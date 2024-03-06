OpenAI ответила на иск Маска: обвинила в лицемерии, попытке захватить контроль над компанией и присоединить её к Teslа Статьи редакции
Предприниматель подал иск в начале марта: заявил, что OpenAI нарушила обязательство работать как НКО и стала похожа на «дочку» Microsoft.
- OpenAI официально прокомментировала иск Маска к компании. Под записью в блоге указаны имена гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, президента Грега Брокмана, главного исследователя Ильи Суцкевера и других.
- Руководство компании выразило сожаление из-за «смены настроения» у Маска, которым «они когда-то восхищались»: сначала он объявил, что стартап провалится, затем основал конкурирующую xAI, а теперь ещё и обратился в суд.
- При основании OpenAI в 2015 году компания собиралась заявить, что планирует привлечь только $100 млн инвестиций — но именно Илон Маск был тем, кто убедил её объявить, что компания нацелена на отметку в $1 млрд.
- В письме, которое приводит компания, Маск уверял, что $100 млн не хватит, чтобы OpenAI превратилась в «реального соперника» Google, и обещал предоставить недостающую сумму из собственных средств. Фактически же компания собрала только $130,5 млн: $45 млн вложил Маск, ещё около $90 млн — другие инвесторы.
- К 2017 году OpenAI признала, что ей для выполнения собственной миссии необходимы «миллиарды долларов в год» — эти деньги фирма вряд ли смогла бы привлечь как некоммерческая организация. Поэтому вместе с Маском компания задумалась о создании коммерческой структуры.
- Маск просил передать ему контроль в совете директоров, контрольный пакет акций, а также сделать его гендиректором. Когда в OpenAI отказали, он в ответ отказался от инвестиций в неё. В 2018-м он предложил фирме «прилипнуть к Tesla», используя автопроизводителя как «дойную корову». Предприниматель предполагал, что OpenAI может стать частью Tesla, а разработки компании могли бы ускорить создание полностью беспилотных машин. Вскоре после этого Маск вышел из совета директоров OpenAI.
- Также OpenAI отметила, что миссия по созданию AGI («универсальный ИИ») никогда не предполагала политики только открытого кода при разработках. Компания привела часть переписки Маска и Суцкевера, где оба соглашаются, что по мере достижения цели по созданию ИИ OpenAI должна становиться более закрытой.
- В другом письме Маск отметил, что такая политика может помешать компании конкурировать с Google: если они не смогут находиться на равном уровне, OpenAI по сути «бесплатно» помогает сопернику, который легко мог бы скопировать все наработки и применить их массово.
- Предприниматель соосновал OpenAI в 2015 году. В иске отмечается, что именно он предоставил «большую часть финансирования» в первые годы, курировал исследовательские направления, а также привлёк к работе «ведущих учёных и инженеров» — в том числе Илью Суцкевера, который вошёл в состав учредителей.
- Предприниматель вышел из совета директоров OpenAI в феврале 2018 года — из-за возможного конфликта интересов с Tesla, использующей машинное обучение для создания автопилота. Он уже тогда ставил под сомнение приверженность компании первоначальным принципам.
- В 2023 году Маск учредил xAI, чтобы «посоперничать» с OpenAI. Его шаги на ИИ-рынке вызвали недоумение в отрасли, так как он подписал письмо с призывом замедлить «масштабные ИИ-эксперименты», называл ИИ одной из главных угроз будущему цивилизации и критиковал OpenAI за «непрозрачный» подход и чересчур «коммерческие» взгляды.
- В марте 2024-го предприниматель подал иск к OpenAI и её сооснователям Сэму Альтману и Грегу Брокману — из-за того, что компания якобы пренебрегла условием работать как некоммерческая организация и «на благо человечества». Маск обвинил OpenAI в том, что та стала выпускать модели с закрытым исходным кодом и фактически стала «дочкой» Microsoft.
- Претензии предпринимателя «вытекают из сожалений, что он не участвует в работе OpenAI», сообщила компания сотрудникам во внутренней рассылке.
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Трамп придет разберется
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