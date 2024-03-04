ФАС оштрафовала «Мегафон» на 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе Статьи редакции
Оператор прислал абоненту рекламу без его согласия.
- Жалобу на рассылку «Питомник растений на севере СПБ! Каталог…» рассматривало УФАС по Санкт-Петербургу. В ней абонент рассказал, что не давал согласие на получение рекламы и даже обращался в контактный центр «Мегафона» с требованием отписать его от рассылок.
- В феврале 2024 года УФАС выдало оператору предписание, однако тот не согласился с позицией регулятора и обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Последний встал на сторону абонента.
- Согласно 18 статье закона «О рекламе», «распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата». Оператор нарушил положение, за что получил от регулятора административный штраф по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ — в размере 500 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа по данной части статьи.
- В ноябре 2023 года УФАС Санкт-Петербурга оштрафовало за аналогичное нарушение «Альфа-банк» — на 350 тысяч рублей.
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Ещё надо разобраться что за растения выращивают в этом питомнике. А ну как конопляные деревья?!
Техническая не запрещена
получил от регулятора административный штраф по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ — в размере 500 тысяч рублей
А нечего было залупаться
в размере 500 тысяч рублей.- нехило конечно, это вам не Яндекс со своими слитыми данными. Если только одному абоненту, то как то жестко
Абонент если что ничего не получит с этого
Маркетолог без премии останется)