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Андрей Фролов
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Следствие сняло обвинения в мошенничестве с совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина Материал редакции

Теперь его обвиняют в причинении ущерба без признаков хищения.

  • Следствие продолжает рассматривать дело против Дмитрия Костыгина о кредите на 1 млрд рублей, который «Сбербанк» выдал ритейлеру «Юлмарт» в 2016 году. По версии следствия, компания предоставила банку заведомо ложные документы о том, что у неё нет других обязательств. По этому делу в октябре 2017 года Костыгин был отправлен под домашний арест, в конце 2018 года его отпустили под залог в 25 млн рублей. Предприниматель и адвокат считают, что в деле нет ни состава, ни события преступления.
  • Следователь ГСУ СКР по Санкт-Петербургу не нашёл в действиях Костыгина признаков преступления по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но предполагает, что могут найтись признаки причинения ущерба без хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ), сообщил «Коммерсанту» адвокат предпринимателя Константин Добрынин. Он считает, что такое обвинение тоже «абсурдно», а дело нужно прекратить.
  • Расследование по делу ведётся на фоне корпоративного конфликта, который идёт с 2016 года: Костыгин и его партнёр Август Мейер (владеют 61,5% «Юлмарта») спорят с Михаилом Васинкевичем (38,5% компании). В июле 2018 году Лондонский международный третейский суд обязал структуры Костыгина и Мейера выкупить долю Васинкевича за $67 млн. Сделка не состоялась и стороны обвиняли друг друга в её срыве, отмечает газета.
  • По словам адвоката Костыгина, мировое соглашение между конфликтующими акционерами может быть подписано «в ближайшее время». За время спора «Юлмарт» упал с первого на 17 место в рейтинге крупнейших ритейлеров России по версии Data Insight.

#новость #юлмарт

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1 комментарий
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Sergei Timofeyev

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Ему ничего не вменяют пока что, а ищут до чего докопаться. Мировое соглашение может быть только с признанием вины. 

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