Еврокомиссия направила разработчикам вопросы об отключении веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС Статьи редакции
По мнению Financial Times, это может быть «предвестником» официального расследования против компании.
- Антимонопольный регулятор ЕС на неделе с 19 по 25 февраля 2024 года отправил разработчикам вопросы по поводу отключения веб-приложений в iOS 17.4, чтобы выяснить, как оно на них повлияло, пишет Financial Times. По мнению газеты, это решение — «предвестник» будущего расследования против Apple.
- Компания 16 февраля 2024 года подтвердила, что отключит поддержку веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС. Она объяснила это соответствием закону о цифровых рынках (DMA). По нему у разработчиков должна появиться возможность писать браузеры на собственных движках, а не только с помощью инструментов Apple.
- Apple заявила, что поддержка веб-приложений работает на её движке WebKit, а использование других движков может привести к проблемам с безопасностью — поэтому такие приложения решили отключить.
- В Еврокомиссии, которая выполняет роль антимонопольного регулятора в ЕС, заявили FT, что проверяют все крупные компании на соответствие DMA. И в рамках этих проверок регулятор также изучает проблему с веб-приложениями — поэтому направил запросы разработчикам, которые «могут помочь полезной информацией». В Apple от комментариев отказались.
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Отключили веб-приложения? Ну да. https://www.youtube.com/watch?v=VlH6IGmAeqU
PWA превратился в простой букмарк
А что расследовать, ЕС вообще кукухой летят, вполне обоснованные аргументы, с которыми не поспоришь. Не удивительно, что Apple отказалось от комментариев, цирк!
Звучит как бред. Веб-приложения работают только в Сафари - именно благодаря этому при добавлении на экран Домой они отображаются как полноценные приложения без адресной строки. При чем тут сторонние браузеры?
при том что в новой версии можно будет установить другие браузеры и веб приложения должны открыватся в них если захочешь
а сейчас нельзя установить сторонние браузеры на iphone? Если что это написано из Chrome на Iphone
Хром на ios на движке webkit
Браузеры можно, но сейчас они все на одном движке. то есть WebKit один и отличия только в интерфейсе. в новой версии можно бразеры на своих движках
Ага, конечно. Я так понимаю в штаб-квартире Apple один унитаз на всех сотрудников?
Сцепились две глобальные душнилы. Посмотрим кто кого забодает
@Андрей Вечерний, спишь? По коням! У нас расследование!
О боже, кажись европейцы реально поверили в то что они с США на равных. 🇺🇸🤦♀️ Им надо извиниться перед Эпл и сказать что они ошиблись.
Обьясните пожалуйста что происходит? Pwa отключили или что такое web приложения?
pwa да