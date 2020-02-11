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Татьяна Боброва
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ФСБ потребовала у российских интернет-сервисов ключи для дешифровки переписки пользователей Материал редакции

Спецслужба может получить данные по «закону Яровой», но требования выдвинула только летом 2019 года, пишет The Bell.

7 комментариев
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Летом 2019 года ФСБ разослала российским интернет-сервисам из реестра организаторов распространения информации письма с требованием установить оборудование, которое позволит получить круглосуточный доступ к их информационным системам и ключи для дешифровки переписки пользователей. Об этом пишут The Bell и «Медуза» со ссылкой на источники.

Среди компаний, получивших письма, издания называют в том числе «Авито», Rutube и «Хабр». Всего в реестре Роскомнадзора находятся около 200 компаний, сколько из них получили письма от ФСБ — неизвестно.

Собеседник «Медузы» на интернет-рынке говорит, что требования ФСБ направила компаниям заказными письмами «Почты России», их получили «десяток интернет-сервисов». Издание смогло найти на сайте почтового оператора информацию об отправке писем. В службе безопасности на момент публикации материалов не ответили на запросы изданий.

В письме говорится, что органом для взаимодействия с участниками реестра выбран Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ, пишет The Bell. Также там приводятся ссылки на законы и подзаконные акты, принятые для реализации «закона Яровой».

По словам источника The Bell в одной из компаний из реестра, взаимодействие интернет-компаний с ФСБ уже идет — часть из них установили необходимое оборудование. «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов», — пояснил он.

Собеседник издания рассказал, что в ноябре компании получили ещё одно письмо: с приглашением встретиться для разъяснений тем, кто ещё не поставил оборудование.

Издания отмечают, что участники реестра организаторов распространения информации обязаны предоставлять персональные данные и переписки пользователей по запросу ФСБ. За отказ предоставить данные компаниям грозит блокировка.

#новость #законяровой

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7 комментариев
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Андрей Литовченко

11

В свободной стране, свободный доступ спецслужб к личной переписке граждан свободной страны)))

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Дмитрий Лебедев

3

23 и 24 ст. Конституции РФ вышли из чата...

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Эльбрус Аллахвердиев

Дмитрий
0

😔

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Roman Platonov

2

Паша, иди поговори с ними

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Ilya Brin

0

«А если найду?!» 😄

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Vasili Gulisabedashvili

0

Авито, RuTube, Хабр - найди лишнее слово, товарищ майор)

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Mikhail Golovanov

0

Бегите, глупцы!

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