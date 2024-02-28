Правительство предложило обязать продавцов из ЕАЭС платить налоги в российский бюджет при онлайн-продажах в России Статьи редакции
Сейчас такие продавцы налоги в стране не платят.
- Правительство внесло законопроект, который коснётся предпринимателей из стран ЕАЭС (помимо России туда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), которые продают свои товары россиянам через торговые онлайн-платформы. Предполагается, что они будут обязаны уплачивать НДС в российский бюджет.
- Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас такие продажи не облагаются налогами на территории России. Поэтому правительство предлагает внести поправки в Налоговый кодекс: местом реализации товара из ЕАЭС будет считаться России, если в момент его получения покупатель-физлицо находится на территории страны. Торговой платформой признаётся сайт, где можно заказать товар, узнать условия оплаты и доставки.
- Если товары продаются на основе договоров комиссии, поручения и прочих, платить налоги будут обязаны иностранные или российские посредники. Если продавцы торгуют напрямую, уплатить НДС им придётся самостоятельно — через кабинет налогоплательщика.
- Налоговая база будет определяться по фактической цене товара в рублях по курсу ЦБ на последний день налогового периода, в течение которого получена оплата товара. Если покупатель вернул товар, уплаченный налог можно засчитать в счёт будущих платежей. Как пишет «Интерфакс», основная ставка налога составит 20%, льготная — 10%.
- Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после его опубликования, но не раньше 1 июля 2024 года.
- В мае 2023 года Минфин предложил поправки, согласно которым российский продавец не должен уплачивать НДС в России, если продаёт товары через интернет-магазины физлицам в странах ЕАЭС. До 2022-го НДС выплачивался только в «стране отправления», но затем Казахстан и Беларусь начали взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые предприниматели продают на их территории.
116 показов
683 открытия
Китайцев с ОЗОН Глобал они не хотят обязать платить налоги? или очко жим-жим
Это скорее тестовый ход и потом обяжут платить всех, что вполне себе логично. Плати налоги там, где зарабатываешь, если нет договора о двойном налогообложении.
Такое ощущение, что народ перед комментированием вообще пост не читал.
"До 2022-го НДС выплачивался только в «стране отправления», но затем Казахстан и Беларусь начали взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые предприниматели продают на их территории."
То есть, другие страны-партнеры думают о себе любимых и берут себе монетки в карман за продажу товаров на их территории. Россия на это посмотрела и спустя 2 года решила делать также. Казалось бы, вы граждане РФ, ваша страна думает о том, как бы побольше положить денежек себе в кармашек и отремонтировать на них дорогу или построить школу, но нет, все, что происходит в "Рашке" - стыд и позор, зато казахи с белорусами пусть берут. Это другое :D
А чего это только из ЕАЭС?
И почему только при продажах в РФ?!
ВСЕ пусть платят за всё!
Бляха, получаетсяWB — это модель страны.
Надо больше новых налогов, а то мы что-то слишком богато стали жить 😁