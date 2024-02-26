Владимир Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов Статьи редакции
Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
- Документ позволяет россиянам устанавливать «запрет на заключение с ними договоров потребительского кредита (займа)» в банках и МФО. Право не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой.
- С 1 марта 2025 года установить или снять самозапрет можно будет через Госуслуги. До 1 сентября 2025 года заявления также будут принимать в МФЦ.
- В день подачи заявки или на следующий день все квалифицированные бюро кредитных историй должны обновить сведения о запрете. Эту информацию банки и МФО будут запрашивать перед оформлением займа.
- Законопроект о самозапрете на кредиты внесли в Госдуму в октбяре 2023 года. В третьем чтении его приняли 20 февраля 2024-го.
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лучше б самозапрет повесток придумали
Наоборот, по просьбам трудящихся к лету торжественная ротация
Это кнопка «Удалить аккаунт на госуслугах». Не благодарите.
Как долго рожали, были дела поважнее. Хотя чего это я.
Государство работает не покладая в рук в том числе и над менее значительными законопроектами, я бы на твоём месте трижды подумал прежде чем на пустом месте оскорблять власть
Батюшки. Осталось годик от кредитов отбиваться.подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов
И приговаривал: у вас ещё год, ребята, ещё один год, не подведите.
Тк написано же что в МФЦ сейчас заявления принимают или нет?
Чувствую подвох, но не могу понять, где.
Да тут огромный подвох - госсударство таким образом расписалось в полном не желании защищать граждан от такого рода мошенничества. Кто самозапрет не поставил, тот сам лох и его кредит будет считаться взятый им лично без права обжалования, а тут в коментах будут куча народу оправдывать мошенников писать - "А, ну вы же смотрите на лево и на право при переходе улицы, значит виноваты вы, а не джигит летевший на красный! Так и тут - не поставил самозапрет, а что он еще хотел лол" - вот я прям вижу именно такие фразы. Обязаность государства защищать гражданина, а не добавлять на госуслуги кнопочку "сам себя защищай, если получится".
А ни кого не смущает, что это прям перед выборами и что это может быть очередной заманухой, что бы голосов побольше набрать?
А когда пройдут выборы, они придумают причину, по которой этот законопроект просто выкинут...
так себе замануха
Заранее понятен исход выборов
а в чем замануха то заключается, лично я вообще ничего в этом такого не вижу, лучше бы уже другую замануху придумали
Владим Владимыч, спасибо
Мой голос 18 марта вы заслужили.
Его заслуга здесь только в подписи.
Выборы с 15 до 17 марта.
А еще год до 25 что будем делать? На Бога надеяться?(((
Контракты подписывать
Разводиться на звонки мошенников и потом выплачивать, что же еще..
Не понятно совсем...
Ну хоть за это спасибо
За что? Закрытие кредитов никто не подтверждает.
Через год, почему так долго?
За этот год будет время у банков и прочих участвующих структур доработать свои процессы
Прекрасное решение. Лет 10 назад надо было!
ну вообще правильно что сделали такое, может быть действительно риск мошенничества снизиться
А почему с 25 года? Могли бы уже сейчас ввести, там по идее технология всего этого не особо сложная. Кнопку на госуслугах добавить.
Так а если приспичит, можно снять запрет через госуслуги. Смысл этого закона тогда?
Скорее всего, чтобы мошенники не брали займов на вас
Можно, но там лаг по времени вроде несколько дней. Ну т.е. того кого разводят в реальном времени отпустят и он два дня будет думать, не разводят ли его.
Бесполезная хрень. Даже не переубеждайте. А то щас опять начнется про недееспособных родственников и прочих стариков.
Спасет от займов, которые вы не брали
Владимир Путин подписал футболку
Будет ржачно если они примут законы о самозапрете на смену пола или занятие лгбт. 😂
закон просто для людей, которые не умеют контролировать свои расходы, очень умно
Да нет, не только для этого.
Как всегда в комментариях на отличную инициативу и закон в основном одно нытье от тех, кто ничего в этой жизни не стоит и ждёт только халявы. Когда сам ничего не делаешь для общества, в котором живёшь, остаётся только ср@ть на всё и всех.