Человечество против искусственного интеллекта: может ли развитие нейросетей привести к катастрофе

История про «восстание машин» давно знакома всем любителям научной фантастики, но после взрывного роста возможностей нейросетевых языковых моделей (вроде ChatGPT) об этом риске заговорили и вполне серьезные исследователи. В этой статье мы попробуем разобраться – есть ли основания у таких опасений, или это всего лишь бред воспаленной кукухи?