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Галина Мубаракшина
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Nissan предъявила иск на $90 млн к экс-главе компании Карлосу Гону, обвинённому в финансовых преступлениях Материал редакции

Компания требует взыскать ущерб, причинённый Гоном.

4 комментария
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Японский автопроизводитель Nissan обратился в суд с гражданским иском, в котором потребовал взыскать с бывшего главы автомобильного альянса Renault‑Nissan‑Mitsubishi Карлоса Гона 10 млрд японских иен ($90 млн), говорится на сайте компании.

Иск подан для возмещения значительной части денежных убытков, причинённых в результате многолетнего мошенничества и должностных преступлений Гона, пояснили в компании.

Сумма ущерба рассчитана на основе данных о расходах, которые понесла Nissan по вине бывшего гендиректора. В их числе использование Гоном зарубежной недвижимости без оплаты аренды, частные рейсы на корпоративных самолётах, платежи сестре и личному юристу главы Nissan в Ливане, траты на внутреннее расследование в компании, юридические услуги и соблюдение нормативно-правовых требований в Японии, США и Нидерландах.

В Nissan не исключают, что сумма исковых требований увеличится за счёт штрафов, которые компания должна была уплатить Агентству финансовых услуг Японии, и штрафов, которые автопроизводитель ещё может заплатить в рамках уголовного преследования Гона.

Гон был обвинён в нарушении финансового законодательства в Японии и помещён под домашний арест в ноябре 2018 года. В пресс-релизе Nissan рассказала, что бывший гендиректор занижал размер собственной годовой зарплаты и неправомерно использовал средства компании. В 2019 году Гона отпустили под залог 1 млрд иен ($8,9 млн) в при условии, что он не покинет Японию.

В декабре 2019 года Гон сбежал в Ливан в коробке для музыкальной колонки Yamaha. Экс-глава автомобильного альянса своей вины не признал. «Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — заявил он.

#новость #nissan

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4 комментария
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petyapupkin

2

Его прессуют за то, что хотел полноценно объединить с Рено? Тем самым притеснив японцев. Вытащил компанию из говна. Теперь взыскивают мифические суммы ещё и за то, что против него вели расследование) а говорят, что у нас притесняют бизнесменов. Случай с Калви просто цветочки.

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Alexey QuQu

petyapupkin
0

Кого он там вытащил, Ниссан прям на самом дне не был.

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Алексей Савельев

0

Ну вот,  сначала корпоративные самолеты, потом и в коробке норм полетать

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Ware Wow

Алексей
0

Коробка стояла в частном самолете Bombardier Global Express. 
Так что все норм, никакого падения уровня жизни.

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