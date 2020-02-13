Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
478

Суд в США временно заблокировал военный контракт Microsoft на $10 млрд по требованию Amazon Материал редакции

Microsoft выиграла конкурс на создание облачной инфраструктуры хранения данных для Минобороны США осенью 2019 года.

  • Суд в США временно заблокировал контракт Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США стоимостью $10 млрд по требованию Amazon, пишет CNBC. Точные сроки приостановки исполнения контракта не уточняются.
  • В Amazon и Минобороны не прокомментировали решение суда. В Microsoft сообщили, что расстроены вынужденной задержкой, но уверены, что в итоге суд встанет на сторону компании.
  • Microsoft получила контракт в октябре 2019 года, сумев обойти Amazon, IBM и Oracle. В январе 2020 года Amazon обратилась в суд с просьбой приостановить исполнение контракта. Компания настаивает, что при выборе победителя военное ведомство учло мнение президента США Дональда Трампа, который часто критикует Amazon и главу компании Джеффа Безоса.
Judge temporarily blocks Microsoft Pentagon…
Last month, Amazon filed a motion asking the court to pause Microsoft's work on the $10 billion…
www.cnbc.com

#новость #microsoft #amazon

Право
Подписан
Отписаться
«Хабр» рассказал об обработке запросов от госорганов на фоне сообщений о требовании ФСБ передать данные пользователей
В 2019 и 2020 годах сайт ответил на 16 обращений — в основном, от Роскомнадзора.
0
0
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft","amazon"], "comments": 6, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 107018, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Feb 2020 23:24:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офтоп
Пять главных вопросов по запуску стартапа за ноябрь-декабрь
Денис Гордиенко, руководитель Bright Mobile, о самых популярных вопросах от основателей стартапов, которые звучали в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 107018, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107018\/get","add":"\/comments\/107018\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107018"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Brin

2

Наверно хорошо, когда в твоей стране есть сразу несколько частных IT-компаний, которые могут общаться с государством на равных и быть услышанными.

И тебе при этом, как гражданину вообще не важно, кто из них победит. Всё в итоге в плюс.

Ответить

Valera Rybakoff

Ilya
4

В конечном счёте всё как раз держится на том что гражданам НЕ всё равно. Государство и компании - это лишь правовые абстракции.

Ответить

Олег Нечаев

0

В параллельной реальности суд бы заблокировал Амазон по тем же самым причинам.

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Олег
2

в параллельной реальности Амазон бы заблокировал суд по требованию Майкрософт

Ответить

Ilya Brin

Олег
0

В параллельной реальности Джеф Безос бежал за границу.

Ответить

Dmitry Voronov

0

- Компания настаивает, что при выборе победителя военное ведомство учло мнение президента США Дональда Трампа, который часто критикует Amazon и главу компании Джеффа Безоса, - и где такое может быть, как не в параллельной реальности?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Гайдлайн управления кризисом от FleishmanHillard
Материал подготовлен международным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникационной группой «Ор…
1
Boomstarter
Подписан
Отписаться
История любви с краудфандингом
Свою историю отношений с краудфандингом рассказывает руководитель отдела проектов Полина:
0
Otus
Подписан
Отписаться
Какие языки программирования учить? Карьера в IT (часть 1)
Таблицы, списки и примеры из личной практики — собрали самое полезное и интересное с первого дня интенсива «Стратегичес…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Валерий Никнейм
за день
>Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию
Аудитория мессенджера WhatsApp превысила 2 млрд пользователей
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Олег Нечаев

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Василий Степанов

ВТБ решил перевести до 1 млн…

Andro Shioshvili

Как первый опыт взрывного пиара…

Тарас Рогаченко

Memebot — бот с новым видом…

Leo Uvarov

Facebook вслед за Twitter…

Alexandre Svergoun

ФСБ потребовала у российских…

Anton Chigurh

Какие есть примеры успешных…

Pavel Mipt

Roem.ru: сервис YouDo расстался…

Василий Степанов

ВТБ решил перевести до 1 млн…

Valera Rybakoff

У Билайн сбои в работе…

Михаил Качалов

ФСБ потребовала у российских…

Олег

ЦБ вернёт нулевую комиссию за…

Александр Белов

ЦБ вернёт нулевую комиссию за…

Евгений Волк

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Sergei Toropov

Аудитория мессенджера WhatsApp…

Евгений Волк

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Олег Нечаев

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Саша Захарова

«Плавали, знаем… » или почему…

Василий Степанов

ВТБ решил перевести до 1 млн…

Олег Нечаев

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }