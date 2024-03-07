Право
Маша Цепелева

Бывшего разработчика Google арестовали за кражу ИИ-технологий для китайских компаний Статьи редакции

Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн.

  • В США бывшего инженера-программиста Google обвинили в краже коммерческой тайны о технологиях искусственного интеллекта для двух китайских компаний, на которые он тайно работал. О деле пишет Reuters.
  • В документах суда указано, что Дин Линьвэй украл информацию об аппаратной инфраструктуре и программной платформе для обучения крупных моделей ИИ в центрах обработки данных.
  • Дин работал в Google c 2019 года. В 2022-м он получил предложение стать техническим директором в неназванной китайской компании и тогда, по версии следствия, начал воровать информацию. К маю 2023 года он скачал более 500 конфиденциальных файлов. По данным Минюста, после предложения Дин провёл в Китае почти полгода и владеет 20% акций этой компании.
  • В том же мае Дин основал собственную компанию, он уверял сотрудников, что у него есть опыт работы с «мощной вычислительной платформой Google, нужно только её воспроизвести и модернизировать».
  • Известно, что Google подозревала сотрудника в возможном преступлении и забрала рабочий ноутбук с доступом к корпоративным данным за день до того, как Дин планировал уйти в отставку. «После расследования мы обнаружили, что он украл множество документов, и быстро передали дело в правоохранительные органы», — прокомментировали в компании.
  • Дину грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч по каждому из четырёх пунктов обвинения.

#новости #google

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21 комментарий
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 Влад Шушкевич

Как там китаец этот из Кремниевой долины? Забыл как зовут.

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умный человек
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john qwerty

смарипродукты

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stonefield
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Nameless

Вот человеку делать было нечего, неужели настолько мало платили ему в гугле? :D

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Oleg Gorbunov

Читал как-то материал, что там в добавок часто идет предложение от китайских властей, от которого сложно отказаться — например, что родственников в Китае оставят в покое

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Revenant

Аппетит приходит во время еды.

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Ale K

Денег много не бывает

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Nameless

Согласен) Но терять свое место тоже такое себе)

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Мимо проходивший

Не думаю что дело было в деньгах. Партия бдит.

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john qwerty

Много не бывает

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Вадим Д.

Люди сажают людей за недоразвитый ИИ.

Очень жду продолжения. А, да: слава роботам 🤘🏻

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Слегка Придурковатый

А где его арестовали? Ну типа если в США, то он чот не очень умный.

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Ovechkin

К успеху шел, не повезло, не фартануло

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Netravin K.

Гугл такие

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Альвар

Партия довольна. Обеспечить пожизненная миска риса

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Борис

И кошка-девочку

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Дарья Кости

На что рассчитывают подобные ребята? Изначально же понятно, что всё вскроется. Не лень ему вот 10 лет теперь сидеть.

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Центр принятия решений

Замену ему найдут быстро, ресурсы есть)

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Невероятный Блондин

Дайте угадаю пока не читал: очередной китаец? )))

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Future Prophecies

Минюст даже бдит за тем, что он прожил полгода в Китае
Сейчас ещё заставят тик-ток продать Гуглу в качестве извинений

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18 комментариев
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