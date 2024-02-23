Минфин США ввёл санкции против «СПБ Банка», НСПК, «Модульбанка», ФГУП «НАМИ» и девелопера «Пик» Статьи редакции
А также «T1» и Red Soft, инвестиционной «Эльбрус Капитал» и других.
- Полный список опубликован на сайте американского ведомства. В нём, помимо прочих, значится оператор платёжной системы «Мир» — Национальная система платёжных карт (НСПК). В организации заявили, что санкции не повлияют на работу платёжных сервисов на территории России, а работа «Мира» с банками за рубежом будет зависеть от того, захотят ли они принимать эти карты. На российской стороне ограничений нет, уточнили в НСПК.
- В перечне участников финансовой инфраструктуры, которые попадают под ограничения, числятся банки «Авангард», «Ростфинанс», «Челиндбанк», коммерческий банк «Международный финансовый клуб», «Модульбанк», «Датабанк», «Морской банк», «Быстробанк», «Ижкомбанк» и «СПБ Банк» — расчётный депозитарий «СПБ Биржи» (сама она под санкциями с 2023 года).
- Подсанкционными стали инвестструктуры BSF Capital, «Эльбрус Капитал» (инвестировала в «Циан», Aviasales, Headhunter и других), Orbita Capital Partners, Guard Capital и инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Другие связанные с финтехом компании в списке: «Финансовые информационные системы», разработчик Quorum, «Криптопро», «Фактор-ТС», «Системы практической безопасности» и Validata.
- В чёрном списке также оказались ИТ-компании «T1» и Red Soft; поставщик услуг дата-центра «Трастинфо»; производитель автомобилей Aurus и его основной акционер ФГУП «НАМИ»; структура по ремонту самолётов авиакомпании S7 Airlines «С7 инжиниринг»; а также девелоперская группа «Пик», аффилированные с ней юрлица и совладелец Сергей Гордеев.
- Помимо упомянутых лиц, санкции выдвинули против оператора контейнерных перевозок «Трансконтейнер», золотодобывающей «Южуралзолото», которая в ноябре 2023 года вышла на биржу, и её основного акционера Константина Струкова и других.
- В список также попали 26 юрлиц и физлиц из третьих стран, в частности из Китая, Сербии и ОАЭ, говорится в заявлении. Причина — помощь России в обходе санкций.
- Включение в SDN-лист сопровождается заморозкой активов в США, запретом для американских граждан и компаний на работу с подсанкционным лицом и изоляцией от долларовой системы.
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Бабахнули по платежной системе МИР. Сейчас будем наблюдать картину, как "дружественные" страны станут выпиливать эти карты из своего поля.
А может всем миром ввести санкции против США и избавиться от всего этого бреда и тирании? Слабо. Гегемон будет всех бомбить в ответ.
Они что, против мира?
Вот и посмотрим
Самое вкусное, видимо, на завтра заготовили? Бляха, два года, граждане.
Зато не как в 90-е, это точно.
Главное, что проклятых либералов из правительства выгнали. А то они поднасрали своей пенсионной реформой и нефтяной иглой... Ой)
Самое ироничное в 90-х, что тот, кто сейчас винит во всем 90-е, в те самые 90-е носил портфели людей, которые за 90-е отвечали.
То ли еще будет. Даже если сегодня войну остановить, она еще на многие годы в обществе оставит последствия. Ну и останавливать-то, собственно, никто не собирается.
Все живущие в квартирах Пика теперь тоже под санкциями?
судя по качеству они и были под санкциями
Ебать его в рот
Теперь Модуль Банк не сможет в своей рекламе говорить, что он не под санкциями.
Пока все банки сидят на долларах санкции будут работать.
Весь мир работает с долларом и отказываться не собирается. Потому что хотят нормально жить и развиваться, а не кормить свой народ пустыми обещаниями "побед" и "рывков".
США не дремлет, каждый день что-то новенькое, молодцы, креативно.
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Уж и не знают как поднасрать простым людям. Мир и так не работает в других странах из-за банковских санкций.
Это которые?
Работает в некоторых странах, также оплата много где принималась с мира несанкционных банков
У них работы еще на долгие годы вперед, ведь пора уже вводить персональные санкции на 140 млн жителей РФ... и тогда, глядишь, они кого-то в чем-то убедят.
сразу все банки не суют, чтобы всегда было что сунуть в следующий пакет
Чтобы: 1) не закрывать все двери, в том числе и для оплаты критического для США импорта из РФ, ядерного топлива например и 2) чтобы оставить пространство для торгов
Получай, карта МИР, КриптоПро и венчурный фонд Татарстана! Теперь точно ВСЁ!
Ну по ссылке список довольно крупный и не ограничивается перечисленными в статье
Ну ввели и ввели. Это всё равно что правительство Кракожии запретить мне дышать.
Ок. Я царь Кракожопии и я запрещаю тебе НЕ дышать.
Тем временем релоканты либералы и прочие айтишники:
про айтишников вы загнули...айтишники которые остались не особо рады всей этой движухе... ибо практически все сервисы по разработке зарубежные а оплатить их в последнее время куча сложностей. плюс аккаунты банят за рос гражданство...
Сокрушительный удар Океании по Остазии 🐕💨
Nfc не работает. Сбпэй работает по qr
Работает, у меня айфон и я платил приложением сбп пей по нфс прикладывая к метке
Тк чтение нфс не заблокировано на айфонах
санкции только набирают обороты
На самом деле, было бы интересно посмотреть, что будет если ввести все санкции. Все возможные.
Например, всех физических и юридических лиц РФ в sdn лист. Или белый список создать вторичные санкции ко всем физлицам и организациям всей Земли, за любое финансовое, бартерное, консультационное итд взаимодействие.
Не призываю ни в коем случае.
А владельцы айфонов теперь и без СБПpay оставили.
Оно же интегрировано в банковское приложение. Отдельным приложением редко кто пользуется
Сейчас ко второй годовщине накидают охапку
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Тааа за щооо, за щооооо вi таааак
Все говорят про понедельник,типа в пн остальные банки ?
Ээээ, а не слишком ли строго?
Не завидую конечно я вам
А какой смысл в санкциях против системы мир?
Чтобы было невозможно оплатить в Армении релокантам что-то?
Вторичные санкции для тех кто сотрудничает с системой МИР
Некоторые страны до сих пор принимают, также какие-то компании обрабатывают платежи с мира несанкционных банков
такими темпами мы скоро станем народом как из сериала. будем совершать набеги за холодильниками и остальным добром... так как больше взять неоткуда будет..
почему "скоро"?
«структура по ремонту самолётов авиакомпании S7 Airlines» вот уж точно пособники Путина, удивляюсь, почему 24.02.2022 их не заблокировали
Если говорить о вторичных санкциях, то они работают не из-за роли доллара, это заблуждение. Ограничения можно наложить за любое взаимодействие. Для США отследить такое не проблема.
И тут США ставят условие - либо прекращаем взаимодействие, либо санкции уже против вас будут
Это работает, пока у США критические технологии и сильная экономика. Если мир и правда разделится на два блока, вторичные санкции работать перестанут.