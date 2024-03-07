Бывшего разработчика Google арестовали за кражу ИИ-технологий для китайских компаний Статьи редакции
Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн.
- В США бывшего инженера-программиста Google обвинили в краже коммерческой тайны о технологиях искусственного интеллекта для двух китайских компаний, на которые он тайно работал. О деле пишет Reuters.
- В документах суда указано, что Дин Линьвэй украл информацию об аппаратной инфраструктуре и программной платформе для обучения крупных моделей ИИ в центрах обработки данных.
- Дин работал в Google c 2019 года. В 2022-м он получил предложение стать техническим директором в неназванной китайской компании и тогда, по версии следствия, начал воровать информацию. К маю 2023 года он скачал более 500 конфиденциальных файлов. По данным Минюста, после предложения Дин провёл в Китае почти полгода и владеет 20% акций этой компании.
- В том же мае Дин основал собственную компанию, он уверял сотрудников, что у него есть опыт работы с «мощной вычислительной платформой Google, нужно только её воспроизвести и модернизировать».
- Известно, что Google подозревала сотрудника в возможном преступлении и забрала рабочий ноутбук с доступом к корпоративным данным за день до того, как Дин планировал уйти в отставку. «После расследования мы обнаружили, что он украл множество документов, и быстро передали дело в правоохранительные органы», — прокомментировали в компании.
- Дину грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч по каждому из четырёх пунктов обвинения.
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Как там китаец этот из Кремниевой долины? Забыл как зовут.
смарипродукты
Вот человеку делать было нечего, неужели настолько мало платили ему в гугле? :D
Читал как-то материал, что там в добавок часто идет предложение от китайских властей, от которого сложно отказаться — например, что родственников в Китае оставят в покое
Аппетит приходит во время еды.
Денег много не бывает
Согласен) Но терять свое место тоже такое себе)
Не думаю что дело было в деньгах. Партия бдит.
Много не бывает
Люди сажают людей за недоразвитый ИИ.
Очень жду продолжения. А, да: слава роботам 🤘🏻
А где его арестовали? Ну типа если в США, то он чот не очень умный.
К успеху шел, не повезло, не фартануло
Гугл такие
Партия довольна. Обеспечить пожизненная миска риса
И кошка-девочку
На что рассчитывают подобные ребята? Изначально же понятно, что всё вскроется. Не лень ему вот 10 лет теперь сидеть.
Замену ему найдут быстро, ресурсы есть)
Дайте угадаю пока не читал: очередной китаец? )))
Минюст даже бдит за тем, что он прожил полгода в Китае
Сейчас ещё заставят тик-ток продать Гуглу в качестве извинений