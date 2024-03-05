ФАС сможет проверять ИТ-компании на нарушение антимонопольных законов

У нас «Яндекс Такси», например, тоже в реестре, и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей, расчёта вознаграждения и платы.