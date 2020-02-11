Регулятор в США проверит все сделки Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft по покупке стартапов за десять лет
Материал редакции
Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов.
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) запросила у Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft документы о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы, пишет The Wall Street Journal. Регулятора в том числе интересуют структура, суммы и цели сделок.
В частности, документы помогут комиссии понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки, которые не проверяются федеральными властями, для устранения потенциальных конкурентов. На момент публикации материала компании не ответили на запросы WSJ о комментариях.
В июле 2019 года о начале проверки технологических компаний сообщил Минюст США. Ведомство не называло конкретные компании, но отмечало, что хочет выяснить, как они стали лидерами рынка и используют ли в работе методы, снижающие конкуренцию и вредящие инновациям и потребителям.
Serge Sokolov
А куда девались конкуренты Ростеха и Роснано? Про Роснефть я примерно знаю.
Саша Здоров
Ага, а зачем им ещё их покупать?)
Не, ну возможно, что функционал заинтересовал и решили монетизировать по полной.
Но всеж собирали потенциальных успешных
Nurbol AlpysbayevСаша
Вот именно. Гугл и другие, хорошо усвоили печальный урок Yahoo, который отказался покупать Гугл сначала за $1 млн (!), потом за $5 млрд, а потом и сам еле продался за $4 млрд
Alexey RemizovNurbol
за 1 млн это не Yahoo, а вот Yahoo думала, думала и не решилачь брать за 5 мрлд клмпанию с выручкой 240 млн, но приэтом yahoo купила за 1 ярд поисковика N 2 на рынке.
но.. потом все было плохо
https://m.habr.com/en/post/4967/
Nurbol AlpysbayevAlexey
Самое первое предложение было за $1 млн. Конечно тогда хотели продать технологию (PageRank), а не уже существующую команию, но всё же https://gadgets.ndtv.com/internet/news/when-yahoo-refused-to-buy-google-for-1-million-865458
Vladimir Chyorniy
Как бы общие настроения не побудили к ещё большей инхаус разработке.
Тогда, товарищи, пилить стартап в надежде что тебя купят уже не прокатит)
Корпорации будет проще сделать клон инхаус по быстрому и ничего не покупать.
Denis BystruevVladimir
Людей откуда брать? У всех больших компаний дефицит опытных кадров.
Покупка стартапа — это покупка голов, которые уже в интересующей теме и набили в ней шишки.
Serge Sokolov
Ну да! Куда-то же конкуренты все подевались!
Максим Толмачев
как-то наивно вопрос ставится )) "не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов?"
да они по моему бОльшей частью этим и занимаются... Вот у Алфабета есть даже сайт-кладбище проектов и физическое кладбище. Там бОльшей частью лежат купленные стартапы
Aleksandr Bilous
Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли они небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов.
А папа римский срет в лесу?
Ivan ZamorevAleksandr
Папа римский не покупает стартапы же?