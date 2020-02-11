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Татьяна Боброва
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Регулятор в США проверит сделки Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft по покупке стартапов Материал редакции

Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов.

  • Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) запросила у Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft документы о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы, пишет The Wall Street Journal. Регулятора в том числе интересуют структура, суммы и цели сделок.
  • В частности, документы помогут комиссии понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки, которые не проверяются федеральными властями, для устранения потенциальных конкурентов. На момент публикации материала компании не ответили на запросы WSJ о комментариях.
  • В июле 2019 года о начале проверки технологических компаний сообщил Минюст США. Ведомство не называло конкретные компании, но отмечало, что хочет выяснить, как они стали лидерами рынка и используют ли в работе методы, снижающие конкуренцию и вредящие инновациям и потребителям.
FTC Expands Antitrust Investigation Into Big Tech
The Federal Trade Commission ordered five big tech companies—Alphabet, Amazon, Apple, Facebook and…
www.wsj.com

#новость #apple #google #amazon #facebook #microsoft

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4 комментария
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Саша Здоров

2

Ага, а зачем им ещё их покупать?)
Не, ну возможно, что функционал заинтересовал и решили монетизировать по полной.
Но всеж собирали потенциальных успешных

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Nurbol Alpysbayev

Саша
0

Вот именно. Гугл и другие, хорошо усвоили печальный урок Yahoo, который отказался покупать Гугл сначала за $1 млн (!), потом за $5 млрд, а потом и сам еле продался за $4 млрд

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Vladimir Chyorniy

0

Как бы общие настроения не побудили к ещё большей инхаус разработке.

Тогда, товарищи, пилить стартап в надежде что тебя купят уже не прокатит)

Корпорации будет проще сделать клон инхаус по быстрому и ничего не покупать.

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Denis Bystruev

Vladimir
0

Людей откуда брать? У всех больших компаний дефицит опытных кадров.

Покупка стартапа — это покупка голов, которые уже в интересующей теме и набили в ней шишки.

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