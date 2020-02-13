Власти Чехии начали расследование против Avast после публикаций о продаже данных об активности пользователей антивируса
Материал редакции
В конце января 2020 года Avast заявила о ликвидации «дочки», которая продавала данные об интернет-активности пользователей.
Бюро по защите персональных данных Чехии начало предварительное расследование против компании Avast, говорится на сайте ведомства. Компанию подозревают в нарушении защиты личных данных пользователей.
Поводом для проверки стало совместное расследование издания Motherboard и PCMag, опубликованное в январе 2020 года. Издание утверждало, что Avast через дочернюю компанию Jumpshot за «миллионы долларов» продаёт данные об интернет-активности пользователей крупным корпорациям.
После публикации Avast заявила о планах ликвидировать Jumpshot, отметив, что доверие пользователей — приоритет компании. По собственным данным, месячная аудитория Avast составляет 435 млн активных пользователей, а Jumpshot располагает данными со 100 млн устройств.