Суд в США временно заблокировал военный контракт Microsoft на $10 млрд по требованию Amazon
Материал редакции
Microsoft выиграла конкурс на создание облачной инфраструктуры хранения данных для Минобороны США осенью 2019 года.
Суд в США временно заблокировал контракт Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США стоимостью $10 млрд по требованию Amazon, пишет CNBC. Точные сроки приостановки исполнения контракта не уточняются.
В Amazon и Минобороны не прокомментировали решение суда. В Microsoft сообщили, что расстроены вынужденной задержкой, но уверены, что в итоге суд встанет на сторону компании.
Microsoft получила контракт в октябре 2019 года, сумев обойти Amazon, IBM и Oracle. В январе 2020 года Amazon обратилась в суд с просьбой приостановить исполнение контракта. Компания настаивает, что при выборе победителя военное ведомство учло мнение президента США Дональда Трампа, который часто критикует Amazon и главу компании Джеффа Безоса.
Ilya Brin
Наверно хорошо, когда в твоей стране есть сразу несколько частных IT-компаний, которые могут общаться с государством на равных и быть услышанными.
И тебе при этом, как гражданину вообще не важно, кто из них победит. Всё в итоге в плюс.
Valera RybakoffIlya
В конечном счёте всё как раз держится на том что гражданам НЕ всё равно. Государство и компании - это лишь правовые абстракции.
Олег Нечаев
В параллельной реальности суд бы заблокировал Амазон по тем же самым причинам.
Yuriy MikaelyanОлег
в параллельной реальности Амазон бы заблокировал суд по требованию Майкрософт
Ilya BrinОлег
В параллельной реальности Джеф Безос бежал за границу.
Dmitry Voronov
- Компания настаивает, что при выборе победителя военное ведомство учло мнение президента США Дональда Трампа, который часто критикует Amazon и главу компании Джеффа Безоса, - и где такое может быть, как не в параллельной реальности?