Он может появиться на «Госуслугах».
- Генпрокуратура подготовила концепцию «спецресурса» для общения с гражданами в части передачи информации о случаях онлайн-мошенничества, пишет «Коммерсантъ». Такие преступления «выступают серьезным раздражителем для широких слоев населения», поэтому нужно создать систему для защиты и оперативной помощи пострадавшим, считает ведомство.
- «Спецресурс» может быть запущен на платформе «Госуслуг». Созданная для этого АНО при Генпрокуратуре будет заниматься сбором, хранением и систематизацией данных от граждан, общаться с другими структурами в сфере кибербезопасности, а также откроет публичный чёрный список фишинговых и мошеннических ресурсов, надеется ведомство.
- Сейчас пожаловаться на онлайн-мошенников можно только через заявление в полицию, отмечает «Коммерсантъ». Также сотрудник правоохранительных органов может сам составить рапорт, если обнаружит признаки преступления. Организации по изучению киберинцидентов, вроде центра мониторинга и реагирования на атаки в кредитно-финансовой сфере ФинЦЕРТ, не общаются с гражданами напрямую.
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Александр Ажгихин
Ни прокуратура, ни полиция не работают. Понятно, что многие это знают, но вот как ещё один факт.
Заявление мое передали сначала Роспотребнадзору из прокуратуры, а оттуда в полицию по моему району. А там участковому... Если участковый решает интернет-мошенников, то тут без слов...
Кстати, участковый слился. Трубку не брал больше.
Антон ЛисинАлександр
Участковых обычно никто никогда не видел.
Ruslan O.
было бы неплохо!
Андрей Ежов
Неужели додумались.В прошлый раз, когда мне звонили мошенники, предлагавшие купить товар с Авито, обращение в полицию не помогло, хотя я был готов дать им все данные и скриншоты. Просили прийти лично в отдел "К".
Я, разумеется, не пришёл.