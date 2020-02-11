Регулятор в США проверит сделки Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft по покупке стартапов
Материал редакции
Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов.
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) запросила у Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft документы о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы, пишет The Wall Street Journal. Регулятора в том числе интересуют структура, суммы и цели сделок.
В частности, документы помогут комиссии понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки, которые не проверяются федеральными властями, для устранения потенциальных конкурентов. На момент публикации материала компании не ответили на запросы WSJ о комментариях.
В июле 2019 года о начале проверки технологических компаний сообщил Минюст США. Ведомство не называло конкретные компании, но отмечало, что хочет выяснить, как они стали лидерами рынка и используют ли в работе методы, снижающие конкуренцию и вредящие инновациям и потребителям.
Саша Здоров
Ага, а зачем им ещё их покупать?)
Не, ну возможно, что функционал заинтересовал и решили монетизировать по полной.
Но всеж собирали потенциальных успешных
Nurbol AlpysbayevСаша
Вот именно. Гугл и другие, хорошо усвоили печальный урок Yahoo, который отказался покупать Гугл сначала за $1 млн (!), потом за $5 млрд, а потом и сам еле продался за $4 млрд
Vladimir Chyorniy
Как бы общие настроения не побудили к ещё большей инхаус разработке.
Тогда, товарищи, пилить стартап в надежде что тебя купят уже не прокатит)
Корпорации будет проще сделать клон инхаус по быстрому и ничего не покупать.
Denis BystruevVladimir
Людей откуда брать? У всех больших компаний дефицит опытных кадров.
Покупка стартапа — это покупка голов, которые уже в интересующей теме и набили в ней шишки.