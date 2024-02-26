Право
Артур Томилко

Владимир Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов Статьи редакции

Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

  • Документ позволяет россиянам устанавливать «запрет на заключение с ними договоров потребительского кредита (займа)» в банках и МФО. Право не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой.
  • С 1 марта 2025 года установить или снять самозапрет можно будет через Госуслуги. До 1 сентября 2025 года заявления также будут принимать в МФЦ.
  • В день подачи заявки или на следующий день все квалифицированные бюро кредитных историй должны обновить сведения о запрете. Эту информацию банки и МФО будут запрашивать перед оформлением займа.
  • Законопроект о самозапрете на кредиты внесли в Госдуму в октбяре 2023 года. В третьем чтении его приняли 20 февраля 2024-го.

#новости #кредиты #законы

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64 комментария
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 Alex Melnikoff

лучше б самозапрет повесток придумали

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Либерал-смузихлеб 3.0

Наоборот, по просьбам трудящихся к лету торжественная ротация

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3 комментария
Ярослава Радионова

Это кнопка «Удалить аккаунт на госуслугах». Не благодарите.

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GRK

Как долго рожали, были дела поважнее. Хотя чего это я.

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Natural Phobia

Государство работает не покладая в рук в том числе и над менее значительными законопроектами, я бы на твоём месте трижды подумал прежде чем на пустом месте оскорблять власть

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16 комментариев
Вадим Д.

Батюшки. Осталось годик от кредитов отбиваться.

подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов

И приговаривал: у вас ещё год, ребята, ещё один год, не подведите.

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Анатолий Муравьёв

Тк написано же что в МФЦ сейчас заявления принимают или нет?

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Чувствую подвох, но не могу понять, где.

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IveDeniz

Да тут огромный подвох - госсударство таким образом расписалось в полном не желании защищать граждан от такого рода мошенничества. Кто самозапрет не поставил, тот сам лох и его кредит будет считаться взятый им лично без права обжалования, а тут в коментах будут куча народу оправдывать мошенников писать - "А, ну вы же смотрите на лево и на право при переходе улицы, значит виноваты вы, а не джигит летевший на красный! Так и тут - не поставил самозапрет, а что он еще хотел лол" - вот я прям вижу именно такие фразы. Обязаность государства защищать гражданина, а не добавлять на госуслуги кнопочку "сам себя защищай, если получится".

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Артем Фатеев

А ни кого не смущает, что это прям перед выборами и что это может быть очередной заманухой, что бы голосов побольше набрать?
А когда пройдут выборы, они придумают причину, по которой этот законопроект просто выкинут...

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неформат

так себе замануха

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Денис Фадеев

Заранее понятен исход выборов

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Денис Чернышев

а в чем замануха то заключается, лично я вообще ничего в этом такого не вижу, лучше бы уже другую замануху придумали

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Иван Беляев

Владим Владимыч, спасибо
Мой голос 18 марта вы заслужили.

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Oleg Shirochenkov

Его заслуга здесь только в подписи.
Выборы с 15 до 17 марта.

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2 комментария
Оксана Коноплева

А еще год до 25 что будем делать? На Бога надеяться?(((

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Либерал-смузихлеб 3.0

Контракты подписывать

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Лена Куртасова

Разводиться на звонки мошенников и потом выплачивать, что же еще..

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Error-min
До 1 сентября 2025 года заявления также будут принимать в МФЦ.

Не понятно совсем...

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Rigos

Ну хоть за это спасибо

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Анастасия Гр.

За что? Закрытие кредитов никто не подтверждает.

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Степан Степан

Через год, почему так долго?

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Роман Дик

За этот год будет время у банков и прочих участвующих структур доработать свои процессы

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AL

Прекрасное решение. Лет 10 назад надо было!

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Артур Федосеев

ну вообще правильно что сделали такое, может быть действительно риск мошенничества снизиться

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Отстой Петрович

А почему с 25 года? Могли бы уже сейчас ввести, там по идее технология всего этого не особо сложная. Кнопку на госуслугах добавить.

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Руслан Зубков

Так а если приспичит, можно снять запрет через госуслуги. Смысл этого закона тогда?

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Merlin

Скорее всего, чтобы мошенники не брали займов на вас

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3 комментария
Антон

Можно, но там лаг по времени вроде несколько дней. Ну т.е. того кого разводят в реальном времени отпустят и он два дня будет думать, не разводят ли его.

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Слегка Придурковатый

Бесполезная хрень. Даже не переубеждайте. А то щас опять начнется про недееспособных родственников и прочих стариков.

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Merlin

Спасет от займов, которые вы не брали

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2 комментария
Карим Усеинов

Владимир Путин подписал футболку

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debil
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Запопу Кусь

Будет ржачно если они примут законы о самозапрете на смену пола или занятие лгбт. 😂

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Румянцев

закон просто для людей, которые не умеют контролировать свои расходы, очень умно

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Юрий Б.

Да нет, не только для этого.

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Николай Оболенский

Как всегда в комментариях на отличную инициативу и закон в основном одно нытье от тех, кто ничего в этой жизни не стоит и ждёт только халявы. Когда сам ничего не делаешь для общества, в котором живёшь, остаётся только ср@ть на всё и всех.

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61 комментарий
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