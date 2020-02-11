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Татьяна Боброва
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Регулятор в США проверит все сделки Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft по покупке стартапов за десять лет Материал редакции

Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов.

  • Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) запросила у Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft документы о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы, пишет The Wall Street Journal. Регулятора в том числе интересуют структура, суммы и цели сделок.
  • В частности, документы помогут комиссии понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки, которые не проверяются федеральными властями, для устранения потенциальных конкурентов. На момент публикации материала компании не ответили на запросы WSJ о комментариях.
  • В июле 2019 года о начале проверки технологических компаний сообщил Минюст США. Ведомство не называло конкретные компании, но отмечало, что хочет выяснить, как они стали лидерами рынка и используют ли в работе методы, снижающие конкуренцию и вредящие инновациям и потребителям.
FTC Expands Antitrust Investigation Into Big Tech
The Federal Trade Commission ordered five big tech companies—Alphabet, Amazon, Apple, Facebook and…
www.wsj.com

#новость #apple #google #amazon #facebook #microsoft

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11 комментариев
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Serge Sokolov

9

А куда девались конкуренты Ростеха и Роснано? Про Роснефть я примерно знаю.

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Саша Здоров

5

Ага, а зачем им ещё их покупать?)
Не, ну возможно, что функционал заинтересовал и решили монетизировать по полной.
Но всеж собирали потенциальных успешных

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Nurbol Alpysbayev

Саша
2

Вот именно. Гугл и другие, хорошо усвоили печальный урок Yahoo, который отказался покупать Гугл сначала за $1 млн (!), потом за $5 млрд, а потом и сам еле продался за $4 млрд

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Alexey Remizov

Nurbol
1

за 1 млн это не Yahoo, а вот Yahoo думала, думала и не решилачь брать за 5 мрлд клмпанию с выручкой 240 млн, но приэтом yahoo купила за 1 ярд поисковика N 2 на рынке.

но.. потом все было плохо
https://m.habr.com/en/post/4967/

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Nurbol Alpysbayev

Alexey
0

Самое первое предложение было за $1 млн. Конечно тогда хотели продать технологию (PageRank), а не уже существующую команию, но всё же https://gadgets.ndtv.com/internet/news/when-yahoo-refused-to-buy-google-for-1-million-865458

When Yahoo Refused to Buy Google for $1 Million
The Internet giant has decided to sell its core business to American telecom company Verizon for…
gadgets.ndtv.com
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Vladimir Chyorniy

1

Как бы общие настроения не побудили к ещё большей инхаус разработке.

Тогда, товарищи, пилить стартап в надежде что тебя купят уже не прокатит)

Корпорации будет проще сделать клон инхаус по быстрому и ничего не покупать.

Ответить

Denis Bystruev

Vladimir
2

Людей откуда брать? У всех больших компаний дефицит опытных кадров.

Покупка стартапа — это покупка голов, которые уже в интересующей теме и набили в ней шишки.

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Serge Sokolov

1

Ну да! Куда-то же конкуренты все подевались! 

Ответить

Максим Толмачев

1

как-то наивно вопрос ставится )) "не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов?"

да они по моему бОльшей частью этим и занимаются... Вот у Алфабета есть даже сайт-кладбище проектов и физическое кладбище. Там бОльшей частью лежат купленные стартапы 

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Aleksandr Bilous

0

Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов.

А папа римский срет в лесу? 

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Ivan Zamorev

Aleksandr
0

Папа римский не покупает стартапы же?

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