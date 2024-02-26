Право
Евгения Евсеева

Еврокомиссия направила разработчикам вопросы об отключении веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС Статьи редакции

По мнению Financial Times, это может быть «предвестником» официального расследования против компании.

  • Антимонопольный регулятор ЕС на неделе с 19 по 25 февраля 2024 года отправил разработчикам вопросы по поводу отключения веб-приложений в iOS 17.4, чтобы выяснить, как оно на них повлияло, пишет Financial Times. По мнению газеты, это решение — «предвестник» будущего расследования против Apple.
  • Компания 16 февраля 2024 года подтвердила, что отключит поддержку веб-приложений в iOS для пользователей из ЕС. Она объяснила это соответствием закону о цифровых рынках (DMA). По нему у разработчиков должна появиться возможность писать браузеры на собственных движках, а не только с помощью инструментов Apple.
  • Apple заявила, что поддержка веб-приложений работает на её движке WebKit, а использование других движков может привести к проблемам с безопасностью — поэтому такие приложения решили отключить.
  • В Еврокомиссии, которая выполняет роль антимонопольного регулятора в ЕС, заявили FT, что проверяют все крупные компании на соответствие DMA. И в рамках этих проверок регулятор также изучает проблему с веб-приложениями — поэтому направил запросы разработчикам, которые «могут помочь полезной информацией». В Apple от комментариев отказались.

#новости #apple #ес

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15 комментариев
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 Andrey L

Отключили веб-приложения? Ну да. https://www.youtube.com/watch?v=VlH6IGmAeqU

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Mike Elkin

PWA превратился в простой букмарк

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Ruslan
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Сергей Елисеев

А что расследовать, ЕС вообще кукухой летят, вполне обоснованные аргументы, с которыми не поспоришь. Не удивительно, что Apple отказалось от комментариев, цирк!

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Ияза Гара

Звучит как бред. Веб-приложения работают только в Сафари - именно благодаря этому при добавлении на экран Домой они отображаются как полноценные приложения без адресной строки. При чем тут сторонние браузеры?

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Mike Elkin

при том что в новой версии можно будет установить другие браузеры и веб приложения должны открыватся в них если захочешь

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Дмитрий Зима

а сейчас нельзя установить сторонние браузеры на iphone? Если что это написано из Chrome на Iphone

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Никита Александрович

Хром на ios на движке webkit

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Mike Elkin

Браузеры можно, но сейчас они все на одном движке. то есть WebKit один и отличия только в интерфейсе. в новой версии можно бразеры на своих движках

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Евгений Широков

Ага, конечно. Я так понимаю в штаб-квартире Apple один унитаз на всех сотрудников?

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Максим Исаев

Сцепились две глобальные душнилы. Посмотрим кто кого забодает

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Вадим Д.

@Андрей Вечерний, спишь? По коням! У нас расследование!

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Запопу Кусь

О боже, кажись европейцы реально поверили в то что они с США на равных. 🇺🇸🤦‍♀️ Им надо извиниться перед Эпл и сказать что они ошиблись.

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mr g

Обьясните пожалуйста что происходит? Pwa отключили или что такое web приложения?

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Мимо проходивший

pwa да

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12 комментариев
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