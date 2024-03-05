ФАС сможет проверять ИТ-компании на нарушение антимонопольных законов Статьи редакции
Пока маркетплейсы и агрегаторы попадают под мораторий на проверки, но этот пункт из постановления правительства уберут.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшие дни сможет проводить проверки ИТ-компаний, в том числе агрегаторов такси и маркетплейсов. Для этого подготовлены изменения в постановление правительства №448, сообщил глава службы Максим Шаскольский во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет «Интерфакс».
- ФАС «провела работу и пришла к мнению, что пора антимонопольный контроль из этого постановления вывести», чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов, которые пока ещё остаются».
- В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года. К ним относятся маркетплейсы и агрегаторы такси.
- В январе 2024 года ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%. Продавцы на площадках жаловались регулятору на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.
- Через неделю представитель Совета Федерации заявил, что готов законопроект, который установит для маркетплейсов предельную долю рынка в 25% и ограничит их в открытии новых пунктов при её превышении.
- В феврале ФАС раскритиковала «Яндекс Такси» за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию в 28% для водителей и рассказала, что компания не выполняет все требования службы.
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И этот движ ради очередного штрафа в 60 000₽?
Спрашивали - отвечаем! Схема монетизации такая: ограничить предельную долю рынка до 25%, компании начнут дробить, будут платить налоги и через год придет налоговая служба и спросит за незаконную оптимизацию путем дробления. Это уже другие штрафы. Главное - доказать, что компании после дробления управлялись одними и теми же лицами. А это будет именно так, потому что по-другому не умеют.
Многоходовочка это ввести понятие "необходимая оптимизация налоговых отчислений".
А я Яндекс давно надо на кукан правосудия насадить - курьеры и водители это типо самозанятые. Ага, с графиком работы и штрафами.
Метафоры у вас красивые.
А как надо делать? Если законодательство позволяет, то почему это незаконно?
Многоходовочка
Умные люди работают =) А либералы их ругают почем зря =)
Зауважал, не зря свой хлеб едят
Такси подешевеет!!!!!!
Обязательно. Сначала машины ещё в два раза подорожают. Кредиты на эти машины подорожают. Запчасти обязательно в 2-3 раза. Страховки хотя бы 1,5 раза. Бензин немного, рублей на 10-20. Мигрантам закрутим гайки. И такси сразу подешевеет)
только для сотрудников ФАС
Кроме угроз пальчиком, теперь и дичайшие штрафы в десятки тыщ рублей попрут. Не позавидуешь тут маркетплейсам и агрегаторам.
"Зри в корень" (с) Козьма Прутков.
Всё правильно, событие пройдёт и понеслась.
Какое ещё событие?!
Будет откровением сказать, что ФАС всегда мог это делать. Не только лишь всем.
Монополию на власть может?
Мало кто может это делать
Что значит слово "мораториий" в первом предложении в новости?
Безумно звучит.
Есть монопольный закон, который в сути своей регулирует экономику.
И как могут быть исключения в нём?
У нас свой путь. Нам чужды западные ценности.
Забыл, простите.
В стране полный беспредел из-за них (агрегаторов). Яндекс вообще перестал требовать от курьеров медицинские книжки. Они конечно говорят, что надо предоставить за 10 дней или заблокируют. По факту через 10 дней ничего не происходит и через месяц, и через два месяца тоже..
P.S.
Помните историю с Greenbox в Санкт-Петербурге?!
Неужели ФАС таки зайдет в Яндекс? У меня бутылка шампанского с 2020ого года стоит, все никак не открою
А ФАС, что-то понимает в IT?
Написал тут я жалобу на Авито... пришел ответ от чинуш, мол, в России дохера классифайд площадок. Вот и весь регуляция в России.