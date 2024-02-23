Канада ввела санкции против «Альфастрахования», «РЕСО-Гарантии» и банка «Санкт-Петербург» Статьи редакции
Всего канадское правительство добавило в подсанкционный список свыше 150 компаний и десять физлиц.
- Помимо упомянутых юрлиц, в обновлённый перечень попали основные акционеры «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, «Независимая страховая группа» и оборонный концерн «Алмаз-Антей» — под управление его структуры перешёл бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге.
- Ограничения также ввели против оператора грузоперевозок Globaltrans Investment и его совладельцев Никиты Мишина и Андрея Филатова, мажоритарного акционера и гендиректора строительной «Группы ЛСР» Андрея Молчанова и совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарёва.
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Забавно, США ввели санкции против ПИКа, Канада против ЛСР.
Европа как я понимаю против Сетла введет?
Проснусь завтра а доллар будет стоить уже 100 рублей