В OpenAI предположили, что иск Илона Маска связан с «сожалениями из-за ухода из компании» — СМИ Статьи редакции
Он соосновал фирму в 2015 году, а покинул её в 2018-м.
- OpenAI разослала сотрудникам внутреннюю записку, в которой прокомментировала иск Илона Маска к компании, пишут CNBC и Bloomberg.
- OpenAI предполагает, что претензии предпринимателя «могут вытекать из сожалений, что Маск не участвует сейчас в работе компании», сообщил в письме директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон.
- С иском компания «категорически не согласна» и называла решение подать его «глубоко разочаровывающим». Квон написал, что не оспаривает «центральную роль» Маска в первые дни существования OpenAI, но заметил, что предприниматель в какой-то момент требовал «полный контроль» над компанией и контрольный пакет акций в ней, а также предлагал OpenAI слиться с Tesla.
- Также он опроверг заявление, что компания «фактически стала “дочкой” Microsoft». Квон отметил, что миссия OpenAI — обеспечить, чтобы «AGI приносил пользу всему человечеству». По его словам, компания напрямую конкурирует с Microsoft. Глава OpenAI Сэм Альтман в отдельной записке назвал Маска «своим героем» и сказал, что скучает по «его старой версии». Официально компания не комментировала ни иск, ни внутренние письма.
- Маск подал иск к OpenAI и её сооснователей Сэма Альтмана и Грега Брокмана 1 марта 2024 года — из-за того, что компания якобы пренебрегла условием работать как некоммерческая организация и «на благо человечества».
- Предприниматель соосновал OpenAI в 2015 году. В иске отмечается, что именно он предоставил «большую часть финансирования» в первые годы, курировал исследовательские направления, а также привлёк к работе «ведущих учёных и инженеров» — в том числе Илью Суцкевера, который вошёл в состав учредителей.
- Предприниматель вышел из совета директоров OpenAI в феврале 2018 года — из-за возможного конфликта интересов с Tesla, использующей машинное обучение для создания автопилота. Он уже тогда ставил под сомнение приверженность компании первоначальным принципам.
- В 2023 году Маск учредил X.AI, чтобы «посоперничать» с OpenAI. Его шаги на ИИ-рынке вызвали недоумение в отрасли, так как он подписал письмо с призывом замедлить «масштабные ИИ-эксперименты», называл ИИ одной из главных угроз будущему цивилизации и критиковал OpenAI за «непрозрачный» подход и чересчур «коммерческие» взгляды.
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А чего удивляться? Гражданин Илон весьма противоречив и импульсивен.
Ну подал и подал. Как подал, так и заберёт. Потом откроет X.OpenAI и норм.