Госдума приняла закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции
За нарушение предусмотрены штрафы.
- Депутаты поддержали законопроект в третьем чтении. Теперь он должен получить одобрение от Совета Федерации и президента. Закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента подписания Владимиром Путиным и официального опубликования.
- Новые поправки в законы об иноагентах, рекламе и СМИ запрещают российским гражданам и компаниям независимо от форм собственности размещать любую рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях, блогах и на любых других их площадках.
- Нарушением будет считаться и реклама иноагентских ресурсов в «СМИ и интернете». Как пояснял председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идёт именно о рекламных материалах, которые содержат гиперссылку на сайт или блог иноагента. Упоминать такое лицо в «информационных» текстах можно — с указанием маркировки.
- Штрафы за размещение рекламы составят до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц. Средствам массовой информации будут сначала высылать предупреждение о недопустимости нарушений, а затем выписывать штрафы — в размере до 300 тысяч рублей.
- «Нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться в соответствии с УК РФ», — говорится в сообщении Госдумы. За это грозит вплоть до двух лет лишения свободы.
- Закон о контроле за иноагентами (ими могут признать физлица, юрлица и общественные группы) вступил в силу 1 декабря 2022 года. Они обязаны маркировать все публикуемые материалы и, помимо прочего, не могут работать на госслужбе, претендовать на госсубсидии даже на творческую деятельность и выступать организаторами публичных мероприятий.
- Минцифры предлагало ввести запрет на рекламу ещё в июне 2023 года. В Госдуме, в свою очередь, озвучивали возможность ввести для иноагентов дополнительный налог в размере 5% от прибыли.
- О том, что ограничения на размещение рекламы у иноагентов обсуждают в Госдуме, 7 февраля 2024 года рассказал депутат Антон Горелкин. Тогда он предположил, что запрет будет касаться «компаний с государственным участием». Вячеслав Володин позже заявил, что речь обо всём бизнесе.
- Законопроект внесли в Госдуму 15 февраля. 20 февраля его поддержали в первом чтении, 27 февраля — во втором. РБК со ссылкой на источники также рассказало, что рекламные агентства будут добавлять в контракты пункты о возможности в одностороннем порядке расторгнуть договор с распространителем рекламы, если его признают иноагентом.
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Как говорил один дедушка: «Это ни в коем случае не поражение в правах, просто маркировка!»
История повторяется
Причем, поражение в правах будет и у российских компаний, когда иностранные бренды смогут рекламироваться у топовых блогеров, а они нет...
Печальная маркировка какая-то. Плюс еще и не до конца понятная, за что вообще выдается. Хоть бы инструкция какая была.
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Маразм крепчал, деревья гнулись, и ночка темная была
Надеюсь, что это самый темный час перед рассветом
В смысле? Это же база, такой закон надо было принять еще 2 года назад, сейчас хоть какой-то смысл от раздачи этих шильдиков инагента появился
Рассветом? Чтобы понять где ты находишься, если экстраполировать на время суток - то сегодня 22 декабря, и время где-то 16-00...
Только смеркается, ты че дитя лета.
Есть "иноагенты", которые ни копейки не берут из-за рубежа, сейчас это не есть обязательное условие для признания таковыми. Так их просто выдавливают или на западное финансирование, или из профессии, вида деятельности. Законно? Законно, раз приняли. Гуманно? Антигуманно. Служит созданию общего блага? Нет, разрушает. Мешает работать блогерам, журналистам, обозревателям? Конечно мешает. Ставит палки в колеса компаниям? Ставит, конечно. Что такое, кто такой "иноагент"? Уже неважно. Показали на кого-то пальцем, вот, он иноагент. Нужны российскому обществу такие законы? Да, на х*ен не нужны! 😀
Кому это выгодно? Постарайтесь сформулировать самостоятельно...
Рассуждаешь как иноагент....
даже дояркам из деревни дают иноагента) ищите в ютубе
С добрым утром, как бы в этом и смыслСлужит созданию общего блага? Нет, разрушает.
Почему разрушает? Препятствует распространению вражеской пропаганды
А если иноагент сам без оплаты размесил у себя чью-то рекламу, то как?
посадят, как группу лиц)
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Ага, тот же авиасейлс небось после 2022 и так втемную платил Дудю* (признан иноагентом), без официальных контрактов
Когда уже от этой рекламы отвалят...
Ахахаха, а как гордились некоторые "блохеры" что получили "иноагента", а теперь как переобуются, интересно?)))
Не помню, чтобы прямо гордились. Опять же - иноагентами признают кого? Того, кто не согласен с концепцией деятельности власти, либо поддерживают оппозиционно-настроеннх лиц. Для этого необязательно получать бабки из-за рубежа, или вообще хоть когда-то бывать за границей или пройти мимо иностранца. Достаточно иметь небольшую аудиторию, и нести в массу неугодную информацию.
Никто этим не гордился. Даже в самом названии понятно, что ничего радостного там нет.
Но если некоторые компании очень-очень сильно захотят, то и ничего страшного.
Гойда.
Гойдные штрафы!
Так победим!
Чтобы иноагенты не зарабатывали вообще никак? Скоро и во вкусно и точка не смогут устроиться
Если ты иноагент, устраивайся во вражеский гейский "Макдональдс", а не в посконный православный "Вкусно - и точка"!
Не думаю, что с таким статусом они вообще проживают в РФ. Так что работать там в Маке скорее.
Вот это победа, вот это я понимаю достижение, теперь точно никто мешать не будет стране развиваться, правда ведь?
а как быть если реклама размещена самой платформой? например на телеграм канале инагента внизу постоянная реклама от самого телеграма, каждый раз когда заходишь - новая, точно новая каждый день, а в социальных сетях - новая при каждом обновлении страницы, так можно оштрафовать вообще всех рекламодателей!
Тоже интересно как так они продумали хорошо работу этого закона
А те ролики на ютубе которые уже содержат рекламу, что с ними будет? Они ведь лежат, просмотры идут…
Ну, закон же не имеет обратной силы.
Ничего. Закон не имеет обратной силы. На ютубе полно старых роликов с рекламой без маркировки и ничего.
Русскоязычного контента на Ютубе станет еще меньше.
Теперь за размещение рекламы в инстаграме или телеге будут штрафовать?
Послезавтра в инсте не кого будет штрафовать, впн вроде с 1 вырубают. Или передумали?
Инстаграм это не иноагент, тк изначально организация зарубежная.
Телеграмм получается размещение рекламы тоже попадает под этот запрет
Интересно а россиянин иноагент у россиянина иноагента может размещать?….🤨
То есть нельзя размещать у государства как у главных иногентов?
А что считать рекламой?
Если я попросил иноагента разместить информацию о моём мероприятии (бесплатном), это будет считаться рекламой?
А че ты переименовался?) 15 рублевый))
надо с проф. юристами проконсультироваться
А может ли иноагент рекламировать иноагента? 😁
Иностранными агентами не могут быть признаны:
1) органы публичной власти Российской Федерации, лица, подконтрольные Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, публично-правовые компании, государственная компания, государственные корпорации, а также лица, подконтрольные им, органы управления государственными внебюджетными фондами. В целях настоящего Федерального закона под подконтрольным лицом понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем, выраженным в обязанности исполнять указания, распоряжения, осуществлять действия, определенные иным образом;
2) религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке;
3) политические партии, зарегистрированные в установленном законом порядке;
4) лица, указанные в подпункте 2 пункта 20 (за исключением членов их семей, указанных в данном подпункте) и подпунктах 1 - 3 пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
5) объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.
Ну, теперь то за живем? Нет ?
Дудь и Авиасейлс напряглись
Вот они удивятся, что люди еще донатят за рекламу террористам и экстремистам в Инсте и Фейсбуке..... Причем миллиарды
Не понял, вроде давно же приняли этот закон
Я не понял, нужно ли добавлять маркировку, если написать: Кац - звучит как истеричка, если смотреть его на ускоренном
Борис Акунин был эволюционером, после того, как ему запретили зарабатывать в РФ стал революционером xD