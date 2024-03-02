Право
Евгения Евсеева

Правительство разрешило проводить выборочные проверки алкоголя в магазинах — РБК Статьи редакции

Их будут проводить в виде контрольных закупок, а если алкоголь не будет соответствовать стандартам качества, устроят внеплановую проверку производителю или импортёру.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин 29 февраля подписал постановление правительства, которое разрешает Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортёров в розничных магазинах. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Росалкогольтабакконтроль.
  • Документ дополняет постановление о моратории на проверки бизнеса пунктом, который предусматривает «проведение выборочного контроля алкогольной продукции определённых наименований без согласования прокуратуры».
  • Критерии для определения такой продукции будет утверждать Минфин по согласованию с Минэкономразвития. Проверки будут проводить в формате контрольных закупок, а если обнаружится несоответствие алкоголя стандартам качества, производителю или импортёру устроят внеплановую проверку. В месяц можно провести не больше десяти закупок, но не более одной в одном и том же торговом объекте.
  • С марта 2022 года в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, последний раз его продлили до конца 2024 года.
  • В октябре 2023-го «Ведомости» писали, что правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются продают алкоголь и табачную продукцию.
  • К концу этого же месяца Минфин подготовил проект поправок в постановление правительства о моратории на проверки, который предлагал разрешить инспекторам Росалкогольтабакконтроля проводить выборочный контроль алкоголя в рознице.
  • В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — даже если устройства не содержат никотина. Также он запрещает открытую выкладку вейпов в магазинах, их онлайн-продажи, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.
  • В октябре 2023-го правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.

#новости #проверки #алкоголь

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7 комментариев
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 Griby Lenina

Это внеплановая проверка! Предъявите водку.

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S.Capusta

Ну, за проверки!

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Вадим Д.

У каждого КиБ уже тусят готовые бригады инспекторов, в любой момент готовых к подвину!

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Андрей Захаров

Проверки путем последующей дегустации, надеюсь?))

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местный житель

поэтому слишком хорошее пойло не продавать, чтоб не заглянули на огонёк

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Невероятный Блондин

Коррупцией запахло.
Так можно по договоренности сдавать под опись свою бутылку и наоборот.

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Onetwo Threefour

1. на каждую такую бутылочку клеим чип,
2. выслеживаем покупателя
3. баним его, его семью и все ведомство на всех кассах по закупкам категории алкоголь до конца жизни

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