёх рабочих дней. Компаниям может грозить штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

В конце 2018 года Роскомнадзор направил запросы в Facebook и Twitter по поводу хранения данных россиян. 18 января 2019 года регулятор получил ответ от компаний, а в апреле оштрафовал Facebook и Twitter на три тысячи рублей каждую «за отсутствие конкретики» в ответах. Также ведомство направило повторные запросы в компании и предоставило им до девяти месяцев на ответ.

С сентября 2015 года интернет-компании должны хранить персональные данные россиян на территории России. Но до ноября 2019 года Роскомнадзор мог штрафовать компании только за непредоставление информации о локализации.