В 2019 и 2020 годах сайт ответил на 16 обращений — в основном, от Роскомнадзора.

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Сайт об ИТ-индустрии «Хабр» раскрыл порядок обработки запросов от государственных органов и статистику по таким обращениям. Сообщение опубликовал руководитель отдела по работе с пользователями и комьюнити-менеджер проекта Алексей Шевелёв.

Он отметил, что впервые «Хабр» опубликовал отчёт о прозрачности (Transparency report) в 2018 году. Он содержал статистику обращений госорганов с 2013 года: всего сайт удовлетворил 30 запросов властей, два из которых обжаловал, а ещё девять отклонил.

В отчёте за 2019-2020 годы говорится, что проекты «Хабр», «Мой круг», «Фрилансим», «Автокадабра» и «Тостер» ответили на шесть обращений от МВД, семь от Роскомнадзора и три от Google. Они удовлетворили одиннадцать запросов, три отклонили и три оспорили. В отчёте нет запросов от спецслужб.

Шевелёв также рассказал, что «Хабр» не осуществляет автоматический обмен данными по принципу системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). По его словам, у проекта нет «программно-аппаратного комплекса, подключенного каналом связи к пульту ФСБ».