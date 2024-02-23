Право
Полина Лааксо

Канада ввела санкции против «Альфастрахования», «РЕСО-Гарантии» и банка «Санкт-Петербург» Статьи редакции

Всего канадское правительство добавило в подсанкционный список свыше 150 компаний и десять физлиц.

  • Помимо упомянутых юрлиц, в обновлённый перечень попали основные акционеры «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, «Независимая страховая группа» и оборонный концерн «Алмаз-Антей» — под управление его структуры перешёл бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге.
  • Ограничения также ввели против оператора грузоперевозок Globaltrans Investment и его совладельцев Никиты Мишина и Андрея Филатова, мажоритарного акционера и гендиректора строительной «Группы ЛСР» Андрея Молчанова и совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарёва.
Источник фото: Crux Investor
  • «Альфастрахование» находится под санкциями ЕС с декабря 2023 года, а банк «Санкт-Петербург», в свою очередь, уже числится в SDN-листе США.
  • 23 февраля 2024 года санкции в отношении России и связанных с ней компаний ввели также США и ЕС.

#новости #канада

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2 комментария
Таир Бакиев

Забавно, США ввели санкции против ПИКа, Канада против ЛСР.
Европа как я понимаю против Сетла введет?

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местный житель

Проснусь завтра а доллар будет стоить уже 100 рублей

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