Компания требует взыскать ущерб, причинённый Гоном.

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Японский автопроизводитель Nissan обратился в суд с гражданским иском, в котором потребовал взыскать с бывшего главы автомобильного альянса Renault‑Nissan‑Mitsubishi Карлоса Гона 10 млрд японских иен ($90 млн), говорится на сайте компании.

Иск подан для возмещения значительной части денежных убытков, причинённых в результате многолетнего мошенничества и должностных преступлений Гона, пояснили в компании.

Сумма ущерба рассчитана на основе данных о расходах, которые понесла Nissan по вине бывшего гендиректора. В их числе использование Гоном зарубежной недвижимости без оплаты аренды, частные рейсы на корпоративных самолётах, платежи сестре и личному юристу главы Nissan в Ливане, траты на внутреннее расследование в компании, юридические услуги и соблюдение нормативно-правовых требований в Японии, США и Нидерландах.

В Nissan не исключают, что сумма исковых требований увеличится за счёт штрафов, которые компания должна была уплатить Агентству финансовых услуг Японии, и штрафов, которые автопроизводитель ещё может заплатить в рамках уголовного преследования Гона.

Гон был обвинён в нарушении финансового законодательства в Японии и помещён под домашний арест в ноябре 2018 года. В пресс-релизе Nissan рассказала, что бывший гендиректор занижал размер собственной годовой зарплаты и неправомерно использовал средства компании. В 2019 году Гона отпустили под залог 1 млрд иен ($8,9 млн) в при условии, что он не покинет Японию.