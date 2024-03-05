«Балтика» потребовала через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд рублей долга Статьи редакции
Доли иностранцев в «Балтике» передали в управление Росимуществу летом 2023-го — с тех пор компании спорят о правах на бренды.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» о взыскании с датской Carlsberg Breweries A/S долга в размере 4,41 млрд рублей, следует из картотеки дел. Внимание на это обратил «Ъ».
- Компания подала заявление в конце декабря 2023 года. Она хочет взыскать задолженность по соглашению от 2021 года: 4,09 млрд рублей основного долга, а также проценты за пользование займом с 21 августа по 21 сентября и с 22 сентября по 20 декабря 2023-го.
- Дата заседания была назначена на 14 февраля 2024 года, но суд отложил процесс на 10 апреля. «Балтика» также попросила о закрытом рассмотрении дела, суд ходатайство удовлетворил.
В «Балтике» отказались от комментариев «Ъ», в Carlsberg не ответили.
- В июне 2023 года Carlsberg подписала соглашение о продаже пивоваренной «Балтики», но сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. Carlsberg назвала решение «неожиданным» и оценила убыток от него в 624 млрд рублей.
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, петербургский суд признал отзыв лицензий недействительным. А позже — недействительной и передачу структуре Carlsberg в Казахстане принадлежащих «Балтике» пивоваренных брендов.
- В конце 2023 года суд арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Следствие подозревает их и других «неустановленных лиц» в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды. Шерстенников находится под арестом до 29 марта 2024 года, Рогачевский до 1 марта — под домашним арестом.
- «Ведомости» писали, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию. В Минфине заявили, что власти не планируют этого делать.
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Херасе какой у нас деловой климат роскошный.«Бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений»
Напомню:
Это фото из той России.
😁 Как мы знаем, Россий - много, у каждого своя практически.
Если бизнес кого надо, то гарантии там есть. Просто надо стать тем, кто надо. И все.
Или сразу быть таковым (-;
Такси климат просто убивается в 0
*Инвест
Как говорит один иноагент: "И последнее, в чем сила?" Как мы видим сила в силе, у кого сила - тот и прав. А не эти ваши все любовь, мудрость, красота.
Не только отнимем, но и уничтожим, чтоб другие боялись сопротивляться
А что в закрытом?
Рэкет бизнеса, так еще и некий «долг» хотят взыскать, дабы наложить арест на оставшуюся собственность (если такая в России еще есть у Carlsberg)
Правильно понимаю, у Carlsberg отжали бизнес, сорвали сделку по продаже, а теперь требуют взыскание долга)
И тут я просто....нет слов
Забирайте свое пиво назад