Инвесторы блокчейн-платформы TON попросили суд в США об анонимности
Материал редакции
Личность инвесторов в рамках дела не имеет значения и может «нанести ущерб характеру судебной защиты», говорится в документах.
Шесть инвесторов блокчейн-платформы TON подали в суд США ходатайство о неразглашении личностей в рамках судебного разбирательства Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ходатайства и сопутствующие письма опубликовал некоммерческий проект Court Listener.
Юристы просят разрешить инвесторам продолжить участие в разбирательствах под псевдонимом и исключить из документов имена и другую информацию, которая может раскрыть личность инвесторов.
Личность инвесторов в рамках дела не имеет значения, а публичное раскрытие их личности «нанесёт ущерб характеру судебной защиты», говорится в ходатайстве.
Обычно все документы в досье публичные, рассказал лицензированный юрист по праву штата Нью-Йорк и руководитель практики международных споров Buzko Legal Евгений Краснов. Однако если данные не влияют на исход дела, а конфиденциальность частных лиц имеет существенное значение, суд может удовлетворить ходатайство, объяснил Краснов. По его мнению, суд согласится на просьбу инвесторов, так как ни Telegram, ни SEC не выступают против этого.
Danny Belchenko
[РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ]
Станислав Антохи
Приходите на суд в качестве свидетелей, и мы рассмотрим вашу просьбу об анонимности!
Денис Кретов
Блокчейн любит тишину?
Dmitry Bushkov
Боятся, что партнёры начнут сомневаться в интеллектуальных способностях?