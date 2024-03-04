Кабмин утвердил первоначальный перечень экономически значимых компаний Статьи редакции
Всего в нём шесть организаций.
- Это «АБ Холдинг» (контролирует «Альфа-банк»), «ЮНС-Холдинг» (владеет 99,99% в «Альфастраховании»), «Корпоративный центр Икс 5» (X5 Group; управляет сетями «Перекрёсток» и «Пятёрочка») и «Акрон Групп» (акционер одноимённой группы «Акрон» по производству минеральных удобрений).
- Ещё две организации — это «Городской супермаркет» (управляющая компания магазинов «Азбука вкуса»), а также угольно-логистический «Разрез Аршановский».
- Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В будущем список могут дополнить. В ноябре 2023 года заявку на включение в него, по данным «Интерфакса», подавал «Тинькофф».
- Экономически значимыми считаются организации, которые «имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики». Они могут не разглашать информацию о своей деятельности в госсистемах и обязаны предоставлять её только по запросу федеральных органов исполнительной власти.
- Чтобы получить статус, нужно отвечать хотя бы одному условию: в штате работают более 4000 человек, стоимость активов превышает 150 млрд рублей, годовая выручка составляет больше 75 млрд, а сумма уплаченных за предшествующий год налогов — не менее 10 млрд рублей. Есть и другие возможные критерии: статус градообразующего предприятия, системно значимого банка, субъекта критической информинфраструктуры.
- Путин подписал закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (ЭЗО) в августе 2023 года. В силу он вступил в сентябре, но перечень компаний не публиковали до сих пор.
- Документ даёт контролирующим акционерам ЭЗО право переводить в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из «недружественных» стран, и получать от них дивиденды — в судебном и во внесудебном порядках.
- Он также позволяет до конца 2024 года приостановить корпоративные права иностранного холдинга в российской ЭЗО — например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Эти вопросы должны решаться через суд.
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Похоже, кто-то перебрал скидочные карты у себя в бумажнике.
Есть X5, но нет Магнита.
Есть альфа, но нет условного сбера
Не понимаю какие у них критерии выбора
Это нужно для перевода головной компании из недружественной юрисдикции в нашу.
Магнит и Сбер итак наши.
Вадим, твой выход.
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Не понял. Что это за список? Списко контор, которыми пользуется Мишустин?
Тоже не понял, какой-то странный список.
Странный, потому-что не понятный и там что-то про миллиарды не у вас?
список на деоффшоризацию, точнее на перевод из европейского в локальный оффшор .
Список контор для внесения в ГосПлан. Остальные упразднят.
Список равных среди равных. Только эти ровнее
Ладно...
Нифига не понятно что происходит. 🙋♀️
Все это выглядит, как: "Поделили"
Ощущение, что заявку подавал один Альфа-банк
Название списка не очень хорошо отражает его суть и для чего он нужен. А нужен он для перерегистрацию этих компаний полностью в Россию.
Всем настоятельно советую прочитать эту статью, все станет понятно
https://vc.ru/money/784337-putin-podpisal-zakon-razreshayushchiy-isklyuchat-inostrancev-iz-rukovodstva-ekonomicheski-znachimyh-kompaniy
За сбер. Его пакетом, большей частью владеет государство. А значит он по определению в не подобных категориях.
X5 разве не владеет так же магнитом и чижиком....
Нет) пятерка и магнит это разные компании. Магнит создал Галицкий, единственный честный миллиардер в России.
Честный? 7000 р продавцам платил и унижал, заставлял работать за троих, лишал денег за каждый чих, честный миллиардер ага
Это прям массово было ?
Это прям по федеральным каналам и всему инету показано и известно...
Думаю он видел чистые доходы и все.
А на все остальное есть работающие люди ниже его самого.
И че ж тогда все продавцы не убежали в другие сети, раз у него так плохо?
Странно это все...
К чему это все...
Что можно ожидать и предположить опираясь на последние 20 лет...
Т.е речь идёт именно о частных или не совсем организациях... которые имеют большие капиталы...
Сейчас все кинутся что-то куда то переводить перепродовать...
По факту это задевает все возрастные слои населения.
Те же пенсионеры ну или будущие 18-19 за переход "обиднели" уйдя переходом в частный сектор. И что будет сейчас и будет ли это что-то...
В 2008-9 при дефолте далеко не все банки были поддержаны госом.
"(управляющая компания магазинов «Азбука вкуса»),"
тот который уже два раза о банкротстве заявлял?
"подавал «Тинькофф».". Тинькофф не переживет 2030, это же всем очевидно
Алё, а где КБ и Бристоль?
Странный список, перечень дочерних компаний Альфа груп какой-то
Причинно-родственные связи это вам не это