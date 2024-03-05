Право
Евгения Евсеева

Бывший глава Twitter Параг Агравал и ещё три топ-менеджера подали иск к Илону Маску из-за невыплаты пособий на $128 млн Статьи редакции

Они утверждают, что им причитаются годовые зарплаты и «сотни тысяч» опционов на акции, а Маск испытывает к ним личную неприязнь.

  • Иск к Илону Маску подали четыре уволенных топ-менеджера X (бывший Twitter): гендиректор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт, пишет CNBC.
  • Всех четверых уволили в октябре 2022 года сразу после покупки Twitter. В ноябре соцсеть сообщила, что уволила 50% сотрудников. В иске бывшие топ-менеджеры утверждают, что Маск питает к ним «особую неприязнь» и «поклялся мстить всю жизнь» — из-за подачи иска за попытку отказаться от покупки компании.
  • Они ссылаются на заявление предпринимателя своему биографу Уолтеру Айзексону: Маск сообщил тому, что «будет охотиться за каждым из руководителей Twitter до самой их смерти». Также Маск рассказал, что планировал «обманом лишить топ-менеджеров их выходных пособий, чтобы сэкономить $200 млн».
  • Истцы утверждают, что им причитались годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции». Они требуют выплатить им $128 млн выходного пособия, которое должны были получить после закрытия сделки по покупке соцсети. Например, Агравал претендовал на $50 млн, Сигал — на $37 млн, Гадде — на $17 млн.
  • Это не первый подобный иск: в июле 2023 года бывшие сотрудники соцсети подали коллективную жалобу к Twitter, обвинив её в невыплате выходных пособий на $500 млн. Претензии пытались урегулировать до судебных разбирательств, но в декабре суд заявил, что прекращать дело не будет.
  • В апреле 2023 года Агравал, Сигал и Гадде также подавали иск к Twitter с требованием выплатить им более $1 млн компенсаций — это издержки, которые им пришлось понести, участвуя в судебных разбирательствах против соцсети и отвечая на вопросы регуляторов в рамках расследований. Они выиграли его в декабре.
Соцсети
Евгения Евсеева
Тред: переписка Илона Маска с гендиректором Twitter Парагом Агравалом и Джеком Дорси Статьи редакции

От взаимной симпатии до признания Маска, что работать с Агравалом он не будет.

Илон Маск пришёл в штаб-квартиру Twitter с раковиной

#новости #twitter #x #илонмаск

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16 комментариев
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 Ale K

Наглые рожи, довели Твиттер до убыточного состояния, а теперь ещё и шантажируют

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Star Chill

нормальные у них там пособия)можно дом хороший купить ,если это конечно правда) Маск очень эксцентричный человек и вполне верю,в то что он мог кинуть таким образом на бабки тех кто ему не нравится

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Разработка Телеграм-ботов

Я верю: Когда у тебя есть деньги, то все пытаются их отжать.

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Владимир Орехов

Больше на откаты похожи.

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Федор Русаков

Да что у вас там происходит

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Владимир Владимирович
«будет охотиться за каждым из руководителей Twitter до самой их смерти»

Какой кровожадный молодой человек)

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Андрей

Вампир прям какой-то...

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Вадим Д.

Это они ещё в киви банке ничего не хранили.

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Labeling

Забавно что, как и ожидалась, после разгона этой толпы бездельников с Твиттером ничего не случилось. Не нужно для соц. сети 11 000 сотрудников.

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Александр А.

Случилось. Крупные рекламодатели с шумом хлопают дверью, затем тихо возвращаются.

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Гриша Колесников

Маск своему биографу так сказал чисто для красивого словца, чтобы потом читать интересней было

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iluhevi4

Кучка обезумевших толерастных индусов

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Виктор

Наркомания до добра не доводит

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San Sanы4

это вы о ком? Маск просто уже не молодой ,поэтому так плохо выглядит

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Александр А.

Наркомания - это про известного нюхача, совладельца Golden Boy Promotion.

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Глеб Цапля

Господи, ну и серпентарий

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