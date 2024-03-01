Право
Полина Лааксо

Илон Маск подал в суд на OpenAI за нарушение договора от 2015 года — та пренебрегла условием работать как НКО Статьи редакции

Маск — один из сооснователей компании.

  • Предприниматель подал соответствующий иск против OpenAI, а также её сооснователей Сэма Альтмана и Грегори Брокмана в суд в Сан-Франциско, США.
  • В 2015 году Альтман обратился к Маску с предложением вместе создать «ИИ-лабораторию, которая попытается поспеть за Google в гонке за AGI («универсальный ИИ»), но при этом станет её противоположностью». Они заключили соглашение, что OpenAI будет работать как некоммерческая фирма и разрабатывать AGI «на благо человечества». Другим условием была политика открытого кода при разработках.
  • OpenAI и в частности Альтман и Брокман якобы нарушили соглашение в 2023 году, когда выпустили свою самую производительную языковую модель GPT-4 — с закрытым исходным кодом. Доступ к нему есть только у OpenAI и у Microsoft, заявил Маск со ссылкой на «информацию, которая представляется ему верной».
  • В иске сказано, что публичных научных публикаций об устройстве GPT-4 нет. Есть «лишь пресс-релизы, нахваливающие её производительность». Предприниматель полагает, что OpenAI исходила из корыстных расчётов — не вопросов безопасности.
  • По мнению Маска, сейчас GPT-4 — это «де факто проприетарный алгоритм Microsoft, который та интегрировала в Office». И если считать модель AGI-алгоритмом, то у Microsoft не должно быть на неё прав. Якобы договор между фирмами от 2020 года подразумевает выдачу лицензии только на GPT-3.
  • Предприниматель также напомнил о том, как разворачивалась ситуация с увольнением Альтмана с поста гендиректора. Вернуть его тогда просила в том числе Microsoft. И она же, как считает Маск, участвовала в роспуске совета директоров, который и принял решение об увольнении Альтмана. По словам Маска, последний лично собирал новый директорский состав, но у его участников нет той же техэкспертизы и богатого опыта в вопросах применения и регулирования ИИ, как у предыдущих членов.
  • OpenAI по-прежнему говорит, что работает на благо человечества, но «на деле фактически стала "дочкой"» одной из крупнейших компаний мира — Microsoft. И теперь преследует иные цели — максимизировать прибыль её акционеров, считает Маск. Он призвал компанию вернуться к модели НКО и политике открытого кода.
  • Как отмечает Bloomberg, разбирательство может стать одним из самых громких в развивающейся индустрии и повлиять на судьбу не только OpenAI, которая якобы ищет инвестиции при оценке в $100 млрд, но и Microsoft. Вопросы к сотрудничеству обеих сторон уже возникли у ЕК и британского регулятора.
Илон Маск. Источник: ABC News
  • Маск соосновал OpenAI в 2015 году. В иске отмечается, что именно он предоставил «большую часть финансирования» в первые годы, курировал исследовательские направления, а также привлёк к работе «ведущих учёных и инженеров» — в том числе Илью Суцкевера, который вошёл в состав учредителей.
  • Предприниматель вышел из совета директоров OpenAI в феврале 2018 года — из-за возможного конфликта интересов с Tesla, использующей машинное обучение для создания автопилота. Он уже тогда ставил под сомнение приверженность компании первоначальным принципам.
  • В 2023 году Маск учредил X.AI, чтобы «посоперничать» с OpenAI. Его шаги на ИИ-рынке вызвали недоумение в отрасли, так как он подписал письмо с призывом замедлить «масштабные ИИ-эксперименты», называл ИИ одной из главных угроз будущему цивилизации и критиковал OpenAI за «непрозрачный» подход и чересчур «коммерческие» взгляды.
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Человечество против искусственного интеллекта: может ли развитие нейросетей привести к катастрофе

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Илон Маск считает риск «глобальной катастрофы из-за ИИ» реальной проблемой – так что, может быть, и вам стоит разобраться, что там и как

#openai #новости #илонмаск

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23 комментария
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 Владик Дракула

Блин какая у него куртка шикарная..

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Марсель

Как у Леона Кеннеди точь в точь

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Андрей Вечерний

Вангую, их добавят в новый Мортал Комбат

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Артемий Горлов

главное не в иноагенты

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Слегка Придурковатый

Давай, Маск, хуярь их.

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Future Prophecies

Новояз по-американски

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Евгений Широков

Это обычный юридический язык.

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Вася Пражкин

Когда такие деньги на кону, мало, кто устоит.

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Бугаева Анна

Не уж то Маск на кого то подал, а не на него)

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37th parallel
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Soludo

Альтман, похоже, пытался сдержать слово, но вся эта мутная компашка просто решили Маска тупо кинуть. Неплохо.

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Тимоха

Ну теперь Маск их кинет уже через суд

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Артемий Горлов

Вот это поворот

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Дмитрий Антонович
Они заключили соглашение, что OpenAI будет работать как некоммерческая фирма и разрабатывать AGI «на благо человечества»

Как-то наивно было полагать, что так всё и будет

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Alex

А что надо было, не на бумаге подписывать, а танковую армию держать в офисе? Вот реально что ещё можно сделать больше чем основать некоммерческую организацию с некоммерческими целями?

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Запопу Кусь

Суцкевера надо обратно к нам переманить и Маск с Альтманом будут лапу сосать. 💁‍♀️

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Марат

вряд ли получится что-то, а жаль. по какой-то причине альтман вызывает необъяснимую неприязнь, хотя в целом ничего предосудительного не делает

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Alena Ducatt

Маск абсолютно прав! К нему пришли, предложили создать на открытке - в итоге этот ИИ -4 стал коммерческой составляющей - и теперь диктаторы не могут остановить войны насчитывая что доназапигут себя, а ИИ даст фору деткам лет на 20 и это не закончится и войны и нищета. Эту технологию нельзя пускать в необдуманный commerce sfere. А теперь все САМИ выкручиваются и заканчивают войны и репрессии и реализовввают обвезенное. Если все это правда от 15 года - тогда с 20 факты что рыльце в пушку и у Альтмана и у Micro - не за счёт линейной инженерии. Это мое личное мнение. Необходимо четко отдавать себе отчёт кому и во имя чего вы передаёте технологии.

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Digg W

Маск скорее всего на изи выиграет потому что он платил за разработку и по законам сша , если не было вознаграждения, то оно должно быть. Скорее всего маск отдадут полностью OpenAI, а микрософт заплатит компенсацию.

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Марат

рукалицо. ну или это сарказм

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Sergey Folps

-Ты должен был бороться со злом а не примыкать к нему!

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Andrey

маск сэму

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Christy Daizy

Маразм крепчал. Дальше все интереснее)

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20 комментариев
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