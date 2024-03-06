Право
Таня Боброва

Минцифры анонсировало изменения в правилах аккредитации ИТ-компаний: появится критерий проверки иностранного участия Статьи редакции

Также министерство планирует упростить процесс подтверждения аккредитации.

  • Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 года.
  • Среди предложений: отмена критерия по проверке доли дохода от ИТ для малых технологических компаний, созданных менее трёх лет назад. Сейчас доход от ИТ-деятельности должен составлять более 30%. При этом стартапы могут не подтверждать долю, если их доход с момента создания составляет менее 1 млн рублей и они зарегистрированы в региональном реестре стартапов.
  • Если компания получила аккредитацию в год своего создания, она сможет в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.
  • При этом все заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только через Госуслуги, а проверка по уровню зарплаты будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.
  • ИТ-компании из «новых регионов» смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Льгота будет действовать до 1 июля 2025 года.
  • Также Минцифры планирует ввести критерий проверки на наличие иностранного участия. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 года.
  • Аккредитация, в частности, позволяет ИТ-компании получить льготы по налогам и кредитам, временное освобождение от проверок, отсрочку от армии для сотрудников. В феврале 2024 года источники «Ъ» говорили, что Минцифры планирует ужесточить правила включения в реестр аккредитованных ИТ-компаний так, чтобы в него не могли входить дочерние структуры иностранных организаций.

#новости #минцифры

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Зачем делать критерий на 50% для иностранцев? Как же теперь иностранные многомиллиардные стартапы будут у нас открываться-то? А как на счёт инвест климата о котором говорил презик ? Всё дальше не смог, смеюсь в голос от своих же слов, "инвест климат", ахаха ))

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Grisha
презик

Ну что ж вы так, гражданин...

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А вы о ком подумали, товарищ Берия? (с)

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Василий Шунаев
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Андрей Ш

А кто говорит о запретах?

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Кто?

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Андрей Ш

Ну так я вас спросил - кто запретит иностранному стартапу открыться?

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Бот, иди лесом, а? О каких запретах речь, что ты несёшь вообще? Медведь в военке с минусовым рейтингом и одинаковыми комментами. Лесом, шагом марш!

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Андрей Ш

На вопрос ответьте. ;) или жмет?

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Я не знаю о каких запретах вы говорите, бот. Так и ещё раз повторяю - лесом отсюда, бот плешивый.

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Андрей Ш

Ответьте на вопрос касательно вашего заявления - «Как же теперь много миллиардным стартапам открыться»

Вопрос - кто им запретит?

Или у вас раздвоение сознания? Одна клавиатура не знает что набирают на другой?

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Премудрый пискарь

Бегите глупцы!
Нам очень нужны IT-ки...

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Степан Беленький
Также Минцифры планирует ввести критерий проверки на наличие иностранного участия

Иноагентами запахло

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Буду ржать когда они idea от jetbrains запретят потому, что эностранное!!11) и весь oracle туда же можно :)

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placeholder

Jetbrains и так лицензии перестала в Россию продавать

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Как это мешает запретить бесплатную версию на стороне РФ?)

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Андрей Ш

Что такое аккредитованная ИТ компания не удосужились узнать?

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Вадим Д.

О, поправка на легионеров. Ну и хорошо.
А «новым регионам» везде у нас дорога, ага.

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Нечаева Юлия

У вас редактор проверяет заголовки?)

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Зонькин Миша

А что с ним не так?

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Нечаева Юлия

«Инностранного участия» было ранее
Но рада, что исправили)

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Griby Lenina

Условием аккредитации должно быть использование отечественного языка программирования.

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Василий Шунаев

интересно какой же из многих выберут))

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Andrey Rg

Программирования на русском языке)

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Григорий Лепсин

Пока это анонс проекта постановления. Окончательно ещё пока ничего не приняли. Да и большинство изменений должны вступить в силу с 1 мая текущего года. Так что еще есть время на обсуждение проекта, доработку. Да и окончательная редакция ещё не ясна. Время адаптироваться будет.

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