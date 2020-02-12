Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
685

Суд перевёл трёх фигурантов дела Baring Vostok под домашний арест спустя почти год их пребывания в СИЗО Материал редакции

Под домашним арестом находятся ещё четыре человека, в том числе основатель фонда Майкл Калви.

  • Московский городской суд отправил под домашний арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнёра фонда Вагана Абгаряна и экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, передаёт «Интерфакс».

  • С февраля 2019 года трое фигурантов уголовного дела Baring Vostok находились в СИЗО. Следствие просило продлить их пребывание в изоляторе, однако судья удовлетворил ходатайство защиты и перевёл обвиняемых под домашний арест до 12 апреля.

  • Зюзин, Абгарян, Владимиров и ещё четыре человека обвиняются в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Под следствием также основатель фонда, гражданин США Майкл Калви, партнёр фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев, бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов.

  • Уголовное дело против Калви и его коллег возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова. Изначально действия фигурантов рассматривали как мошенничество, но затем дело переквалифицировали в растрату. Фигуранты своей вины не признают.

Вкратце: за что задержали основателя инвестфонда…
Фонд инвестировал в «Яндекс», «1С», «Вкусвилл», Skyeng, «Тинькофф банк», ivi и другие компании…
vc.ru

#новость #baringvostok #делокалви

Право
Подписан
Отписаться
Как подтверждать судебные расходы, можно ли начислить на них проценты и на что вообще рассчитывать
Если вы не зарекаетесь от того, что хотя бы раз в жизни окажетесь в суде (например, против компании-продавца или ИП-строителя), прочтите эту статью или сохраните себе на всякий случай.
3
0
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u0432\u0438","baringvostok"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 106744, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 Feb 2020 18:12:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Начните карьеру в Data Science
Обучение с поддержкой наставника
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106744, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106744\/get","add":"\/comments\/106744\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106744"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Вася Пражкин

1

Занесли?

Ответить

Denis Kiselev

Вася
1

Едва ли. По экономике отпускать через год из сизо - это практика.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Не бойтесь говорить с клиентами о защите данных
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Подготовка личного или бизнес аккаунта в Инстаграм к продвижению и само продвижение: 10 советов
Если вам кажется, что создать и продвигать страницу в Инстаграм сегодня — не актуально, то вам только кажется. В этой с…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
История московского восьмиклассника, который пару раз попадал на главную Product Hunt c личными проектами, а еще пишет …
155

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Кравцов
за день
А если с ним поехать в другую страну, он работать будет?
Samsung представила смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Сослан Сакшин
за неделю
Мэил как всегда в своем ублюдском репертуаре)
Mail.ru Group начнёт показывать рекламу поверх изображений в интернете
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Сергей Михельсон

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Vl Al

«Альфа-банк» требует звонка для…

Сергей Милосердов

На что обратить внимание при…

Лев Щенин

«Альфа-банк» требует звонка для…

Уоррен Баффет

«Подход как к консультантам в…

Konstantin Ivanov

«Подход как к консультантам в…

Pasha Kislova

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Александр Антипов

Построил миллионный бизнес в…

Лев Щенин

Поиск заказчиков в конкурентной…

Михаил Качалов

ФСБ потребовала у российских…

Сергей Милосердов

На что обратить внимание при…

Артем Караваджио

Samsung представила Galaxy Z…

Vl Al

«Альфа-банк» требует звонка для…

Александр Антипов

Sleepbox — модульный микроотель

Evgeniy Guskov

Как запустить клон Delivery…

Alexey Kosulin

«Альфа-банк» требует звонка для…

Стас Соболь

Facebook будет платить Reuters…

Viktor Kutolkin

10 схем налоговой оптимизации…

Vl Al

«Альфа-банк» требует звонка для…

Valeryi Ozarnichuk

«Альфа-банк» требует звонка для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }