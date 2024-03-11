ФАС признала Mars и Nestle доминирующими на рынке кормов для животных — они обязались снизить цены на товары Статьи редакции
В частности, предоставить торговым сетям скидку на часть ассортимента.
- ФАС сообщила, что провела анализ конкуренции на рынке производителей кормов для домашних животных из-за жалоб граждан на цены.
- «Лидерами по производству и реализации» такой продукции антимонопольная служба назвала ГК «Марс» и ООО «Нестле Россия» — российские подразделения Mars и Nestle. В 2023 году их доля на рынке в России составила 73,1% от общего объёма продаж кормов для кошек и собак. Поэтому ФАС признала их «коллективно доминирующими».
- Обе компании готовы «взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнёрам промоскидки до 30% на определённый ассортимент кормов для кошек и собак». Какой именно это ассортимент и на какой период предоставят скидки — не указано. ООО «Нестле Россия» кроме этого решило снизить цены на корм «Дарлинг».
- В Mars заявили «Коммерсанту», что компания 1,5 года не поднимала цены на продукцию для животных, «несмотря на рост стоимости сырья, упаковки и логистики», а также «регулярно проводит промоакции, в том числе и благотворительные».
- Mars производит корма под брендами Whiskas, Pedigree, Sheba, Royal Canin, Kitekat, Chappie, Perfect Fit и другие. Nestle выпускает корма Cat Chow, Darling, Dog Chow, Felix, Frieskies, Gourmet, Pro Plan и Purina One. Российское подразделение последней в январе 2024 года предупредило партнёров о росте цен на корм для кошек и собак до 12%. Причины — подорожание мясных и рыбных ингредиентов, упаковки и логистики.
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Хм, а торговые сети снизят цены или «все же уже привыкли»?компания 1,5 года не поднимала цены на продукцию для животных
Как раз по розничным ценам не заметно.
этот слишком умный, пакуй его!
Там, наверное, уже очередь из родственников кадырова
за кормом стоят?
"доминирующими на рынке", т.е. ребята делают хороший качественный корм, покупатели его берут. а за это их наказывают?
"Популярный" не равно "хороший качественный".
Все такие попробовали.. "фу, говно".. "а чего так дорого".. ладно, "в следующий раз опять куплю"?
Я хз какая ситуация у этих кормов, но если в магазинах и в вет.клиниках продается корм тех, кто смог проплатить логистику и ретробонусы, то покупателю придется жрать что дали. Потому что расчудесный корм производится малыми партиями и никто не подсуетился
Роял канин ни разу в сетевых магазинах не видел.
В сетевых магазинах ничего лучше Purina One не встречал, хотя он конечно не сильно лучше прочих "вискасов")
Они обязались демпинговать цены на товары
То есть для людей?
А я то думаю. чего за вкус такой странный
Это же для собак вкусняшка, Вы зачем это кушали
блин, никто не предупредил
Ясно-понятно, ничего не подешевеет)
даже если скидку сделают то скорее всего просто компенсируют это уменьшением количества грамм в продукте
а как доминирующее положение связано с завышением цен (если оно есть конечно)?
Компания, заполучившая доминирующее положение, не имеет права повышать цены или вести себя ограничивающим образом без должного обоснования
На шоколадки еще снизьте цены, пожалуйста
Свое надо делать. Корм - Корм.
Погодите ка, я тоже кушаю Mars и Nestle 😳
Цены не поднимали, просто объём паучей (пакетиков влажного корма) снизили со 100 грамм до 70-ти.
А что, из России не будут уходить?
А зачем?
Кошки и собаки обрадовались.. наконец-то хозяева будут покупать им много корма. И по приемлемой цене. Указано то они обязались снизить цены на товары, а именно предоставить торговым сетям скидку на часть ассортимента. А сами торговые сети снизят стоимость? Но в любом случае раз доминирующее положение на рынке нужно с этим мириться.
На самом деле сейчас начинают многие компании так кошмарить.