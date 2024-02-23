В Госдуму внесут поправки о штрафах до 1 млн рублей за передачу людям «просрочки» при фудшеринге Статьи редакции
Последним занимаются, например, «Магнит», X5 Group и «Азбука вкуса».
- Авторы проекта хотят уточнить в ст.14.43 КоАП (нарушение требований к продукции исполнителем или продавцом), что к ответственности можно привлекать в том числе организации, которые бесплатно отдают еду с истекающим сроком годности нуждающимся (это и есть фудшеринг), сообщило ТАСС со ссылкой на документ.
- Юрлицам за передачу уже просроченных продуктов будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или до 600 тысяч, если ситуация привела к ущербу жизни и здоровью человека. При повторном нарушении сумма штрафа может дойти до 1 млн рублей, а деятельность организации могут приостановить на 90 суток.
- Поправки должны войти в «пакет инициатив», которые помогут узаконить механизм фудшеринга в России, рассказал соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. 1 февраля 2024 года он сообщил, что направил документы в правительство.
- Среди других предложений: освободить от НДС все продовольственные товары, идущие на фудшеринг, кроме подакцизных, и ограничить общую стоимость передаваемых продуктов 1% от оборота данной категории товаров у компании.
- Представитель X5 Group в беседе с «Ведомостями» отмечал: практика не успела стать массовой по большей части из-за налоговых ограничений. Компании «платят налог так, будто продают продукты, а не отдают их нуждающимся».
- В «Азбуке вкуса» отмечали: фудшеринг — «эффективная» инициатива, но требует больше персонала и свободных площадей, а это дополнительные затраты. Чтобы масштабировать программу на всю страну, необходимо разработать понятное регулирование.
- В «Магните», в свою очередь, признавались, что утилизация продуктов, как правило, обходится в 2,5-3 раза дешевле фудшеринга, но последний при этом позволяет сократить продовольственные потери.
555 показов
803 открытия
Не ко времени закон. Совсем не ко времени....
Почему?
Возможно, потому, что некому гражданину позарез хочется приплести. Ну или 15 евроцентов пришло время отработать. И то, и другое тут в комментах регулярно случается, что уж поделать)
Что такое фудшеринг?
Пенсионерки, которые копаются в мусорке за твоим магазином этим и занимаются.
Проблем же больше нет
Есть, но что поделать, это тоже проблема.
Какая дискредитация правительства со стороны депутатов. Разве в процветающей стране могут существовать люди, которые не могут закрыть базовые потребности в продовольствии?
Всегда поражают узколобые мыслители, которые всякие несертифицированные товары, просроченные продукты и пр. предалагют раздавать нуждающимся. То есть эти нуждающиеся – какие-то полулюди, на которых общие стандарты качества не распостраняются что ли?
Это как раз вопрос, в котором не все так однозначно. Во-первых, у нуждающихся выбор может быть - так или ничего. Во-вторых, если производители нормальные и условия хранения соответствовали нормам - срок годности имеет некоторый запас: продукция не приходит в негодность мгновенно. В-третьих, есть продукты, у которых срок годности номинальный - там банально нечему портиться, если, условно, не в болоте хранить.
Поддерживаю
В Европе это выглядит так. Приходят чуваки с какой нибудь благотворительной организации. Сотрудник магазина им сгружает в тележку еду с истекающим сроком и вуаля. Откуда там расходы какие то, которые еще и в 3 раза больше расходов на утилизацию вообще непонятно
Чё такое фудшеринг? 😳 По-моему супермаркеты до последнего держут товар на полках.
А потом просрочку тупо продают всяким дельцам, которые отвозят её в регионы и продают на открытых базарах как просрочку, мол корм для скота.
Ну и многие бедняки скупают просроченный хлеб или печенье для себя, ну типа как сухари. Вот колбасу и молочку это уже рулетка. 🤮
ну в данном случае и правильно, потому что это как то бессовестно передавать людям еду, которой они могут травануться под девизом помощи и сочувствия
Есть еще копайнинг, когда приходится копаться на полке, пока не найдешь свежий.
Давно пора было заняться этим
А не в этом ли вся суть движухи?