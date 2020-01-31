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Лиана Липанова
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter и пригрозил штрафом до 6 млн рублей каждой компании Материал редакции

Соцсети вовремя не предоставили информацию о хранении данных россиян на серверах в России, утверждает ведомство.

5 комментариев
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Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter — компании в установленный срок не предоставили информацию о хранении данных россиян на территории России.

31 января 2020 года Роскомнадзор сообщил о составлении протоколов о правонарушении Facebook и Twitter. Регулятор обещал направить протоколы в суд в течение трёх рабочих дней. Компаниям может грозить штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

В конце 2018 года Роскомнадзор направил запросы в Facebook и Twitter по поводу хранения данных россиян. 18 января 2019 года регулятор получил ответ от компаний, а в апреле оштрафовал Facebook и Twitter на три тысячи рублей каждую «за отсутствие конкретики» в ответах. Также ведомство направило повторные запросы в компании и предоставило им до девяти месяцев на ответ.

С сентября 2015 года интернет-компании должны хранить персональные данные россиян на территории России. Но до ноября 2019 года Роскомнадзор мог штрафовать компании только за непредоставление информации о локализации.

В ноябре 2019 года Госдума ввела штраф за отказ хранить данные россиян на серверах в России до 6 млн рублей. Авторы законопроекта, депутаты от «Единой России», утверждают, что штраф поможет заставить компании соблюдать требования закона о персональных данных.

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5 комментариев
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Антон Лисин

4

Каждый день кого-то нагибают.

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Денис Кравцов

0

Нормас

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Юрий Коршев

0

Как SEC, хотят срубить бабла на штрафах

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Prolis Labkk

Юрий
0

Шесть тысяч рублей, копеечка к копеечке.

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Николай Синицын

0

Как же мне нравится эта ИБД. Но круче всего здесь окаянному фейсбуку, который за $100к получает себе рекламу на всех центральных СМИ России (на Яндексе аж молния у этой новости) и даже не думает переносить сервера, так как выгоднее платить такие штрафы на протяжении 200 лет, чем гнуться под бессмысленные требованиями РКН.

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