Право
Полина Лааксо

Регулятор в ЕС оштрафовал Apple на €1,8 млрд за нарушение антимонопольного закона после жалобы Spotify Статьи редакции

Расследование начали в 2019 году.

  • Еврокомиссия (ЕК) заключила, что Apple злоупотребляла доминирующим положением на рынке дистрибуции музыкальных iOS-приложений. Так, она запрещала разработчикам информировать пользователей внутри iOS-сервисов о том, сколько может стоить подписка, если её оформить за пределами App Store.
  • Она также не давала сравнивать эти цены внутри приложений, оставлять ссылки на сайты с другими способами оплаты и запрещала связываться с новыми подписчиками, например, по почте, чтобы сообщать им, где ещё можно купить подписку.
  • Этими действиями компания нарушила положения, которые запрещают бизнесу оставлять пользователя без альтернативы, замыкая всё на своей экосистеме. ЕК обязала Apple удалить требования, которые подрывают конкуренцию, и выписала штраф на €1,8 млрд. По мнению регулятора, сумма выплаты должна отбить у компании желание снова нарушать эти или схожие положения.
  • Без информации о сторонних способах оплаты и стоимостной разнице пользователи не могли принимать взвешенные решения, заключила ЕК. Она также допустила, что из-за этого потребители на протяжении десяти лет вынужденно переплачивали за подписки.
  • Apple заявила, что регулятор не предоставил доказательств тому, что её политика негативно сказывается на клиентах. Вместе с этим он, видимо, проигнорировал «процветание» и «быстрый рост» рынка музыкального стриминга, а также доминирующее положение Spotify: сервис занимает 56% рынка потоковой передачи музыки в ЕС.
  • По словам Apple, Spotify при этом «ничего не платит за услуги, которые помогли ей стать одним из самых узнаваемых брендов в мире»: то есть за инструменты Apple, возможность продвигать приложение в App Store и получать оперативную техподдержку от команды Apple. Комиссию в 30% она тоже не платит, так как не продаёт подписку через iOS-приложение.
  • Apple подчеркнула, что «уважает» саму ЕК, но обжалует решение.
Источник фото: TechCrunch
  • Регулятор начал расследование против Apple в 2019 году, когда Spotify обвинила её в неравном отношении к своим и сторонним сервисам из App Store. Apple якобы не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify голосом и отклоняла приложения для часов. Apple в ответ заявляла, что Spotify «прикрывает свои финансовые мотивы ложной риторикой».
  • В 2020 году Spotify, Epic Games и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений». Они выступали против комиссий App Store и невозможности распространять приложения в обход магазина Apple. Коалиция утверждала, что Apple ограничивает других, чтобы продвигать собственные сервисы.
  • Тогда же Spotify обвинила Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на сервисы Apple.
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#новости #apple #spotify

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7 комментариев
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 Konstantin Tars

Да что то эпл совсем подахриневают со своими загонами, надо их немного принижать штрафами

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Ярослав Богданов

Вот это я понимаю штраф, ФАС таким цифрам обзавидовался уже наверное.

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Борис Горобец

))))

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Ilya Rovda

Музыка не из iTunes небезопасна (с) apple

(не удержался)

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Виктор Толоконников

вот не нравится регулятору в ЕС сколько денег гребут эпл, сплошные штрафы кидают им в последнее время

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Андрей

Это свободный рынок

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Вадим Д.
злоупотребляла доминирующим положением на рынке дистрибуции музыкальных iOS-приложений

В смысле, доминирующим? Единственный участник же (-:

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