Компания присвоила интеллектуальную собственность шести американских компаний, утверждает Минюст США.
- Власти США обвинили Huawei и её дочерние компании Huawei Device, Huawei Device USA, Futurewei и Skycom в сговоре с целью похищения коммерческих тайн американских компаний, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
- Обвинения предъявлены и финансовому директору компании Ванчжоу Мэну. Huawei присвоила интеллектуальную собственность шести американских технологических компаний, утверждают в министерстве. Названия компаний не уточняются. Украденные технологии включают исходный код, технологию антенн и технологию тестирования роботов, объяснили в ведомстве.
- Минюст утверждает, что китайская компания на протяжении многих лет с помощью мошенничества и обмана пыталась выведать коммерческие тайны американских компаний: заключала соглашения о конфиденциальности и нарушала условия контракта, нанимала бывших работников американских компаний, а также ввела бонусную программу для сотрудников, получивших конфиденциальную информацию от конкурентов, говорится в заявлении.
- С мая 2019 года из-за торговой войны с Китаем власти США запретили Huawei покупать оборудование и технологии у американских компаний. Сейчас компания работает с американскими партнёрами по временной лицензии. 13 февраля 2020 года правительство США вновь продлило лицензию китайской компании до 1 апреля 2020 года. Она должна была закончиться 16 февраля.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","huawei"],
"comments": 8,
"likes": 2,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 107076,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 14 Feb 2020 11:58:55 +0300",
"is_special": false }
Николай Пименов
А как разведка США купила Crypto и читала секретные переписки 120 стран, так это нормально. А как Huawei купили несколько noname компаний, так все, война, санкции...
Roman Platonov
Что ни день, то скандалы, интриги, расследования...
Вадим Моржик
для либералов пойдет. будут еще доказывать, что "так и было!"
David Zaripov
Дело даже не в том что украли, а в том что нужен был повод полаять. Вон Арабы с Евреями у США воруют и ядерные технологии, и людей убивают, ничего же? А вот как дизайн антенны украли для телефона, ну все, тут уже чуть ли не война - Китай же.
Saucedo Puetz
Хуавей, уходите вы из США, жить там вам все равно спокойно не дадут
Артур
Почему в данной ситуации обвиняют Huawei в чем то именно власти США, а не те компании, чью интеллектуальную собственность те якобы присвоили? Тайна ведь не государственная, а коммерческая.
Эльдар МуртазинАртур
Лол. То есть когда власти РФ обвиняют другие компании в том, что они не хранят ПД россиян в РФ, то ПД как бы государственные, а не пользовательские.
АртурЭльдар
Ахуенное сравнение, это ведь одно и тоже.