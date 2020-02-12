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Татьяна Боброва
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«Хабр» рассказал об обработке запросов от госорганов на фоне сообщений о требовании ФСБ передать данные пользователей Материал редакции

В 2019 и 2020 годах сайт ответил на 16 обращений — в основном, от Роскомнадзора.

10 комментариев
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Сайт об ИТ-индустрии «Хабр» раскрыл порядок обработки запросов от государственных органов и статистику по таким обращениям. Сообщение опубликовал руководитель отдела по работе с пользователями и комьюнити-менеджер проекта Алексей Шевелёв.

Он отметил, что впервые «Хабр» опубликовал отчёт о прозрачности (Transparency report) в 2018 году. Он содержал статистику обращений госорганов с 2013 года: всего сайт удовлетворил 30 запросов властей, два из которых обжаловал, а ещё девять отклонил.

В отчёте за 2019-2020 годы говорится, что проекты «Хабр», «Мой круг», «Фрилансим», «Автокадабра» и «Тостер» ответили на шесть обращений от МВД, семь от Роскомнадзора и три от Google. Они удовлетворили одиннадцать запросов, три отклонили и три оспорили. В отчёте нет запросов от спецслужб.

Шевелёв также рассказал, что «Хабр» не осуществляет автоматический обмен данными по принципу системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). По его словам, у проекта нет «программно-аппаратного комплекса, подключенного каналом связи к пульту ФСБ».

11 февраля The Bell и «Медуза» сообщили, что летом 2019 года ФСБ потребовала от «десятка» российских интернет-сервисов установить оборудование, которое позволит получить круглосуточный доступ к их информационным системам и ключи для дешифровки переписки пользователей. Среди компаний, получивших такие письма, издания называли в том числе «Хабр».

#новость #хабр

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10 комментариев
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Вася Пражкин

3

По его словам, у проекта нет «программно-аппаратного комплекса, подключенного каналом связи к пульту ФСБ».

Не, ну это ни в какие ворота! Что они себе позволяют? А завтра что, баннер Навального на главной повесят? Это ж раскачка лодки чистой воды!

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Игорь Крафт

Вася
2

Времени нет на раскачку!

Ответить

Игорь Крафт

Вася
1

Времени на раскачку нет!

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Эльдар Муртазин

Вася
0

Какой баннер? Хабр же вне политики)

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Дмитрий Зинов

0

Что же это делается, а 😒

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Valera Rybakoff

0

В отчёте нет запросов от спецслужб.

¯ \ _ (ツ) _ / ¯

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Dmitry Mikushin

0

Я вот когда ещё рядовым инженером работал, меня как-то сразу заинтересовало число сотрудников компании, которые поддерживают тесные связи с бывшим местом службы. Возьмём допустим какой-нибудь московский филиал западной технологической компании. Ну и возьмём процент полицейских на тысячу человек населения в России, который, как известно, один из самых высоких. Получается, что около такого же высокого процента в филиале западной компании трудится наших, скажем прямо, сотрудников в штатском. Логично же? Очевидно, они чем-то делятся, пишут записки в меру своего понимания. К счастью в корпорациях принято, чтобы ни один сотрудник не владел всей полнотой информации. Поэтому запросы-запросами, но если из 10 человек трое-четверо так или иначе связаны со службами, то можно и без запросов, и вообще наше состояние ещё очень далеко от того, чтобы обсуждать запросы.

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Андрей Лучина

Dmitry
0

Тут наверное стоит разделить внутренние/внешние угрозы личности/ее правам/обществу/интересам корпораций/государственной безопасности. Ну и как все это соблюдать без нарушения конституций участвующих стран и международного права. Ну и насколько это относится к полномочиям того или иного отдела соответствующего ведомства. Например, то, что вы описываете, насколько понимаю, относится к промышленному шпионажу в большей степени, короче говоря - внешнеэкономические угрозы, а не внутриполитические

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Dmitry Mikushin

Андрей
0

В правящих кругах как и полвека назад попрежнему считается, что англосакские мировые корпорации больны деньгами и нам совершенно чужды своей пошлостью. А вот ту коробочку-то мы на вооружение возьмём. Конституции, международное право? Шпионаж?! Нет, это Любовь к Родине, сынок. И разделять тут нечего, бдительный гражданин-сотрудник сам отнесёт нехороший ложик или переписочку. Запросы писать - это для неудачников-провинциалов.

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Рустам Ахмедов

–4

К

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