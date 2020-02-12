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Под домашним арестом находятся ещё четыре человека, в том числе основатель фонда Майкл Калви.
Московский городской суд отправил под домашний арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнёра фонда Вагана Абгаряна и экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, передаёт «Интерфакс».
С февраля 2019 года трое фигурантов уголовного дела Baring Vostok находились в СИЗО. Следствие просило продлить их пребывание в изоляторе, однако судья удовлетворил ходатайство защиты и перевёл обвиняемых под домашний арест до 12 апреля.
Зюзин, Абгарян, Владимиров и ещё четыре человека обвиняются в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Под следствием также основатель фонда, гражданин США Майкл Калви, партнёр фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев, бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов.
Уголовное дело против Калви и его коллег возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова. Изначально действия фигурантов рассматривали как мошенничество, но затем дело переквалифицировали в растрату. Фигуранты своей вины не признают.
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Вася Пражкин
Занесли?
Denis KiselevВася
Едва ли. По экономике отпускать через год из сизо - это практика.