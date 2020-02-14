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Лиана Липанова
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Власти США обвинили Huawei в краже коммерческих тайн американских компаний Материал редакции

Компания присвоила интеллектуальную собственность шести американских компаний, утверждает Минюст США.

  • Власти США обвинили Huawei и её дочерние компании Huawei Device, Huawei Device USA, Futurewei и Skycom в сговоре с целью похищения коммерческих тайн американских компаний, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
  • Обвинения предъявлены и финансовому директору компании Ванчжоу Мэну. Huawei присвоила интеллектуальную собственность шести американских технологических компаний, утверждают в министерстве. Названия компаний не уточняются. Украденные технологии включают исходный код, технологию антенн и технологию тестирования роботов, объяснили в ведомстве.
  • Минюст утверждает, что китайская компания на протяжении многих лет с помощью мошенничества и обмана пыталась выведать коммерческие тайны американских компаний: заключала соглашения о конфиденциальности и нарушала условия контракта, нанимала бывших работников американских компаний, а также ввела бонусную программу для сотрудников, получивших конфиденциальную информацию от конкурентов, говорится в заявлении.
  • С мая 2019 года из-за торговой войны с Китаем власти США запретили Huawei покупать оборудование и технологии у американских компаний. Сейчас компания работает с американскими партнёрами по временной лицензии. 13 февраля 2020 года правительство США вновь продлило лицензию китайской компании до 1 апреля 2020 года. Она должна была закончиться 16 февраля.

#новость #huawei

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8 комментариев
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Николай Пименов

5

А как разведка США купила Crypto и читала секретные переписки 120 стран, так это нормально. А как Huawei купили несколько noname компаний, так все, война, санкции... 

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Roman Platonov

1

Что ни день, то скандалы, интриги, расследования...

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Вадим Моржик

0

для либералов пойдет. будут еще доказывать, что "так и было!"

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David Zaripov

0

Дело даже не в том что украли, а в том что нужен был повод полаять. Вон Арабы с Евреями у США воруют и ядерные технологии, и людей убивают, ничего же? А вот как дизайн антенны украли для телефона, ну все, тут уже чуть ли не война - Китай же.

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Saucedo Puetz

0

Хуавей, уходите вы из США, жить там вам все равно спокойно не дадут

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Артур

–1

Почему в данной ситуации обвиняют Huawei в чем то именно власти США, а не те компании, чью интеллектуальную собственность те якобы присвоили? Тайна ведь не государственная, а коммерческая.

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Эльдар Муртазин

Артур
0

Лол. То есть когда власти РФ обвиняют другие компании в том, что они не хранят ПД россиян в РФ, то ПД как бы государственные, а не пользовательские. 

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Артур

Эльдар
0

Ахуенное сравнение, это ведь одно и тоже.

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