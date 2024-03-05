Бывший глава Twitter Параг Агравал и ещё три топ-менеджера подали иск к Илону Маску из-за невыплаты пособий на $128 млн Статьи редакции
Они утверждают, что им причитаются годовые зарплаты и «сотни тысяч» опционов на акции, а Маск испытывает к ним личную неприязнь.
- Иск к Илону Маску подали четыре уволенных топ-менеджера X (бывший Twitter): гендиректор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт, пишет CNBC.
- Всех четверых уволили в октябре 2022 года сразу после покупки Twitter. В ноябре соцсеть сообщила, что уволила 50% сотрудников. В иске бывшие топ-менеджеры утверждают, что Маск питает к ним «особую неприязнь» и «поклялся мстить всю жизнь» — из-за подачи иска за попытку отказаться от покупки компании.
- Они ссылаются на заявление предпринимателя своему биографу Уолтеру Айзексону: Маск сообщил тому, что «будет охотиться за каждым из руководителей Twitter до самой их смерти». Также Маск рассказал, что планировал «обманом лишить топ-менеджеров их выходных пособий, чтобы сэкономить $200 млн».
- Истцы утверждают, что им причитались годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции». Они требуют выплатить им $128 млн выходного пособия, которое должны были получить после закрытия сделки по покупке соцсети. Например, Агравал претендовал на $50 млн, Сигал — на $37 млн, Гадде — на $17 млн.
- Это не первый подобный иск: в июле 2023 года бывшие сотрудники соцсети подали коллективную жалобу к Twitter, обвинив её в невыплате выходных пособий на $500 млн. Претензии пытались урегулировать до судебных разбирательств, но в декабре суд заявил, что прекращать дело не будет.
- В апреле 2023 года Агравал, Сигал и Гадде также подавали иск к Twitter с требованием выплатить им более $1 млн компенсаций — это издержки, которые им пришлось понести, участвуя в судебных разбирательствах против соцсети и отвечая на вопросы регуляторов в рамках расследований. Они выиграли его в декабре.
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Наглые рожи, довели Твиттер до убыточного состояния, а теперь ещё и шантажируют
нормальные у них там пособия)можно дом хороший купить ,если это конечно правда) Маск очень эксцентричный человек и вполне верю,в то что он мог кинуть таким образом на бабки тех кто ему не нравится
Я верю: Когда у тебя есть деньги, то все пытаются их отжать.
Больше на откаты похожи.
Да что у вас там происходит
Какой кровожадный молодой человек)
Вампир прям какой-то...
Это они ещё в киви банке ничего не хранили.
Забавно что, как и ожидалась, после разгона этой толпы бездельников с Твиттером ничего не случилось. Не нужно для соц. сети 11 000 сотрудников.
Случилось. Крупные рекламодатели с шумом хлопают дверью, затем тихо возвращаются.
Маск своему биографу так сказал чисто для красивого словца, чтобы потом читать интересней было
Кучка обезумевших толерастных индусов
Наркомания до добра не доводит
это вы о ком? Маск просто уже не молодой ,поэтому так плохо выглядит
Наркомания - это про известного нюхача, совладельца Golden Boy Promotion.
Господи, ну и серпентарий