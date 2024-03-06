Минцифры анонсировало изменения в правилах аккредитации ИТ-компаний: появится критерий проверки иностранного участия Статьи редакции
Также министерство планирует упростить процесс подтверждения аккредитации.
- Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 года.
- Среди предложений: отмена критерия по проверке доли дохода от ИТ для малых технологических компаний, созданных менее трёх лет назад. Сейчас доход от ИТ-деятельности должен составлять более 30%. При этом стартапы могут не подтверждать долю, если их доход с момента создания составляет менее 1 млн рублей и они зарегистрированы в региональном реестре стартапов.
- Если компания получила аккредитацию в год своего создания, она сможет в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.
- При этом все заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только через Госуслуги, а проверка по уровню зарплаты будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.
- ИТ-компании из «новых регионов» смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Льгота будет действовать до 1 июля 2025 года.
- Также Минцифры планирует ввести критерий проверки на наличие иностранного участия. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 года.
- Аккредитация, в частности, позволяет ИТ-компании получить льготы по налогам и кредитам, временное освобождение от проверок, отсрочку от армии для сотрудников. В феврале 2024 года источники «Ъ» говорили, что Минцифры планирует ужесточить правила включения в реестр аккредитованных ИТ-компаний так, чтобы в него не могли входить дочерние структуры иностранных организаций.
492 показа
1.6K открытий
Зачем делать критерий на 50% для иностранцев? Как же теперь иностранные многомиллиардные стартапы будут у нас открываться-то? А как на счёт инвест климата о котором говорил презик ? Всё дальше не смог, смеюсь в голос от своих же слов, "инвест климат", ахаха ))
Ну что ж вы так, гражданин...
А вы о ком подумали, товарищ Берия? (с)
А кто говорит о запретах?
Кто?
Ну так я вас спросил - кто запретит иностранному стартапу открыться?
Бот, иди лесом, а? О каких запретах речь, что ты несёшь вообще? Медведь в военке с минусовым рейтингом и одинаковыми комментами. Лесом, шагом марш!
На вопрос ответьте. ;) или жмет?
Я не знаю о каких запретах вы говорите, бот. Так и ещё раз повторяю - лесом отсюда, бот плешивый.
Ответьте на вопрос касательно вашего заявления - «Как же теперь много миллиардным стартапам открыться»
Вопрос - кто им запретит?
Или у вас раздвоение сознания? Одна клавиатура не знает что набирают на другой?
Бегите глупцы!
Нам очень нужны IT-ки...
Иноагентами запахло
Буду ржать когда они idea от jetbrains запретят потому, что эностранное!!11) и весь oracle туда же можно :)
Jetbrains и так лицензии перестала в Россию продавать
Как это мешает запретить бесплатную версию на стороне РФ?)
Что такое аккредитованная ИТ компания не удосужились узнать?
О, поправка на легионеров. Ну и хорошо.
А «новым регионам» везде у нас дорога, ага.
У вас редактор проверяет заголовки?)
А что с ним не так?
«Инностранного участия» было ранее
Но рада, что исправили)
Условием аккредитации должно быть использование отечественного языка программирования.
интересно какой же из многих выберут))
Программирования на русском языке)
Пока это анонс проекта постановления. Окончательно ещё пока ничего не приняли. Да и большинство изменений должны вступить в силу с 1 мая текущего года. Так что еще есть время на обсуждение проекта, доработку. Да и окончательная редакция ещё не ясна. Время адаптироваться будет.