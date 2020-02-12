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Компания требует взыскать ущерб, причинённый Гоном.
Японский автопроизводитель Nissan обратился в суд с гражданским иском, в котором потребовал взыскать с бывшего главы автомобильного альянса Renault‑Nissan‑Mitsubishi Карлоса Гона 10 млрд японских иен ($90 млн), говорится на сайте компании.
Иск подан для возмещения значительной части денежных убытков, причинённых в результате многолетнего мошенничества и должностных преступлений Гона, пояснили в компании.
Сумма ущерба рассчитана на основе данных о расходах, которые понесла Nissan по вине бывшего гендиректора. В их числе использование Гоном зарубежной недвижимости без оплаты аренды, частные рейсы на корпоративных самолётах, платежи сестре и личному юристу главы Nissan в Ливане, траты на внутреннее расследование в компании, юридические услуги и соблюдение нормативно-правовых требований в Японии, США и Нидерландах.
В Nissan не исключают, что сумма исковых требований увеличится за счёт штрафов, которые компания должна была уплатить Агентству финансовых услуг Японии, и штрафов, которые автопроизводитель ещё может заплатить в рамках уголовного преследования Гона.
Гон был обвинён в нарушении финансового законодательства в Японии и помещён под домашний арест в ноябре 2018 года. В пресс-релизе Nissan рассказала, что бывший гендиректор занижал размер собственной годовой зарплаты и неправомерно использовал средства компании. В 2019 году Гона отпустили под залог 1 млрд иен ($8,9 млн) в при условии, что он не покинет Японию.
В декабре 2019 года Гон сбежал в Ливан в коробке для музыкальной колонки Yamaha. Экс-глава автомобильного альянса своей вины не признал. «Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — заявил он.
Его прессуют за то, что хотел полноценно объединить с Рено? Тем самым притеснив японцев. Вытащил компанию из говна. Теперь взыскивают мифические суммы ещё и за то, что против него вели расследование) а говорят, что у нас притесняют бизнесменов. Случай с Калви просто цветочки.
Ну вот, сначала корпоративные самолеты, потом и в коробке норм полетать
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