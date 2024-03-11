Право
Евгения Евсеева

ФАС признала Mars и Nestle доминирующими на рынке кормов для животных — они обязались снизить цены на товары Статьи редакции

В частности, предоставить торговым сетям скидку на часть ассортимента.

  • ФАС сообщила, что провела анализ конкуренции на рынке производителей кормов для домашних животных из-за жалоб граждан на цены.
  • «Лидерами по производству и реализации» такой продукции антимонопольная служба назвала ГК «Марс» и ООО «Нестле Россия» — российские подразделения Mars и Nestle. В 2023 году их доля на рынке в России составила 73,1% от общего объёма продаж кормов для кошек и собак. Поэтому ФАС признала их «коллективно доминирующими».
  • Обе компании готовы «взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнёрам промоскидки до 30% на определённый ассортимент кормов для кошек и собак». Какой именно это ассортимент и на какой период предоставят скидки — не указано. ООО «Нестле Россия» кроме этого решило снизить цены на корм «Дарлинг».
  • В Mars заявили «Коммерсанту», что компания 1,5 года не поднимала цены на продукцию для животных, «несмотря на рост стоимости сырья, упаковки и логистики», а также «регулярно проводит промоакции, в том числе и благотворительные».
  • Mars производит корма под брендами Whiskas, Pedigree, Sheba, Royal Canin, Kitekat, Chappie, Perfect Fit и другие. Nestle выпускает корма Cat Chow, Darling, Dog Chow, Felix, Frieskies, Gourmet, Pro Plan и Purina One. Российское подразделение последней в январе 2024 года предупредило партнёров о росте цен на корм для кошек и собак до 12%. Причины — подорожание мясных и рыбных ингредиентов, упаковки и логистики.
Фото: «2ГИС»

#новости #фас

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29 комментариев
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 Вадим Д.

Хм, а торговые сети снизят цены или «все же уже привыкли»?

компания 1,5 года не поднимала цены на продукцию для животных

Как раз по розничным ценам не заметно.

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Mr. U

этот слишком умный, пакуй его!

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Андрей

Там, наверное, уже очередь из родственников кадырова

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Артур Маслов

за кормом стоят?

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Тоже хочу

"доминирующими на рынке", т.е. ребята делают хороший качественный корм, покупатели его берут. а за это их наказывают?

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Слегка Придурковатый

"Популярный" не равно "хороший качественный".

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Тоже хочу

Все такие попробовали.. "фу, говно".. "а чего так дорого".. ладно, "в следующий раз опять куплю"?

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Юрий Б.

Я хз какая ситуация у этих кормов, но если в магазинах и в вет.клиниках продается корм тех, кто смог проплатить логистику и ретробонусы, то покупателю придется жрать что дали. Потому что расчудесный корм производится малыми партиями и никто не подсуетился

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Микс из мусоровоза

Роял канин ни разу в сетевых магазинах не видел.

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Andrey Kulakov

В сетевых магазинах ничего лучше Purina One не встречал, хотя он конечно не сильно лучше прочих "вискасов")

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умный человек

Они обязались демпинговать цены на товары

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A V

То есть для людей?

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Артём Вольский
В Mars заявили «Коммерсанту», что компания 1,5 года не поднимала цены на продукцию для животных, «несмотря на рост стоимости сырья, упаковки и логистики», а также «регулярно проводит промоакции, в том числе и благотворительные».-не следил,но если так это очень похвально ...На промоакции кстати натыкался
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Тоже хочу

А я то думаю. чего за вкус такой странный

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Даниил Севостьянов
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панкратович

Это же для собак вкусняшка, Вы зачем это кушали

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Тоже хочу

блин, никто не предупредил

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Пена Литрова
«взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнёрам промоскидки до 30% на определённый ассортимент кормов для кошек и собак»

Ясно-понятно, ничего не подешевеет)

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flash

даже если скидку сделают то скорее всего просто компенсируют это уменьшением количества грамм в продукте

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Дмитрий Зима

а как доминирующее положение связано с завышением цен (если оно есть конечно)?

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Прожектор землеройки

Компания, заполучившая доминирующее положение, не имеет права повышать цены или вести себя ограничивающим образом без должного обоснования

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Созвонова

На шоколадки еще снизьте цены, пожалуйста

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Борис Интеграторов

Свое надо делать. Корм - Корм.

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Запопу Кусь

Погодите ка, я тоже кушаю Mars и Nestle 😳

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Fygon isk

Цены не поднимали, просто объём паучей (пакетиков влажного корма) снизили со 100 грамм до 70-ти.

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

А что, из России не будут уходить?

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Сергей Доктор

А зачем?

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Кирилл Добряков

Кошки и собаки обрадовались.. наконец-то хозяева будут покупать им много корма. И по приемлемой цене. Указано то они обязались снизить цены на товары, а именно предоставить торговым сетям скидку на часть ассортимента. А сами торговые сети снизят стоимость? Но в любом случае раз доминирующее положение на рынке нужно с этим мириться.

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Zoom

На самом деле сейчас начинают многие компании так кошмарить.

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