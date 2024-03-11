Суд по иску ФНС арестовал имущество одной из структур IKEA на 12,9 млрд рублей Статьи редакции
Ответчик заявил в суде, что хочет мирно урегулировать спор с налоговой.
- 7 марта 2024 года Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры в отношении ООО «Торг» по иску ФНС и арестовал имущество компании на 12,9 млрд рублей, за исключением средств, предназначенных для выплат зарплат сотрудникам, уплаты налогов и прочих платежей в бюджет.
- 11 марта прошло предварительное заседание по делу, на котором назначили основное слушание на 11 апреля 2024 года, пишет «Интерфакс». Представитель ответчика в суде заявил, что компания намерена мирно урегулировать спор с ФНС и уже направила предложение руководителю службы Даниилу Егорову, передаёт «Ъ».
- ФНС подала иск к ООО «Торг», учредитель которой Ingka Holding Europe, 30 января 2024 года. Истец просит признать недействительной сделку о перечислении 12,9 млрд рублей от российской «Торг» в адрес другой связанной с IKEA компанией, ирландской Fami Limited.
- Согласно определению суда о принятии иска, ответчик среди прочего должен был предоставить документы по договору поставки потребительских товаров, заключённому с ООО «Маркет.Трейд» (от 15 ноября 2022-го, учредитель юрлица — «Яндекс»). В ноябре 2022-го «Яндекс Маркет» сообщил, что выкупил все оставшиеся в России товары IKEA после ухода компании из страны.
- В 2023 году IKEA продала заводы в России лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс». В том же году компания продала штаб-квартиру в Химках, а «Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у Ingka Centres.
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Ну теперь то точно вернутся
Всенепременно! Такие роскошные гарантии и условия поди поищи ещё.
Когда снова смогут зарабатывать деньги без опаски санкций, вернутся, это же бизнес
Сначала ИКЕА и подобные все штрафы оплатят. И только потом вернутся.
Да захлебнется кровью тот, Кто усомнится в нашем миролюбии,
Мальчик: - Едет в Икею покушать вкусняшек
Мужчина: - Едет в Икею за диваном
Мужчина из ФНС: - Едет в Икею за Икеей
Ну да, ну да, бизнес ещё вернётся, ведь "работающий в России бизнес защищён" 😂
Вернутся?
Конечн вернутся, как уголовочку заведут
продолжаю пить чай и вести наблюдение 👀👀👀
Съешь же ещё этих мягких французских булок.. :)
круассан? :D
Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль.
о до меня дошло, панграмма
Решили дербанить вражескую икею до последнего
А че они, сами напросились
ой, а в комментах всё одно) искренне интересно, администрации правда выгоднее иметь обиженную и неполноценную аудиторию или типа идейность важнее бабок? :))
Занимательно и как симптоматично у "патриотов" (а по сути всех тех, кто и вверг РФ в этот кризис сейчас, да и в прошлом тоже) напрочь отключено долговременное планирование, а все подчинено сиюминутному рефлексу "урвём сейчас, а там уже разберемся".
Да уж, смешнее только поехавшие либерахи. Икея сама решила свалить, но холопам слишком важен имидж в глазах иностранного барина
О каком имидже в глазах иностранного барина идет речь? Думаете китайцы оценят имидж агрессора и насильника? Сильно сомневаюсь. Можно пресмыкаться перед ними сколько угодно, но это не повод для них упустить свою выгоду. Кто-то оказался настолько туп, чтобы рассориться с цивилизованным миром? Для китайцев это лишь значит, что этого тупого можно обобрать до нитки, скупая за бесценок то, что у него еще осталось и продавая втридорога то, что ему отказываются продавать более щепетильные страны.
То что Икея сама решила свалить - никто и не спорит. Вопросы только вот надо задавать такие:
А) каковы причины "сваливания", что случилось?
Б) плохо или хорошо, что "икеи" ушли
В) мы все сделаем для того, чтобы они вернулись или, наоборот, чтобы не вернулись.
Судя по тому, что делается все, для того, чтобы "икеи" не вернулись, то считается, что их сваливание из РФ - это благо, а причины, раз они привели к "благу" надо "расширить и углУбить".
Заебись перспективка.
У вас там рабочий день только сегодня начался или вы уже опытный и под несколькими аккаунтами пишете?
неееееееееееееет Икею не трожьте.Шансы на возвращение исчезает на глазах.
Нужен был мораторий на продажу всех иностранных активов в РФ, лет на 5. 🙋
А сейчас вся эта паническая распродажа круто испортила инвестклимат.
Даже если всё будет честно, собственник все равно будет не доволен тем что продал по дешёвке и будет говорить что его ограбили. 💁
А то, это не так.
https://www.forbes.ru/finansy/482813-rbk-uznal-ob-usloviah-prodazi-aktivov-v-rossii-rezidentami-nedruzestvennyh-stran
Отдать 10%, подать с минимум -50%, хранить деньги в рублях. Выводить, только, если разрешат...
Потом они удивляются, почему Китайцы не строят у нас заводы...
Это не мораторий. Это самый худший вариант.
"...Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребли на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк."
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Сами виноваты. Надо было выводить быстрее и не связываться с рублями вообще.
Есть даже мнение, что и заходить ненадо было. Место проклятое.
Рекет